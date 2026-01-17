Huiduiți de propriii fani FOTO: Jucătorii lui Real Madrid, fluierați pe „Bernabeu”. Suporterii i-au cerut demisia lui Florentino Perez!

Real Madrid - Levante. Jucătorii „galacticilor” au avut parte de o primită ostilă pe „Santiago Bernabeu”, în meciul din etapa 20 din La Liga.

Jude Bellingham (22 de ani) și Vinicius (25 de ani) au fost principalele ținte ale fanilor, brazilianul fiind vizibil afectat.

Real Madrid s-a impus, 2-0, în fața lui Levante. Golurile au fost marcate de Mbappe ('58-penalty) și Asencio ('65). E prima victorie cu Arbeloa pe bancă.

Răbdarea fanilor lui Real Madrid a ajuns la final. Aceștia nu mai sunt mulțumiți de jocul echipei favorite, mai ales după eșecul din Supercupa Spaniei în fața Barcelonei (2-3) și după eliminarea rușinoasă din Cupă.

FOTO. Jucătorii clubului Real Madrid, huiduiți de propriii fani

Fanii lui Real Madrid nu au fost prezenți pe „Santiago Bernabeu” doar pentru a urmări duelul cu Levante, ci și pentru a-și exprima nemulțumirea față de conducere și față de jocul echipei.

Chiar înainte de începerea partidei, când „galacticii” au ieșit la încălzire, fanii Realului i-au întâmpinat cu fluierături.

Mai mult, suporterii i-au cerut demisia lui Florentino Perez, președintele Realului din 2009 până în prezent.

Printre principalele „ținte” ale suporterilor s-au numărat Jude Bellingham și Vinicius Junior, jucători care sunt într-o scădere vizibilă de formă.

Cel mai afectat de întreaga situație a fost Vinicius. Înainte ca cele două echipe să iasă pe teren, starul brazilian a fost surprins cum stătea așezat pe treptele din tunel sprijinindu-și capul cu mâinile.

Kylian Mbappe, atacantul echipei, a venit imediat să-l consoleze pe Vinicius,. La fel a făcut și Antonio Pintus, preparatorul fizic al echipei.

Protestul fanilor lui Real Madrid a continuat și în debutul partidei. În primele minute, suporterii huiduiau de fiecare dată când favoriții lor atingeau mingea.

Vineri, suporterii au afișat pe străzile din Madrid mai multe bannere împotriva oficialului.

Real Madrid, înfrângeri cu Barcelona și Albacete

Primul pas greșit al lui Real Madrid ce a dus spre nemulțumirea fanilor a fost înfrângerea din Supercupa Spaniei în fața marii rivale Barcelona.

Catalanii s-au impus cu scorul de 3-2, după ce au deținut controlul aproape în întreaga partidă. Raphinha ('36, '73) și Lewandowski ('45+4) au punctat pentru Barcelona, în timp ce pentru Real au înscris Vinicius ('45+2) și Gonzola Garcia ('45+6).

Picătura care a umplut paharul pentru suporteri a venit miercuri. „Galacticii” au fost eliminați din Cupa Spaniei de Albacete, o formație modestă din liga secundă, după ce au pierdut cu 2-3.

„Un Madrid cu adevărat rușinos” a titrat cotidianul spaniol Marca după primul meci al lui Alvaro Arbeloa pe banca Realului.

Eroul lui Albacete a fost Jefte Betancor, atacant care a trecut și prin Liga 1 la FC Voluntari, Farul Constanța și CFR Cluj. Acesta a înscris de două ori, în minutele 82 și 90+4.

