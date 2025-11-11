Vrea să schimbe tenisul Care sunt ideile revoluționare propuse de Toni Nadal » L-a dat exemplu pe Ilie Năstase

Toni Nadal (64 de ani), unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal (39 de ani), insistă asupra ideii de a micșora dimensiunea rachetelor de tenis.

Pentru Toni Nadal, tenisul a devenit un sport în care accidentările jucătorilor apar din cauza intensității și violenței mișcărilor de pe teren.

Toni Nadal propune micșorarea dimensiunilor rachetelor de tenis

Unchiul lui Rafael Nadal consideră că rachetele de tenis mai mici vor fi mai eficiente și vor face tenisul un sport mai puțin violent.

„ Ar fi mai ușor pentru amatori și mai dificil pentru profesioniști, iar jocul ar fi mai puțin violent. Frumusețea tenisului este că poți vedea mișcarea. Când jucau McEnroe sau Năstase, era totul: mișcare, mână, tactică.

În prezent, adesea este doar o competiție pentru a vedea cine lovește mai tare. Și când faci mișcări atât de rapide, când ajungi cu viteză maximă la o minge, frânezi și pornești din nou, este ușor ca organismul să ajungă la limită și să se accidenteze.

Cred că ar trebui să încercăm să încetinim puțin jocul”, a declarat Toni Nadal într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Spaniolul a identificat și problemele cauzate de o rachetă de dimensiuni mari.

„Mulți nu vor fi de acord, dar adevărata problemă este că mingea se mișcă din ce în ce mai repede. Leziunile nu apar din cauza numărului de meciuri, ci din cauza intensității și violenței mișcărilor”.

27 de ani l-a antrenat Toni Nadal pe nepotul său, Rafael Nadal

Toni Nadal a dat exemplu evoluția fotbalului

Toni Nadal a vorbit și despre schimbările din fotbal.

„După Cupa Mondială din Italia din 1990, au fost introduse trei noi reguli: au modificat pasa înapoi la portar, care nu mai poate prinde în brațe mingea pasată cu piciorul de un coleg, s-a mărit la trei numărul de puncte pentru o victorie, care a dus la un joc mai ofensiv, și cartonașul galben s-a acordat mai ușor pentru că înainte îl puteai lovi tot timpul pe Maradona. Aceste schimbări au dus la o mare evoluție”, a completat Toni Nadal.

Cu toate acestea, spaniolul consideră că nu vor apărea modificări majore în tenis.

„Nu se vor schimba niciodată, pentru că pe directori îi interesează doar cei mai buni jucători. Și preferă ca totul să rămână la fel”.

16 titluri de Grand Slam a câștigat Rafael Nadal în timpul colaborării cu Toni Nadal

