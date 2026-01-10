Ungaria - România 40-34. „Tricolorii” cedează în ultimul amical din luna ianuarie.

Selecționata lui George Buricea se pregătește pentru Campionatul European din acest an.

Turneul final va începe pe 15 ianuarie și avea loc în Danemarca, Suedia și Norvegia.

După ce România a pierdut, vineri, împotriva Ungariei, 23-33, „tricolorii” au cedat și sâmbătă.

Ungaria - România 40-34 . „Tricolorii” pierd din nou în fața maghiarilor

În Sala Polivalentă din Gyor, Ungaria a preluat controlul în prima repriză și a intrat la cabine cu avantaj, 18-16.

După pauză, gazdele s-au detașat rapid și au ajuns la un avantaj confortabil de 10 goluri. Până la finalul partidei, „tricolorii” au reușit să mai reducă din handicap, însă n-au putut evita înfrângerea, 34-40.

Selecționerul Ungariei crede că România poate afișa un joc mai bun la turneul final din țările nordice.

„Au fost lucruri care au funcționat pentru ei și au fost lucruri care nu au funcționat sau nu au funcționat complet bine.

Totuși, pot să lucreze la aceste aspecte până la începerea Campionatului European”, a spus Chema Rodriguez, potrivit nemzetisport.hu.

Rezultatele României în meciurile-test în 2026:

Italia - România 35-34

35-34 Ungaria - România 33-23

33-23 Ungaria - România 40-33

România se pregătește pentru Campionatul European

România face parte din Grupa B a Campionatului European, alături de Portugalia, Macedonia de Nord și vice-campioana ediției trecute, Danemarca.

„Tricolorii” vor disputa toate meciurile la Herning, în Danemarca:

16 ianuarie, ora 19:00, Portugalia - România

18 ianuarie, ora 21:30, România - Danemarca

- Danemarca 20 ianuarie, ora 19:00, România - Macedonia de Nord

Pentru a se califica în fazele eliminatorii ale competiției, „tricolorii” ar trebui să încheie faza principală în primele 2 poziții.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport