„Va fi obligat să aleagă” Exclusiv. Avertismentul primit de David Popovici: „E rar ca cineva să domine ca el pe o perioadă lungă”
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„Va fi obligat să aleagă” Exclusiv. Avertismentul primit de David Popovici: „E rar ca cineva să domine ca el pe o perioadă lungă”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 10:24
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 10:24
  • Braden Keith, redactor-șef și co-fondator al celui mai mare site de natație din lume, crede că e extrem de rar ca un înotător să domine probele de 100m și 200m liber.
  • Braden, 39 de ani, crede că Popovici, 21 de ani, va avea doi foarte puternici rivali la Campionatele Mondiale de anul viitor.
  • Jurnalistul american este convins că cele 7-8 kilograme de mușchi adăugate de David nu îl vor încetini, ci îl vor propulsa spre noi performanțe.
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David Popovici va înota în această seară pentru o nouă medalie de aur, după cea cucerită la 100m, de data aceasta în proba de 200m liber a Europenelor de la Paris. Cursa pentru medalii va putea fi urmărită de la ora 19:36, pe TVR 1 și TVR Sport.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Braden Keith, unul dintre cei mai respectați și influenți jurnaliști de natație la nivel mondial, despre dominația lui David Popovici la probele de 100m și 200m liber.

Renumit pentru analizele sale tactice tăioase și înțelegerea profundă a mecanicii înotului, Keith este o voce de referință în comunitatea internațională a natației.

Avertismentul primit de David Popovici: „Va fi obligat să aleagă între 100m și 200m liber”

Salut, Braden. Cum ți se pare timpul lui David Popovici din finala de la 100m liber?

Este întotdeauna foarte greu de stabilit așteptări în cazul unor talente precum David. El este mereu la doar o „cursă perfectă” distanță de un record mondial și a performat excelent în trecut chiar și în afara Campionatelor Mondiale și a Jocurilor Olimpice. La 21 de ani, se află la o vârstă la care sprinterii sunt de obicei în formă maximă, dar faptul că practic și-a egalat timpul de la Mondiale este un rezultat bun.

Înotătorul rus, Kornev, a fost foarte aproape de David, înotând 22,06 în primii 50 de metri. E viitorul rival al lui Popovici?

Da, așa cred. Din cauza izolării lor recente din sportul internațional, multe dintre tinerele lor talente par a fi nume noi. Însă el a avut o ascensiune fulminantă la Campionatele Rusiei din iunie. Acel 22,06 la întoarcere a fost de pe altă planetă și a fost distractiv de urmărit strategiile lor diferite, înotând unul lângă celălalt.

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David a menționat că a acumulat 7–8 kilograme de masă musculară de la Jocurile Olimpice de la Paris. Cum te aștepți să îi afecteze acest lucru stilul de înot și mecanica pe viitor?

În cercurile de înot, el a fost întotdeauna cunoscut drept „skinny legend” (n.r. legenda firavă), dar adăugarea de mușchi pe structura sa nu este un lucru neașteptat. Nu pare să îi fi afectat negativ poziția corpului în apă, care a fost întotdeauna punctul forte al performanțelor sale.

Braden Keith: „Nu cred că sunt de acord cu David”

Popovici s-a antrenat cu Pan Zhanle înainte de Campionatele Europene. O colaborare utilă pentru cei doi?

Aceasta a fost o colaborare foarte distractivă pentru noi, cei din comunitatea de înot. Este atât de rar să vedem cei mai buni înotători dintr-o probă antrenându-se împreună.

Revenind la întrebarea ta, aș zice și da, și nu. Depinde de înotător. David este un tip foarte cerebral, este un gânditor, un analist, vrea să învețe tot ce poate. Alți înotători sunt mai emotivi, iar pentru aceștia, astfel de lucruri pot fi riscante, deoarece le pot afecta psihicul dacă au un antrenament slab și sunt învinși de principalul lor rival.

David a spus că finala de la 200m liber nu va fi la fel de strânsă ca cea de 100 m, ești de acord cu evaluarea sa?

În prezent, cei mai buni înotători de 200 m liber din lume, în afară de David, nu se află în mare parte în Europa. Chiar și fără Léon Marchand la 200 m liber, există cu siguranță ceva talent – iar Lukas Märtens a declarat că este foarte concentrat pe această probă. Nu cred că sunt de acord cu ideea că va fi lipsit de rivali, dar nivelul concurenței nu este cu siguranță la fel de ridicat.

Cu noul său fizic, mai robust, crezi că David va fi la fel de dominant în viitor la 200 m liber cum este la 100 m?

Cred că este încă posibil. Chiar și cu greutatea suplimentară, el este încă un înotător relativ zvelt și nu există niciun motiv să credem că nu poate continua în același ritm la 200m. Diferența ar putea fi, în schimb, faptul că restul lumii progresează în această probă . De exemplu, doi americani au obținut un timp de 1:43 miercuri seară în Irvine, California, la Campionatele Pan-Pacifice.

Braden Keith: „Va fi obligat să aleagă”

În afară de Pan Zhanle, cine crezi că va reprezenta cea mai mare provocare pentru David la Campionatele Mondiale de anul viitor?

Trebuie să fie Kornev. Viteza lui de start este ceva ce nici Pan, nici David nu pot egala, deși el este puțin mai în vârstă decât amândoi. Este o adevărată generație de aur care se afirmă acum, cu acești băieți. Există, de asemenea, americanul Jack Alexy, care a fost bolnav în această vară, așa că performanțele sale nu au fost la fel de bune ca de obicei, dar nu există niciun motiv să nu ne așteptăm ca el să fie în formă anul viitor. Și, desigur, pândind din umbră, australianul Kyle Chalmers.

Performanțele sale ridică o întrebare firească: cât timp mai poate David să domine ambele probe de 100 m și 200 m liber?

Istoria ne arată că nu pentru mult timp. Este rar ca cineva să fie atât de bun în ambele probe pentru o perioadă lungă de timp, în special după ce trece de 25 de ani. La un moment dat, probabil va trebui să facă o alegere cu privire la proba pe care se va concentra – dar, pe de altă parte, el a schimbat mereu paradigmele, așa că de ce nu ar face-o din nou?

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