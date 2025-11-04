Filmul Bölöni, premiera de la București  Proiecția face parte din „Săptămâna Filmului Maghiar”. » Cum se intră la eveniment +13 foto
Filmul Bölöni, premiera de la București Proiecția face parte din „Săptămâna Filmului Maghiar”. » Cum se intră la eveniment

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 20:13
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 20:13
  • Filmul documentar „Bölöni - legenda care ne leagă” va avea premiera la București, pe 16 noiembrie, la Cinema Muzeul Țăranului, în încheierea ediției a 19-a a „Săptămânii Filmului Maghiar”.

După succesul turneului de la finalul lunii octombrie din județul Mureș, Ladislau Bölöni (72 de ani) își aduce povestea de viață și pe marile ecrane din capitală.

„Bölöni - legenda care ne leagă”, în premieră la București, în cadrul „Săptămânii Filmului Maghiar”

Avanpremiera documentarului „Bölöni - legenda care ne leagă” va avea loc duminică, 16 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în cadrul Săptămânii Filmului Maghiar la București, la Cinema Muzeul Țăranului.

Filmul, regizat de Kollarik Tamás și Szabó Attila, închide ediția a 19-a a evenimentului și aduce în fața publicului o incursiune completă în cariera și viața unuia dintre cei mai respectați fotbaliști și antrenori din istoria României.

La această proiecție, intrarea se va face pe bază de invitații nominale, se menționează pe site-ul eventbook.ro, care vinde bilete pentru filmele din cadrul evenimentului „Săptămâna Filmului Maghiar”.

Primele proiecții au fost la Târgu Mureș

La finalul lunii octombrie, documentarul „Bölöni - legenda care ne leagă” a avut parte de un turneu emoționant început la Târgu Mureș și continuat în mai multe localități din județ.

Loți și-a dorit ca primele proiecții din România să fie în localitatea sa natală. Una dintre proiecții a avut loc la Târnăveni, orașul unde Loți Bölöni a început fotbalul, iar evenimentul a stârnit discuții legate de prețul biletelor.

„Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (1).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (2).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (3).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (4).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (5).jpg
Loți Bölöni, primit ca o vedetă la Budapesta

În aceste zile, filmul despre viața lui Bölöni este lansat în Ungaria, iar premiera oficială a avut loc luni seară la Budapesta, în prezența legendarului fotbalist și antrenor.

Loți Bölöni a fost primit ca o mare vedetă! În timpul evenimentului, fostul mare internațional a primit din partea organizatorilor un tricou al naționalei Ungariei, personalizat cu numărul 10 și numele „Bölöni” inscripționat pe spate.

Ladislau Bölöni prezintă publicului de la Budapesta tricoul naționalei Ungariei, pe care l-a primit cadou (foto: Facebook/Bölöni - az erdélyi legenda) Ladislau Bölöni prezintă publicului de la Budapesta tricoul naționalei Ungariei, pe care l-a primit cadou (foto: Facebook/Bölöni - az erdélyi legenda)
Ladislau Bölöni prezintă publicului de la Budapesta tricoul naționalei Ungariei, pe care l-a primit cadou (foto: Facebook/Bölöni - az erdélyi legenda)

Antrenorul român de etnie maghiară este considerat la Budapesta eroul sportiv numărul unu al maghiarilor din Transilvania.

„Sala mare a Teatrului de Film Urania a fost plină pentru marea premieră de la Budapesta. Printre alții, Laszlo Kover, președintele Parlamentului Ungariei, și Gabriel Șopandă, ambasadorul României la Budapesta, și-au adus omagiile.

Au fost prezenți și mai mulți dintre creatorii și actori ai filmului, inclusiv Luciano D’Onofrio, fostul director sportiv al echipei Standard Liege, care a lucrat cu Bölöni la clubul belgian”, a scris publicația Nemzeti Sport.

500.000 de euro
a costat filmul documentar „Bölöni – Legenda care ne unește” și a fost finanțat în majoritate de Institutul de Film Maghiar, însă a beneficiat de finanțări substanțiale și din partea Consiliului Județean Mureș și Consiliul Local Târgu Mureș.

Boloni, Pițurcă și Balint, în timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook Gică Hagi, intervievat de realizatorii documentarului „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook Realizatorii filmului „Bölöni - legenda transilvăneană” au lucrat cu sute de casete video Foto: Facebook Mircea Lucescu a vorbit despre cariera Loți Bölöni Foto: Facebook Bölöni a fost filmat și acasă, la Nisa FOTO: Nemzetisport / Zsófia Nyirkos
Staruri internaționale, în documentarul despre Loți Bölöni

Documentarul include interviuri cu mari personalități ale fotbalului mondial și românesc, printre care: Cristiano Ronaldo, Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu, Emeric Ienei, Victor Pițurcă, Axel Witsel, Raphael Varane, Petr Cech, Tibor Nyilasi și regretatul Helmut Duckadam.

De asemenea, a acceptat să fie intervievat și Valentin Ceaușescu, iar foștii coechipieri ai lui Bölöni de la Steaua, Tudorel Stoica, Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, contribuie cu amintiri despre cucerirea Cupei Campionilor Europeni și a Supercupei Europei.

Alți participanți includ adversari, foști elevi ai lui Loți și conducători: Joao Pinto, Ricardo Quaresma, Rui Jorge, Kim Kallstrom, Hugo Viana, Pedro Barbosa, Luciano D’onofrio, Víctor Muñoz și Migueli, precum și scriitorul și publicistul român Mircea Dinescu.

Filmări în 12 țări și tehnologie de top

Echipa de filmare a realizat materiale în 12 țări și 60 de orașe din Europa, printre care România, Ungaria, Franța, Belgia, Portugalia, Spania și Anglia, având acces la locații speciale precum stadionul Old Trafford și centrul de antrenament al Manchester United.

Imaginile de arhivă au fost readuse la viață prin tehnologia 3D parallax, iar muzica originală a fost compusă de Attila Pacsay, adăugând un impact emoțional puternic documentarului.

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (2).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (3).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (4).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (5).jpg
Ladislau Boloni film documentar Boloni
