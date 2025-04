Răzbunarea lui Postecoglou Antrenorul lui Tottenham, mesaj clar către critici după calificarea în semifinalele Europa League : „Nu-mi pasă”

Ange Postecoglou (59 de ani) le-a transmis un mesaj celor care îl critică, la scurt timp după calificarea în „careul de ași” din Europa League.

Tottenham a învins-o, în deplasare, pe Eintracht Frankfurt, scor 1-0, și s-a calificat în semifinalele competiției. În tur a fost 1-1.

Tehnicianul australian Ange Postecoglou este ținta multor critici, din cauza situației echipei londoneze. Tottenham nu a mai câștigat un trofeu din 2008 și se află doar pe locul 15 în Premier League.

Postecoglou, ironic după calificare

Tottenham s-a impus la limită, scor 1-0, prin golul marcat de Dominic Solanke din penalty, în minutul 43.

Ange Postecoglou a profitat de victoria de pe terenul lui Eintracht pentru a le răspunde celor care îi cer demisia. Australianul a afirmat că va rămâne pe banca londonezilor, în ciuda poziției dezastruoase din Premier League.

„Nu-mi pasă de critici. Nu-mi afectează munca. Important este ce crede vestiarul, dacă ei și staff-ul au încredere în mine. Din păcate pentru mulți dintre voi, va trebui să mă suportați în continuare.”, a declarat Postecoglou, conform mirror.co.uk.

Postecoglou își laudă echipa

Șansa australianului de a continua pe banca lui Tottehnam este câștigarea Europa League, punând astfel capăt secetei de 17 ani din palmaresul englezilor, dar și asigurând calificarea în sezonul următor al celei mai importante competiții europene, Champions League.

Antrenorul australian și-a lăudat jucătorii după victoria pe un teren dificil precum al celor de la Frankfurt.

„Sunt foarte mândru de băieți. Am jucat sferturi de finală, în deplasare, împotriva unei echipe foarte bune. Am jucat foarte bine, am meritat să ne calificăm după această dublă manșă. După un sezon ca al nostru, ar fi fost foarte ușor pentru jucători și staff să mă izoleze, dar nu am simțit asta niciodată”, a adăugat Postecoglou pentru aceeași sursă.

Semifinalele Europa League

Athletic Bilbao - Manchester United

Tottenham - Bodo/Glimt

