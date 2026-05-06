AUR și-a făcut imagine cu Steaua ‘86! FOTO+VIDEO. Cum a confiscat partidul lui George Simion evenimentul de la Parlament la care au fost invitate legendele roș-albastre +84 foto
George Simion și parlamentarii AUR, împreună cu legendele Stelei la Parlament Fotomontaj: GOLAZO.ro
Special

AUR și-a făcut imagine cu Steaua ‘86! FOTO+VIDEO. Cum a confiscat partidul lui George Simion evenimentul de la Parlament la care au fost invitate legendele roș-albastre

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 15:45
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 15:46
  • Foștii jucători și antrenori care au cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 au fost miercuri în Camera Deputaților. 
  • Peste tot, George Simion și membrii partidului AUR au înconjurat simbolurile Stelei la vizita în Parlament. 

Sub pretextul a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, AUR a „confiscat” Steaua ‘86.

Cu o zi înaintea celebrării victoriei de la Sevilla, legendele au participat la Parlament la un eveniment organizat de deputatul AUR Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților.

Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Citește și
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Citește mai mult
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”

Steaua ‘86, înconjurată de parlamentarii AUR

Au fost toți steliștii din acea campanie. Toți cei în viață. De la Tudorel Stoica, Loți Boloni, Victor Pițurcă, Puiu Iordănescu, veteranii din urmă cu patru decenii, la Marius Lăcătuș, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, tinerii din 1986.

Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (84 imagini)

Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+84 Foto
labels.photo-gallery

Ce s-a întâmplat la Parlament a pus în lumină nu doar foștii jucători și antrenori, a părut o mișcare de imagine pentru AUR. Peste tot, au fost înconjurați de parlamentarii partidului.

Mesajul lui Simion și autografe pe mingile aduse de partid, suvenir pentru membri

Președintele partidului, George Simion, le-a vorbit roș-albaștrilor.

„Vine discuția despre Steaua, cât valorează Steaua. Eu cred că aceste lucruri nu au preț. Pentru restul, așa cum zice reclama, există Mastercard.

Vă mulțumim că ne-ați făcut mândri. Ceea ce a realizat poporul român prin dumneavoastră este unic și trebuie să fim conștienți de asta. Mulțumim pentru că sunteți”.

Steliștii le-au oferit celor prezenți autografe și fotografii. Inclusiv pe zecile de mingi aduse de partid, suveniruri pentru membri.

Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (84 imagini)

Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua '86 la Parlament FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+84 Foto
labels.photo-gallery

Steaua ‘86, în balconul Parlamentului. Politicienii nu erau atenți. Și încă o poză a lui Simion

Ulterior, întreg grupul a fost invitat în loja Camerei Deputaților. Fiecare partid le-a transmis eroilor de la Sevilla un mesaj de două minute.

În sală, rumoare. Politicienii nu erau atenți. Unii vorbeau între ei, alții mâncau, majoritatea se uita pe telefon.

De-abia la sfârșit, după ce mesajele s-au încheiat, deputații s-au întors spre simbolurile Stelei și au aplaudat în picioare.

Și acolo, în balconul Parlamentului, a apărut George Simion, care s-a fotografiat încă o dată cu cei care au cucerit Europa în urmă cu 40 de ani.

Simion, în mijlocul steliștilor, în loja Camerei Deputaților. Foto: GOLAZO.ro Simion, în mijlocul steliștilor, în loja Camerei Deputaților. Foto: GOLAZO.ro
Simion, în mijlocul steliștilor, în loja Camerei Deputaților. Foto: GOLAZO.ro

Același Simion a fost prezent și puțin mai târziu, într-un birou de la etajul 6, când invitații au fost primiți cu cafea și whiskey.

Simion și Paraschiv le-au vorbit legendelor Stelei și în biroul de la etajul 6. Foto: GOLAZO.ro Simion și Paraschiv le-au vorbit legendelor Stelei și în biroul de la etajul 6. Foto: GOLAZO.ro
Simion și Paraschiv le-au vorbit legendelor Stelei și în biroul de la etajul 6. Foto: GOLAZO.ro

Mesajul citit de Balint. Apel la indemnizație de merit pentru toți eroii de la Sevilla

Tot astăzi, Gabi Balint a lansat un mesaj în Parlament, cerând ca toți jucătorii ce au făcut parte din echipa care a câștigat Cupa Campionilor în 1986 să beneficieze de aceeași recunoaștere a statului român.

Un apel la o indemnizație de merit pentru toți. „Nu cerem privilegii sau tratament special”, a fost concluzia mesajului citit de Balint.

„O parte dintre colegii noștri beneficiază deja de indemnizația de merit, acordată de statul român, un gest firesc, pe care îl respectăm și îl salutăm. Pentru ceilalți însă, deși parte a aceleiași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită.

Înțelegem regulile și limitele existente, înțelegem că există proceduri, dar credem că sunt momente în care o performanță unică cere o decizie pe măsură”.

După decesul lui Emeric Ienei, Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registrul indemnizațiilor de merit: Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan și Mihai Majearu.

Ciprian Paraschiv, deputat AUR, a afirmat că va ⁠depune un proiect de lege pentru ca toți să primească această indemnizație de merit.

Citește și

„Steaua a inventat presingul, nu Guardiola” Victor Pițurcă, despre Steaua '86: „Am merita statui” + Ce spune despre o implicare la CSA
Superliga
12:55
„Steaua a inventat presingul, nu Guardiola” Victor Pițurcă, despre Steaua '86: „Am merita statui” + Ce spune despre o implicare la CSA
Citește mai mult
„Steaua a inventat presingul, nu Guardiola” Victor Pițurcă, despre Steaua '86: „Am merita statui” + Ce spune despre o implicare la CSA
„Ne-a fost teamă de arbitraj” INTERVIU. Adrian Bumbescu la 40 de ani de la finala de la Sevilla! Secretul Stelei și regretul de la sosirea în țară: „Am fost naivi”
Special
12:41
„Ne-a fost teamă de arbitraj” INTERVIU. Adrian Bumbescu la 40 de ani de la finala de la Sevilla! Secretul Stelei și regretul de la sosirea în țară: „Am fost naivi”
Citește mai mult
„Ne-a fost teamă de arbitraj” INTERVIU. Adrian Bumbescu la 40 de ani de la finala de la Sevilla! Secretul Stelei și regretul de la sosirea în țară: „Am fost naivi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
steaua parlament Cupa Campionilor Europeni camera deputatilor aur aniversare legende
Știrile zilei din sport
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Special
12:18
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Citește mai mult
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Chivu se întâlnește cu Papa Leon  Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
Campionate
12:59
Chivu se întâlnește cu Papa Leon Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
Citește mai mult
Chivu se întâlnește cu Papa Leon  Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Superliga
13:33
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Citește mai mult
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Campionate
14:20
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Citește mai mult
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:32
Reacția eroului din 7 mai '86 Reporterii spanioli l-au asaltat pe Duckadam în noaptea în care a apărat 4 penaltyuri: „Trebuie să cred asta”
Reacția eroului din 7 mai '86 Reporterii spanioli l-au asaltat pe Duckadam în noaptea în care a apărat 4 penaltyuri: „Trebuie să cred asta”
12:18
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
14:20
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
14:41
„Cea mai bună decizie a mea!” Nasser Al-Khelaifi, în extaz după ce PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor: „A revoluționat fotbalul”
„Cea mai bună decizie a mea!” Nasser Al-Khelaifi, în extaz după ce PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor: „A revoluționat fotbalul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Top stiri
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Special
09:29
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Citește mai mult
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
„Spiritul Stelei aparține tuturor”  Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Superliga
11:31
„Spiritul Stelei aparține tuturor” Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Citește mai mult
„Spiritul Stelei aparține tuturor”  Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Liga Campionilor
11:44
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Citește mai mult
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte
B365
06.05
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte
Citește mai mult
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 35 rapid 26 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share