Top favorite în Champions League 2026-2027 - Ce șanse are PSG să câștige trofeul pentru a 3-a oară la rând?
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Top favorite în Champions League 2026-2027 - Ce șanse are PSG să câștige trofeul pentru a 3-a oară la rând?

alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 11:48
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 12:00
  • Ediția 2026-2027 a Ligii Campionilor va începe pe 7 iulie 2026 și se va încheia pe 5 iunie 2027.
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PSG este echipa momentului în ultimii ani, reușind să câștige ultimele două ediții.

PSG a trecut de 3 formații din Premier League în fazele eliminatorii în fiecare din ultimele două ediții

Sezonul recent încheiat, PSG a învins-o pe Arsenal după loviturile de departajare. A fost o desfășurare a finalei total opusă față de cea din urmă cu două sezoane, când PSG a învins-o în ultimul act pe Inter Milano cu scorul de 5-0.

Un amănunt interesant este că atât în urmă cu două sezoane, cât și în sezonul trecut, PSG a încheiat în afara primelor opt echipe în grupa Champions League. Astfel, a fost nevoită să joace în play-off-ul pentru optimi. În sezonul 2023-2024, acolo a întâlnit o formație din Franța. În optimi, sferturi și semifinale a jucat împotriva unor formații din Premier League.

Sezonul trecut PSG a întâlnit tot o formație din Franța în play-off-ul pentru optimi, respectiv două din Anglia în optimile de finală și în sferturile de finală. În semifinale a înfruntat-o pe Bayern Munchen. Am avut parte de o partidă excepțională la Paris, câștigată de parizieni cu scorul de 5-4. Returul de peste o săptămână s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

În urmă cu două sezoane bilanțul lui PSG în Champions League a fost de 11 victorii, o remiză și 5 înfrângeri. A marcat 38 de goluri și a primit 15. Sezonul trecut, în schimb, parizienii au obținut 10 victorii și 5 rezultate de egalitate, suferind două înfrângeri. Au marcat 45 de goluri și au primit 23.

Parizienii au șanse să-și îmbogățească colecția de trofee europene

În 2025, PSG a câștigat atât Supercupa UEFA, cât și Cupa Intercontinentală. În Supercupa UEFA a întâlnit-o pe Tottenham, pe care a învins-o după executarea loviturilor de departajare. Tot la penalty-uri a ajuns PSG și în finala Cupei Intercontinentale. Acolo a trecut de Flamengo, din Brazilia. Din cele cinci lovituri de departajare ale celor din Flamengo, goalkeeperul parizienilor a apărat patru.

Sezonul 2026-2027 va începe pentru PSG cu un meci din Supercupa Europei. Va avea loc pe 12 august, pe Red Bull Arena din Salzburg. O va întâlni acolo pe câștigătoarea Europa League din sezonul 2025-2026, Aston Villa.

Programul sezonului 2026-2027 de Champions League

Reprezentanta României în Liga Campionilor este Universitatea Craiova, care a câștigat titlul de campioană în Superliga sezonul trecut. Aceasta intră în primul tur preliminar, acolo unde este cap de serie. Prima manșă a turului întâi preliminar se va disputa în perioada 7-8 iulie 2026, pentru ca returul să aibă loc o săptămână mai târziu. Al doilea tur preliminar se va disputa pe 21-22 iulie, cu returul peste o săptămână. În intervalul 4-5 august va avea loc prima manșă a celui de-al treilea tur preliminar. Returul îl vom vedea o săptămână mai târziu.

Play-off-ul se va desfășura în a doua jumătate a lunii august. Tragerea la sorți pentru grupele Champions League va avea loc pe 27 august. Prima etapă a grupelor se va disputa în perioada 8-10 septembrie 2026. Ultima etapă o vom putea vedea pe 27 ianuarie 2027. Finala de pe 5 iunie 2027 va fi găzduită de Metropolitano, din Madrid.

Trei semifinaliste ale sezonului 2025-2026, primele favorite la câștigarea trofeului în acest sezon

La casele de pariuri online, PSG este favorită la câștigarea celui de-al treilea sezon consecutiv de Champions League. Parizienii sunt urmați de Arsenal și Bayern Munchen. Top 5 este completat de Manchester City și FC Barcelona.

Atletico Madrid, a patra semifinalistă a sezonului 2025-2026, are abia cota 35.00 la câștigarea titlului în acest sezon. Stadionul pe care se va disputa finala Champions League le aparține celor de la Atletico Madrid.

Don.ro a afișat cotele antepost pentru următorul sezon de Champions League, iar PSG este favorita numărul 1. Desigur, cotele pot suferi modificări până la startul competiției, însă, în acest moment, topul favoriților arată astfel:

Cote pariuri câștigătoare Champions League 2026/2027

  • PSG: 6.00
  • Arsenal: 7.00
  • Bayern Munchen: 7.00
  • Manchester City: 8.00
  • Barcelona: 8.00
Top favorite în Champions League 2026-2027 - Ce șanse are PSG să câștige trofeul pentru a 3-a oară la rând? Top favorite în Champions League 2026-2027 - Ce șanse are PSG să câștige trofeul pentru a 3-a oară la rând?

Digisport a câștigat drepturile de televizare în România pentru Champions League

Pentru următoarele 4 sezoane, Liga Campionilor se va vedea la Digisport începând cu faza play-off-ului. Informații din piață susțin însă că există un interes și pentru Primasport în a transmite următoarele sezoane. Astfel, până la startul noului sezon competițional vor exista negocieri din partea Primasport cu RCS&RDS. În funcție de aceste negocieri, meciurile ar putea fi transmise și de canalele Primasport.

Propuneri respinse de schimbare a regulamentului pentru acest sezon de Champions League

În această vară are loc Campionatul Mondial de fotbal. Este găzduit în premieră de trei țări: SUA, Mexic și Canada. La turneul final se vor putea observa multe reguli noi, menite în special să împiedice tragerile de timp.

Este deja târziu ca pentru acest sezon de Champions League să poată fi puse în aplicare. Nu este însă exclus să le vedem începând cu sezonul 2027-2028 sau, de ce nu, încă din acest sezon în campionatele de top.

S-a propus, de asemenea, ca în fazele eliminatorii să se treacă direct la executarea loviturilor de departajare dacă meciul se termină cu o remiză la general după ambele manșe. Propunerea a fost însă respinsă. Altă propunere spunea ca echipe din aceeași țară să nu se poată întâlni în play-off-ul pentru optimi sau în optimile de finală. Și această propunere a fost respinsă.

Premier League și La Liga, cu 5 echipe în grupa Ligii

Până în urmă cu doar câteva sezoane, 4 era numărul maxim de echipe care se puteau califica în grupele Champions League. Asta, desigur, în cazul în care câștigătoarea Champions League și Europa League din sezonul precedent obțineau calificarea prin intermediul clasamentului din liga internă.

De câteva ediții, UEFA răsplătește cu un loc în grupa Champions League primele două ligi care au avut cele mai bune performanțe sezonul precedent în cele trei competiții europene intercluburi. Sezonul trecut, Premier League și La Liga au fost primele în acest clasament.

Pentru sezonul 2026-2027, fondul total de premii oferit de UEFA pentru Champions League va fi de aproximativ 2.5 miliarde euro. Sezonul trecut câștigătoarea Champions League a primit 25 milioane euro, iar echipa care a pierdut finala 18.6 milioane euro. Premiul finalistei este aproape identic cu cel pentru calificarea în faza ligii. Se estimează că în acest sezon premiile vor rămâne aceleași.

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