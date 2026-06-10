Dorit de Pancu Antrenorul vrea să readucă un jucător important la Rapid: „Am discutat cu el”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, a declarat că îl dorește la echipa sa pe Rareș Ilie (23 de ani), fotbalistul celor de la Nice.

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În vara anului 2022, Nice le plătea celor de la Rapid suma de 4 milioane de euro pentru transferul lui Rareș Ilie.

Internaționalul român a bifat doar 10 meciuri pentru francezi, fiind împrumutat la mai multe echipe: Maccabi Tel Aviv (Israel), FC Lausanne-Sport (Elveția), Catanzaro și Empoli (Italia).

Daniel Pancu îl vrea pe Rareș Ilie

Noul tehnician al giuleștenilor a declarat că și-ar dori ca Ilie să revină în această vară la Rapid și a explicat de ce aceasta ar fi o mutare foarte importantă și pentru fani.

„Rareș Ilie e un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, acum nu știu condițiile foarte bine. Aparține de Nice. Am discutat cu el zilele astea, chiar mâine se căsătorește, e cununia civilă. E un lucru bun.

La Nice se schimbă tot, acționarii, directorul sportiv, antrenorul, tot. El în ultimul an de contract. E un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, nu ascund.

Rapidiștii au nevoie de ceva care să le aparțină în teren, întotdeauna au avut nevoie”, a declarat Pancu, potrivit digisport.ro.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Rareș Ilie, conform Transfermarkt

Pentru Rapid va fi o misiune complicată să îl repatrieze pe tânărul mijlocaș ofensiv. Rareș Ilie mai are un an de contract cu gruparea franceză, iar italienii de la Catanzaro l-ar dori din nou.

Ilie a mai jucat la echipa din Serie B în perioada ianuarie - iunie 2025, reușind să joace 15 meciuri și să ofere trei pase decisive.

25 de goluri a produs Rareș Ilie în cele 60 de meciuri disputate în tricoul Rapidului. A marcat de 9 ori și a oferit 16 pase decisive

În această stagiune, extrema stângă a evoluat în 28 de ori meciuri pentru Empoli, în Serie B. A înscris de două ori şi a oferit patru pase decisive.

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