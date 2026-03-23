Zeki Celik, Aral Simsir și Arda Guler FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Publicat: 23.03.2026, ora 22:35
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 22:35
  • Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, se confruntă cu probleme de lot înainte de meciul cu România, din barajul de calificare la Campionatul Mondial.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

După ce Merih Demiral nu s-a putut antrena sub comanda lui Montella, alți doi fotbaliști au avut probleme la antrenamentul de astăzi. Nici Arda Guler nu a fost prezent la ședința de pregătire. Motivul, în rândurile de mai jos.

Alți doi jucători nu au putut lua parte la antrenamentul Turciei de astăzi

Zeki Celik, fundașul dreapta de la AS Roma, nu a fost la antrenamentul de luni al naționalei Turciei, după ce a acuzat dureri. În acest moment nu se știe dacă apărătorul romanilor va putea evolua în partida de joi.

O altă veste proastă primită de Montella a fost accidentare lui Aral Șimșir, atacantul lui Midtjylland.

Conform site-ului federației din Turcia, Șimșir a suferit o accidentare la coapsă la ultimul meci jucat pentru Midtjylland și nu a putut fi recuperat până în acest moment.

Ca urmare a investigațiilor la care a fost supus, staff-ul medical al naționalei Turciei a luat decizia ca acesta să se întoarcă la echipa de club pentru a-și continua tratamentul.

De ce nu s-a antrenat Arda Guler

Starul naționalei Turciei nu a luat parte la antrenamentul de luni deoarece a jucat pentru Real Madrid duminică seară, iar staff-ul naționalei a luat decizia ca acesta să participe doar la o sesiune de recuperare.

Guler a jucat 74 de minute în victoria obținută de Real Madrid împotriva rivalei Atletico Madrid, scor 3-2.

VIDEO Antrenamentul de azi al Turciei

