Meciul Tottenham - Slavia Praga, din grupa Ligii Campionilor, scor final 3-0, a fost precedat de o controversă

Cehii au solicitat oficial UEFA ca un steag din peluză să fie scos sau mutat, din motive de securitate.

Steag Pride al fanilor lui Tottenham, mutat la cererea cehilor de la Slavia

Era vorba despre un steag Pride, în culorile curcubeului, care semnifică prezența fanilor din comunitatea LGBTQ+ la meci și susținerea clubului față de ei.

Acesta este prezent mereu în colțul de nord-est al arenei Tottenham Hotspur Stadium, aproape de zona unde iau loc suporterii oaspeților.

Englezii au răspuns solicitării făcute de cei de la Slavia prin intermediul UEFA și au mutat steagul în colțul opus, sud-vest.

„Să fim sinceri legat de ce înseamnă asta”

„Proud Lilywhites”, asociația fanilor LGBTQ+ ai lui Tottenham, a reacționat imediat:

„Slavia Praga a ridicat această problemă, că anumiți suporteri ai lor ar putea strica steagul sau ar putea cauza probleme dacă va fi lăsat acolo.

Odată ce un club face o sesizare, UEFA și clubul gazdă sunt obligați să evalueze situația și riscurile și să ia măsuri. Rezolvarea lor a fost ca steagul să fie mutat. Să fim sinceri legat de ce înseamnă asta.

Riscul nu e steagul aici. Riscul este reacția unui număr mic de fani ai oaspeților. E dezamăgitor și e încă un motiv să ne amintim de ostilitatea pe care fanii din comunitatea LGBTQ+ încă o resimt în fotbalul european.

Vrem să fie clar că Tottenham a gestionat situația într-un mod adecvat. Au fost transparenți cu noi, au opus rezistență acolo unde s-a putut și au vrut să fie clar că e o cerere a adversarilor, nu o decizie luată de Spurs, care să reflecte valorile clubului.

Steagul va fi oricum văzut, iar mesajul nostru rămâne același. Aceasta e și casa noastră, comunitatea noastră aparține acestui loc. Nicio echipă vizitantă nu va schimba asta”.

Oficialii lui Tottenham au refuzat inițial cererea celor de la Slavia, însă au cedat presiunilor „din motive de securitate” și au decis să mute steagul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport