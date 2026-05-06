AUR și-a făcut imagine cu Steaua ‘86! FOTO+VIDEO. Cum a confiscat partidul lui George Simion evenimentul de la Parlament la care au fost invitate legendele roș-albastre

Foștii jucători și antrenori care au cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 au fost miercuri în Camera Deputaților.

Peste tot, George Simion și membrii partidului AUR au înconjurat simbolurile Stelei la vizita în Parlament.

Sub pretextul a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, AUR a „confiscat” Steaua ‘86.

Cu o zi înaintea celebrării victoriei de la Sevilla, legendele au participat la Parlament la un eveniment organizat de deputatul AUR Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților.

Steaua ‘86, înconjurată de parlamentarii AUR

Au fost toți steliștii din acea campanie. Toți cei în viață. De la Tudorel Stoica, Loți Boloni, Victor Pițurcă, Puiu Iordănescu, veteranii din urmă cu patru decenii, la Marius Lăcătuș, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, tinerii din 1986.

Ce s-a întâmplat la Parlament a pus în lumină nu doar foștii jucători și antrenori, a părut o mișcare de imagine pentru AUR. Peste tot, au fost înconjurați de parlamentarii partidului.

Mesajul lui Simion și autografe pe mingile aduse de partid, suvenir pentru membri

Președintele partidului, George Simion, le-a vorbit roș-albaștrilor.

„Vine discuția despre Steaua, cât valorează Steaua. Eu cred că aceste lucruri nu au preț. Pentru restul, așa cum zice reclama, există Mastercard.

Vă mulțumim că ne-ați făcut mândri. Ceea ce a realizat poporul român prin dumneavoastră este unic și trebuie să fim conștienți de asta. Mulțumim pentru că sunteți”.

Steliștii le-au oferit celor prezenți autografe și fotografii. Inclusiv pe zecile de mingi aduse de partid, suveniruri pentru membri.

Steaua ‘86, în balconul Parlamentului. Politicienii nu erau atenți. Și încă o poză a lui Simion

Ulterior, întreg grupul a fost invitat în loja Camerei Deputaților. Fiecare partid le-a transmis eroilor de la Sevilla un mesaj de două minute.

În sală, rumoare. Politicienii nu erau atenți. Unii vorbeau între ei, alții mâncau, majoritatea se uita pe telefon.

De-abia la sfârșit, după ce mesajele s-au încheiat, deputații s-au întors spre simbolurile Stelei și au aplaudat în picioare.

Și acolo, în balconul Parlamentului, a apărut George Simion, care s-a fotografiat încă o dată cu cei care au cucerit Europa în urmă cu 40 de ani.

Simion, în mijlocul steliștilor, în loja Camerei Deputaților. Foto: GOLAZO.ro

Același Simion a fost prezent și puțin mai târziu, într-un birou de la etajul 6, când invitații au fost primiți cu cafea și whiskey.

Simion și Paraschiv le-au vorbit legendelor Stelei și în biroul de la etajul 6. Foto: GOLAZO.ro

Mesajul citit de Balint. Apel la indemnizație de merit pentru toți eroii de la Sevilla

Tot astăzi, Gabi Balint a lansat un mesaj în Parlament, cerând ca toți jucătorii ce au făcut parte din echipa care a câștigat Cupa Campionilor în 1986 să beneficieze de aceeași recunoaștere a statului român.

Un apel la o indemnizație de merit pentru toți. „Nu cerem privilegii sau tratament special”, a fost concluzia mesajului citit de Balint.

„O parte dintre colegii noștri beneficiază deja de indemnizația de merit, acordată de statul român, un gest firesc, pe care îl respectăm și îl salutăm. Pentru ceilalți însă, deși parte a aceleiași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită.

Înțelegem regulile și limitele existente, înțelegem că există proceduri, dar credem că sunt momente în care o performanță unică cere o decizie pe măsură”.

După decesul lui Emeric Ienei, Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registrul indemnizațiilor de merit: Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan și Mihai Majearu.

Ciprian Paraschiv, deputat AUR, a afirmat că va ⁠depune un proiect de lege pentru ca toți să primească această indemnizație de merit.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport