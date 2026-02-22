„Patru luni şi jumătate fără salarii” Tony, despre situația gravă de la Poli: „Jucătorii erau amenințați că o să fie dați afară din chirii”

Tony da Silva (45 de ani), fostul tehnician de la Poli Iaşi, a vorbit despre problemele pe care le-a avut la formația din Liga 2.

Antrenorul a subliniat că dificultățile financiare, care i-au făcut pe jucători să se teamă chiar și pentru locuințe, au îngreunat serios motivarea acestora.

Poli Iași a retrogradat surprinzător din Superliga la finalul sezonului trecut, după ce a pierdut barajul de menținere/promovare cu Metaloglobus, scor 1–2 la general.

Tony da Silva, despre Poli Iași: „Patru luni și jumătate de salarii restante au creat multe dificultăți”

Revenirea în Liga 2 a venit la pachet cu multe probleme: cei mai mulți jucători și aproape tot stafful tehnic au plecat, iar clubul s-a trezit și cu mari dificultăți financiare.

După retrogradare, conducerea l-a readus la echipă pe Tony da Silva, care reușise anterior să salveze formația de la retrogradarea din Superliga, însă a fost dat afară după 13 etape, fiind înlocuit cu Tibor Selymes.

„A fost o experienţă excelentă din punct de vedere uman. Am cunoscut şi am legat prietenii adevărate”, a spus portughezul, conform primasport.ro.

Am avut două perioade distincte: prima, când am reuşit salvarea directă de la retrogradare, fără baraj, când nimeni nu credea, iar apoi am plecat din proprie iniţiativă pentru că nu puteam renunţa la anumite valori la care ţin mult Tony da Silva

Tehnicianul portughez a povestit despre problemele financiare și emoționale prin care a trecut în a doua sa perioadă la echipă.

„În acest sezon mi s-a propus promovarea, s-a promis stabilitate financiară, dar din păcate nu a existat. Un grup cu patru luni și jumătate de salarii restante a creat multă anxietate şi dificultăţi.

Jucătorii, ameninţaţi de proprietari că o să fie daţi afară din chirii, unii nici bani de mic dejun nu aveau... foarte greu.

De când au început întârzierile, s-a văzut clar o scădere a indicatorilor de implicare şi concentrare. Nu se poate cere performanţă dacă nu este stabilitate.

Jucătorii veneau zilnic la mine în privat, anxioşi şi frustraţi, cerând ajutor. Devenise nesustenabil, personal am ajutat mult jucătorii, inclusiv din aspecte financiare”, a declarat tehnicianul.

Jucătorii erau obosiţi de promisiuni. Nu e lipsă de profesionalism, e o chestiune umană: fără stabilitate emoţională şi financiară e imposibil să ai randament maxim şi să faci performanţă. Tony da Silva

Tony da Silva: „Când am plecat eu, eram la patru puncte de play-off . Acum distanța este de șapte puncte”

Ieșenii se află în prezent pe locul 10, cu 28 de puncte acumulate în 18 etape. În cele 13 meciuri în care a stat pe bancă în acest sezon, antrenorul lusitan a înregistrat 6 victorii, 3 remize și 4 înfrângeri.

„Din ce am citit, ştiu că sunt în continuare probleme financiare destul de mari.

Din punct de vedere sportiv, când am plecat, cu toate problemele pe care le-am avut, eram la patru puncte de locurile de play-off şi la cinci puncte de locul 2.

Acum, distanţa este de şapte puncte de ultimul loc de play-off şi 11 puncte de locul 2.

Întrebat dacă mai există restanțe financiare și față de el, Tony da Silva a răspuns:

Acum nu, mi-au plătit tot pe 19 decembrie. Am stat mai multe luni fără să fiu plătit. În ultimul contract mi-au fost introduse sume restante din prima mea perioadă de la Iaşi, inclusiv prima de salvare de la retrogradare. Din iunie şi până pe 19 decembrie, eu, jucătorii şi staff-ul am primit doar un salariu, s-a ştiut şi public asta. Tony da Silva

Tony da Silva: „Aştept proiectul potrivit, ca să nu mai trăiesc ce am trăit în ultima experienţă”

Fostul fotbalist al unor echipe precum CFR Cluj, Vitoria Guimaraes, Pacos Ferreira, Estrela Amadora sau Chaves a vorbit și despre planurile sale de viitor și despre ce a făcut după demiterea din 13 noiembrie 2025:

„Am mai urmat două cursuri, în psihologie şi înaltă performanţă, şi am făcut stagii la două cluburi de top, Porto şi Lyon.

Profit de această perioadă pentru a urmări meciuri din mai multe campionate şi mă dedic mult familiei, pentru că sunt de multe ori plecat, iar când nu lucrez full-time încerc să recuperez timpul cu ei.

Aştept proiectul potrivit. Am refuzat două propuneri din Portugalia şi una din Algeria.

Nu sunt disperat, vreau să lucrez, dar în condiţii bune, cu un proiect solid şi stabilitate financiară, ca să nu mai trăiesc ce am trăit în ultima experienţă.

La nivel uman a fost foarte dificil, ca om, tată şi antrenor, să văd şi să trăiesc zilnic suferinţa jucătorilor”.

Tony da Silva, despre CFR: „Au potențial de primele locuri”

Portughezul a vorbit și despre fosta sa echipă, aflată acum pe locul 5, cu 47 de puncte, în evidentă creștere de formă sub comanda lui Pancu.

„În astfel de campionate contează mult constanţa, stabilitatea clubului şi gestionarea momentelor de presiune.

[Daniel Pancu] a adus energie, idei proaspete şi o anumită disciplină competitivă. Se vede o încercare de a dinamiza echipa şi de a crea o identitate clară.

Au potenţial de primele locuri. Dacă menţin stabilitatea şi constanţa, îi văd terminând în zona podiumului”, a spus Tony da Silva.

Întrebat cât de importantă a fost revenirea lui Iuliu Mureșan ca președinte al clubului, portughezul a declarat:

Foarte mult, experienţa şi cunoaşterea clubului au contat mult. Este un om care ştie foarte bine mecanismele interne şi poate oferi stabilitate administrativă si emoţională, ştie să gestioneze toate momentele. Nimic nu este întâmplător în viaţă. Tony da Silva

