Meci nebun la Paris PSG se impune în fața lui Bayern, la finalul unui duel cu nouă goluri » Totul se decide la Munchen

PSG s-a impus în duelul din semifinalele Ligii Campionilor, scor 5-4 în fața celor de la Bayern Munchen.

Returul de la Munchen este miercuri, 6 mai.

Bayern a deschis scorul în minutul 17, atunci când Harry Kane a punctat din penalty. La doar șapte minute distanță, Kvaratskhelia a marcat din pasa lui Doue, pentru ca după alte nouă minute Joao Neves să majoreze scorul.

În minutul 41, Michael Olise a egalat la 2, dar Ousmane Dembele a readus-o pe PSG în avantaj, chiar înainte de intrarea la cabine, în minutul cinci al prelungirilor. Francezul a marcat dintr-un penalty, după un henț comis în careul bavarezilor de Alphonso Davies.

Spectacolul a continuat și în repriza secundă. În minutul 56 Kvaratskhelia a marcat pentru 4-2 în favoarea parizienilor, realizând dubla, iar două minute mai târziu Ousmane Dembele a realizat și el dubla și a dus scorul la 5-2.

Bayern a redus din diferență în minutul 65 prin Upamecano, cel care a marcat din pasa lui Kimmich, iar la două minute distanță a înscris și Luis Diaz, scorul devenind 5-4 în favoarea trupei lui Luis Enrique.

Acesta a fost și scorul pe care l-a arătat tabela la final, astfel că totul se decide la returul de pe Allianz Arena.

Au marcat: Kvaratskhelia (min. 24, 56), Neves (min. 33), Dembele (min. 45+5 pen.), Dembele (min. 58) / Kane (min. 17 pen.), Olise (min. 41), Upamecano (min. 65), Diaz (min. 68)

Arbitru : Sandro Scharer. Asistenți : Angel Nevado și Guadalupe Porras Ayuso. Arbitru VAR : Carlos del Cerro Grande. Asistent VAR : Guillermo Cuadra Fernandez

Stadion: Parc des Princes (Paris)

Parcursul celor două echipe în Champions League:

Bayern a încheiat faza principală pe locul 2, cu 21 de puncte, în timp ce PSG a terminat pe locul 11, cu 14 puncte.

În sferturile Champions League, formația pregătită de Luis Enrique a trecut de Liverpool, după două victorii cu 2-0.

De partea cealaltă, Bayern a ajuns în semifinale după o dublă spectaculoasă cu Real Madrid, câștigată cu 6-4 la general.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în acest sezon, în faza principală a competiției, atunci când Bayern s-a impus cu 2-1.

În ceea ce privește indisponibilitățile, PSG este într-o situație mai bună înaintea meciului.

Parizienii nu au absențe importante pentru această partidă. În schimb, Bayern nu se va putea baza pe Bischof, Karl, Gnabry, Guerreiro și Ulreich.

Luis Enrique: „Magia Champions League le oferă o energie specială jucătorilor”

PSG vine după o victorie clară în campionat, 3-0 cu Angers. Luis Enrique a vorbit înaintea meciului despre energia pe care Champions League le-o oferă jucătorilor

„Fiecare antrenor vrea să abordeze finalul de sezon în cele mai bune condiții posibile. În acest moment, suntem în semifinale și toți jucătorii sunt disponibili, în afară de Quentin Ndjantou.

Magia Champions League le oferă o energie specială jucătorilor. Toată lumea vrea să fie acolo și va profita la maximum de acest lucru.

Dacă echipele atacă foarte bine, trebuie să știi cum să te aperi, iar asta va fi esențial. Trebuie să profităm cât mai bine de atacurile noastre și trebuie să știm clar cum să ne apărăm împotriva unei astfel de echipe”, a declarat Luis Enrique, antrenorul lui PSG, conform uefa.com.

Îmi amintesc acel meci (n.r. - înfrângerea din faza principală). Nu am jucat la fel de bine ca ei, dar au existat și accidentări. În repriza a doua, am arătat că suntem capabili de orice și că îi putem învinge, dar nu am marcat golurile de care aveam nevoie. Khvicha Kvaratskhelia, extrema lui PSG

Vincent Kompany: „Dacă există o echipă care poate face față acestei provocări, aceea suntem noi”

Bavarezii vin după un meci solicitant în Bundesliga, în care au revenit de la 0-3 și au câștigat cu 4-3 împotriva lui Mainz.

„Am câștigat deja anul acesta pe Bernabeu (n.r. - împotriva lui Real Madrid) și am câștigat și la Paris. Nu există o soluție magică. Avantajul pe care îl avem este că am jucat de multe ori unii împotriva celorlalți. Dar asta este valabil pentru ambele echipe.

Paris este, evident, în continuare deținătoarea trofeului Champions League, dar, dacă există o echipă care poate face față acestei provocări, aceea suntem noi. Știm cât de bună este Paris, dar ne dorim acest meci.

Știm cum să punem adversarul sub presiune. Paris are capacitatea de a juca în mai multe zone ale terenului, dar acest lucru nu ne va lua prin surprindere. Au multă calitate în fiecare compartiment. Dar, dacă te uiți la echipa noastră, avem și noi aceste calități”, a spus Kompany, înainte de meci.

Este un meci mare pentru noi. Suntem concentrați pe jocul nostru. Evident, vrem să câștigăm aici. PSG are jucători foarte buni și un lot excelent, dar noi suntem concentrați pe jocul nostru și vrem să câștigăm. Dayot Upamecano, fundașul lui Bayern

În cealaltă semifinală, Atletico Madrid o va înfrunta mâine pe Arsenal, de la ora 22:00, în cealaltă semifinală.

