Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
Toto Dumitrescu, Ilie Dumitrescu FOTO: Instagram @totodumitrescu / Montaj GOLAZO.ro
Diverse

Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 18.09.2025, ora 10:12
Actualizat: 18.09.2025, ora 10:19
  • Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu (56 de ani), a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost implicat într-un accident rutier.
  • Actorul a fost găsit de polițiști la 48 de ore după ce a fugit de la locul accidentului.

Dumitrescu Jr. a fost implicat duminică într-un accident rutier. Actorul a lovit puternic o mașină într-o intersecție. Acesta a părăsit locul faptei și a fost prins de polițiști două zile mai târziu. Expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină.

Toto Dumitrescu, arestat preventiv

Judecătoria Sectorului 1 a dispus, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu.

După ce a fost găsit de poliție, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost dus la audieri și a fost reținut pentru 24 de ore într-o primă fază.

„Judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”, a transmis Judecătoria Sectorului 1.

INML a confirmat că Toto Dumitrescu a consumat cocaină

Toto Dumitrescu a fost găsit într-un apartament din Ilfov la 48 de ore după accidentul la care a părăsit locul. A fost apoi reținut pentru 24 de ore pentru această infracțiune, fiind depistat și pozitiv la cocaină în urma unui drug-test efectuat de polițiști.

Ulterior, fiul fostului internațional român a fost supus unei expertize la Institutul Național de Medicină Legală, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

„Nu am consumat droguri. Am fugit pentru că m-am speriat. A fost greșeala ei!”, declarase înainte Toto Dumitrescu, potrivit observatornews.ro.

Actorul riscă între 2 și 7 de închisoare pentru părăsirea locului accidentului. Acesta mai are o condamnare la activ din 2021, 8 luni cu suspendare, pentru conducere sub influența drogurilor.

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier FOTO: Captură de ecran/obervatornews.ro
Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier FOTO: Captură de ecran/obervatornews.ro

Cum s-a petrecut accidentul

Evenimentul s-a produs, duminică, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1 al Capitalei.

Deși actorul avea prioritate, o șoferiță aflată într-un Audi nu a cedat trecerea și a încercat să traverseze intersecția.

Toto Dumitrescu a acroșat mașina femeii în partea stângă. Apoi, automobilul condus de fiul fostului fotbalist a ricoșat în altă mașină aflată în intersecție.

Șoferița aflată în mașina lovită de actor este o jucătoare de tenis aflată în activitate.

Femeia aflată la volan ar fi Ilinca Dalina Amariei (23 de ani, 348 WTA), jucătoare de tenis care a reprezentat România la Billie Jean King Cup, potrivit gsp.ro.

Aceasta a suferit răni ușoare în zona picioarelor și a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale după accident.

