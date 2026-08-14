Top weekend matches #1 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 14-16 august
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Top weekend matches #1 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 14-16 august

alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 11:00
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 11:02
  • Cinci recomandări din redacția GOLAZO.ro pentru meciurile din acest weekend.
  • Începe LaLiga, PSG mai poate lua un trofeu, iar Superliga pune și ea pe masă un derby atractiv. Detalii, mai jos in articol.
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Vacanța e aproape gata, ușor-ușor încep marile campionate, așa că pornim seria de recomandări cu un meci din LaLiga, prima etapă a noului sezon.

  • Sâmbătă, de la ora 22:30, avem Sevilla - Rayo Vallecano.

După un sezon modest, încheiat la doar un punct de linia retrogradării, Sevilla n-a reușit transferuri majore peste vară, așa că va avea un duel complicat cu Rayo Vallecano, care și-a plombat insistent apărarea.

Echipa lui Andrei Rațiu, finalista Conference League, a transferat 3 fundași centrali.

  • Tot sâmbătă avem și un superderby autohton, Rapid - Dinamo, de la ora 21:30.

Ambele echipe sunt pe val. Și Pancu, și Nuno Campos vor să puncteze mai ales în clasament, dar și în relația cu fanii. Ne așteaptă un meci încins, cu două echipe tehnice, reactive și în foame de afirmare.

  • Sâmbătă avem și un regal internațional, un amical de gală între Manchester United și AC Milan, duelul „diavolilor”.

Începe la ora 17:45 și va fi interesant cum vor juca noile transferuri, mai ales belgianul Youri Tielemans la Manchester și portughezul Goncalo Ramos la Milan.

Hai să vedem și ce propuneri interesante are ziua de duminică!

  • Mai întâi, Gaziantep - Alanyaspor, de la 21:30.

Mirel Rădoi se află la startul unui sezon în care vrea să impresioneze în Turcia, cu Maxim, Sorescu și Florin Ștefan în echipă. Și în prima rundă are meci greu cu Alanyaspor, care încă îi are în lot pe Umit Akdag și Ianis Hagi.

  • În fine, ultima recomandare este Lens - PSG, din Supercupa Franței.

Duminică, de la ora 21:45, Luis Enrique și trupa lui de superstaruri vor să demareze cu stil, după o primăvară spectaculoasă, în care au câștigat din nou titlul și Champions League, dar în lot sunt acum mulți jucători dezamăgiți din cauza Mondialului.

Excepția e Fabian Ruiz, campionul lumii cu Spania.

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