Plafon salarial pentru străini Propunerea patronului revelației din Liga 1 pentru echipele finanțate din bani publici: „Să nu poată primi mai mult de atât”

Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre sumele alocate de instituțiile publice către echipele de fotbal.

Iftime a mai abordat și subiecte din sfera politică.

Iftime este de părere că statul român ar trebui să introducă în lege un plafon salarial pentru jucătorii străini care joacă în România la o echipă finanțată din bani publici.

Valeriu Iftime: „Trebuie să limităm salariile străinilor date din bani publici”

Unde credeți că ar trebui să se termine susținerea logică a statului sau a autorităților locale pentru sport și unde începe dependența?

Statul trebuie să intervină mult în zona de infrastructură și foarte mult în zona de academii, de copii și juniori.



Pentru că o academie nu creează doar fotbaliști pentru club, ci dezvoltă sportul de masă, creează copii sănătoși.



Și cred că ar trebui să limităm salariile date fotbaliștilor străini din bani publici. Adică un jucător străin să nu poată primi mai mult de, să zicem, 3.000 de euro.



Restul să fie din bani privați. Că aici mi se pare o chestiune nedreaptă, ca Statul român să plătească din impozite niște fotbaliști străini cu 15.000 - 20.000 de euro pe lună. Nu e doar o greșeală, e și un abuz. Cum să-i dai unui străin atâtea mii de euro din bani publici?! Dacă-s bani privați, dă-i. (...)



Până la urmă e o competiție între orașe. Eu nu pot să mă mai bat cu nimeni, că nu se poate bate Botoșaniul nici cu Timișoara, nici cu Iașiul, nici cu nimeni. cu nimic. E o competiție între orașe, un fel de asuprire.



Și atunci trebuie să ne gândim dacă fotbalul ăsta e privat sau public. În mod normal, ar trebui să fie privat. Iar din bani publici trebuie să fie niște reguli foarte clare, cine dă și cât dă. Și vă mai spun ceva: cu siguranță banii privați sunt mai bine gestionați.



Sunt 100% convins! Din ăștia cu bani privați, doar Mititelu a retrogradat. Era el mai excentric, așa.

