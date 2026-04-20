Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost condamnat Toto și-a aflat pedeapsa, după ce a părăsit locul accidentului comis în toamna anului trecut

Toto Dumitrescu (28 de ani), fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu (57 de ani), a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, ca urmare a accidentului în care a fost implicat în luna septembrie a anului trecut.

Deși nu a fost el vinovatul în accident, Toto Dumitrescu a părăsit locul coliziunii, faptă pentru care a fost acum condamnat.

Judecătoria Sectorului 1 București a decis condamnarea lui Toto Dumitrescu la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Decizia nu este una definitivă, astfel că aceasta va putea fi atacată.

Totodată, judecătorii i-au interzis dreptul de a conduce lui Toto Dumitrescu pentru o perioadă de trei ani , interdicția urmând să se aplice din momentul rămânerii definitive a deciziei, conform antena3.ro.

În perioada de supraveghere, Toto Dumitrescu va trebui să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, pentru a comunica orice schimbare de domiciliu, a locului de muncă și orice informație privind mijloacele sale de existență.

De asemenea, instanța a mai decis și ca acesta să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 120 de zile de muncă neremunerată, în folosul comunității.

Cum s-a petrecut accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu

Pe 14 septembrie 2025, în jurul prânzului, Brigada Rutieră a fost sesizată cu privire la un accident care a avut loc la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, din Sectorul 1 al Capitalei.

Ilinca Dalina Amariei, jucătoare de tenis aflată în activitate, nu a acordat prioritate și s-a izbit de vehiculul în care se afla fiul lui Ilie Dumitrescu.

Toto Dumitrescu a acroșat mașina femeii în partea stângă. Apoi, automobilul condus de fiul fostului fotbalist a ricoșat în altă mașină aflată în intersecție.

Ulterior, Dumitrescu jr. a părăsit locul accidentului, fiind găsit la 48 de ore distanță de polițiști într-un apartament din Ilfov.

A fost apoi reținut pentru 24 de ore pentru părăsirea locului accidentului, fiind supus și unui control la Institutul Național de Medicină Legală, acolo unde a fost depistat pozitiv la cocaină în urma unui drug-test.

Acesta mai are o condamnare la activ din 2021, 8 luni cu suspendare, pentru conducere sub influența drogurilor.

