„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo

Tudorel Stoica, 71 de ani, redeschide subiectul „războiului” Steaua - Dinamo înainte de Revoluție într-un interviu pentru GOLAZO.ro.

Povestește ce le spunea Valentin Ceaușescu jucătorilor din Ghencea, cum privea blaturile și cum proteja Steaua în anii ‘80.

S-a vorbit mult despre „războiul” Steaua - Dinamo din a doua jumătate a anilor ‘80. Confruntarea feroce a forțelor aflate în spatele cluburilor: ministerele. Apărare contra Interne. Generali contra generali.

Tudorel Stoica, căpitanul generației ‘86 roș-albastre, campioana Europei la Sevilla în urmă cu fix 40 de ani, redeschide acest subiect în interviul pentru GOLAZO.ro.

Avându-l în centru pe Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu. „Domnul Valentin”.

Valentin Ceaușescu, spre jucătorii Stelei: „Nu mă mai vedeți la stadion!”

Liderul echipei din Ghencea în acea perioadă afirmă acum: „Fără domnul Valentin, nicio echipă românească nu ar fi câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. Cum era perioada aia cu Dinamo, nu mai apucam să câștigăm noi campionatul”.

Stoica, 71 de ani astăzi, neagă vehement că Valentin Ceaușescu a influențat rezultate.

Nu ne-a sprijinit în sensul că ne-a ajutat să câștigăm meciuri, să facem noi aranjamente. Nu! Tudorel Stoica, liderul Stelei în anii ‘80

Legat de această idee, antiblat, povestește ceva. Avertismentul celui care susținea Steaua.

„Domnul Valentin ne spunea așa: «Dacă aud cumva că ați aranjat un meci, pe mine nu mă mai vedeți la stadion!»”, își amintește Tudorel.

Tudorel Stoica, despre Steaua anilor ‘80: „Da, am fost protejați să nu ne fure arbitrii!”

Continuă pledoaria sa pentru Steaua. „Noi am făcut performanță pentru că am jucat toate meciurile pe bune. Ne-am luptat pe teren. Asta a fost marea noastră realizare.

N-ai cum să faci performanță jucând…”. Sugerează că alte cluburi trucau partide.

Contestă varianta că și Dinamo, și Steaua erau ajutate în acele vremuri de comunism. Susține că a fost alt gen de protecție în cazul Stelei.

Cu ce am fost noi avantajați? Da, am fost protejați să nu ne fure arbitrii! Dar nu am fost protejați în sensul de a aranja meciuri, să câștigăm meciuri, să dăm goluri, cum făcea Dinamo. Tudorel Stoica, liderul Stelei în anii ‘80

Stoica: „ Văzându-l acolo, arbitrilor le era frică”

Valentin mergea mereu cu echipa, special, pentru a fi văzut de arbitri.

„Cu toate că venea cu noi la meciuri, niciodată n-a intrat în cabina arbitrilor, n-a pus presiune, dar venea cu noi.

Valentin Ceaușescu, în 2025. Are acum 78 de ani. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Am avut niște meciuri, cu Dinamo, cu Victoria, cu Moreni, niște clinciuri cu Hunedoara, însă nu puteau să ne fure cum se proceda pe vremea aia cu Dinamo. Rivalitatea asta era atât de mare”.

Pentru Stoica, „văzându-l acolo (n.r. pe Valentin), arbitrilor le era frică să ne fure. Chiar și așa, am suportat lovituri multe, grele, pentru că arbitrii erau pe vremea aia șantajați, amenințați cu Securitatea”.

Domnul Valentin venea pe culoar să îl vadă arbitrii și să-și dea seama că nu pot să ne fure cum ar fi putut să ne fure. Îi înțeleg și pe arbitri, că îi amenința Securitatea, le amenința familia… Tudorel Stoica, liderul Stelei în anii ‘80

Finala Cupei cu scandal. „Piți a vorbit cu el și i-a zis: «Da, domne, m-au amenințat»”

A reluat sfârșitul cu scandal al finalei Cupei României din 1988, altă confruntare acerbă Steaua - Dinamo. Balint a înscris pentru 2-1 în minutul 90, dar tușierul George Ionescu a indicat ofsaid, golul a fost anulat de „centralul” Radu Petrescu și roș-albaștrii au părăsit terenul, refuzând să mai joace.

Dinamo a primit trofeul în acea seară de 26 iunie. Două zile mai târziu, federația a dictat victoria Stelei cu 2-1. Până la urmă, cupa nu a mai fost oferită nimănui. Finala din 1988 a rămas fără câștigătoare.

„Când am ieșit noi de pe teren, după ce Gabi Balint a marcat un gol valabil, tușierul George Ionescu s-a întors, a fugit inițial spre centrul terenului, eu mă uitam la el.

Deodată, când noi ne bucuram, am văzut că s-a întâmplat ceva. Ionescu s-a întors și a dat ofsaid.

A vorbit cu el Victor Pițurcă, a recunoscut că era banca lui Dinamo chiar acolo, în spatele lui, și i-au strigat: «Ridică ofsaid, ridică ofsaid!». I-a zis lui Piți: «Da, domne, m-au amenințat»”.

Ăla a fost momentul nostru de protest împotriva la ce se întâmpla în fotbalul românesc. Tudorel Stoica, liderul Stelei în anii ‘80

„Cei care voiau să-l suspende pe Andone erau generalii de la Dinamo”

Stoica face o precizare totuși legată de marele duel al Bucureștiului înainte de Revoluție.

„Vreau să spun ceva despre Steaua - Dinamo. Era mai mult o dispută la nivel de conducere”, afirmă fostul căpitan din Ghencea.

Jucătorii de la Dinamo și Steaua ieșeau la șpriț împreună. Erau prieteni. Tudorel Stoica, liderul Stelei în anii ‘80

A amintit și de Steaua - Dinamo 2-1, jucat în martie 1989, meci la sfârșitul căruia Ioan Andone a făcut gesturi obscene la adresa conducerii rivalilor. Cu țintă, Valentin Ceaușescu.

Stoperul alb-roșu a riscat excludere pe viață, dar a fost suspendat numai până la sfârșitul acelui campionat. A reintrat în finala Cupei din iunie 1989, Dinamo - Steaua 0-1, la Brașov.

„La meciul cu Dinamo, pe Ghencea, când Andone a făcut acel gest, domnul Valentin l-a salvat, dar cei care voiau să-l suspende erau generalii de la Dinamo. Ăia s-au supărat, ei erau cei mai vehemenți: «Uite, domne, ce gesturi face ăsta!». Domnul Valentin l-a ajutat să nu-l suspende mult”.

Nu era o dispută între jucători, ei erau prieteni și pentru că erau la echipa națională, se duceau la șpriț împreună. Dar pe teren n-aveai cum să fii prieten! Tudorel Stoica, liderul Stelei în anii ‘80

