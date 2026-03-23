Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!

Turcia și-a prezentat noile echipamente, cu care va juca la barajul pentru CM 2026 împotriva României

Duelul va avea loc pe stadionul lui Beșiktaș joi, ora 19:00, live pe GOLAZO.ro și în direct la Prima TV.

Tricourile au fost lansate cu o ședință foto într-un din bazarurile din Istanbul, care i-a avut ca protagoniști pe Mert Muldur (Fenerbahce) și Orkun Kokcu (Beșiktaș), iar pe străzile și în magazinele din capitală a fost pozat cu noul echipament Yunus Akgun (Galatasaray).

Federația a ales astfel pentru prezentare jucători exponențiali de la marile rivale din Turcia.

Noul echipament al naționalei Turciei pentru meciul cu România

„Poveste nouă, față nouă! Vă prezentăm echipamentul pentru acasă și deplasare al Turciei.

Atenție: Conține o dorință intensă de a câștiga.

Noul tricou al echipei noastre naționale de fotbal, care se va lupta pentru calificarea la Mondial, este gata să-și întipărească numele în istorie cu victoriile sale”, informează pagina echipei naționale a Turciei.

Echipamentele integral albe sau integral roșii costă 80 de euro dacă sunt o replică sau 170 de euro dacă e vorba de un tricou de joc.

