Bîrligea, băgat în ședință  Șefii FRF așteaptă explicații după gestul stupid făcut la FCSB: „Băi, ce a fost în mintea ta?” +25 foto
Daniel Bîrligea. Foto: Sport Pictures
Bîrligea, băgat în ședință Șefii FRF așteaptă explicații după gestul stupid făcut la FCSB: „Băi, ce a fost în mintea ta?”

Directorul tehnic al FRF a precizat că se va întâlni cu Daniel Bîrligea în cantonamentul naționalei pentru a discuta despre comportamentul său.

Mihai Stoichiță, despre Daniel Bîrligea: „O să vorbesc cu el”

„Inexplicabil ce a făcut. O să mă duc în cantonamentul echipei naționale și o să vorbesc cu el. O să-l întreb: «Băi, ce a fost în mintea ta?»

Mie-mi place mult acest băiat. Este inexplicabil să faci aceste gesturi. Nu era un moment extraordinar al jocului, dacă mai rămâi și în 10 oameni”, a declarat Mihai Stoichiță, potrivit fanatik.ro.

Atacantul de la FCSB a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cruciale cu Bosnia și San Marino, de pe 15, respectiv 18 noiembrie, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

FOTO. Eliminarea lui Daniel Bîrligea în Hermannstadt - FCSB, 3-3

Atacantul „roș-albaștrilor” a fost avertizat pentru prima dată în minutul 79, după ce a intrat într-un dialog cu arbitrul de tușă.

Bîrligea fusese faultat pe o acțiune de atac a FCSB-ului și, fiind nemulțumit, i-a reproșat arbitrului de linie decizia.

Ulterior, după ce a primit primul cartonaș galben, atacantul a continuat să protesteze, extrem de nervos.

Eliminarea a venit două minute mai târziu, după ce arbitrul de centru a acordat un fault în atac, când Bîrligea l-a atins pe unul dintre apărătorii sibieni.

Nemulțumit de decizie, Bîrligea a strigat către arbitru: „Ce fault e ăsta?”, urmat de câteva vulgarități, fapt pentru care Radu Petrescu a scos pentru a doua oară cartonașul galben și l-a eliminat pe atacantul campioanei.

Lotul final pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share