FRF amenință Măsuri drastice anunțate înainte de meciul cu Turcia: „Facem curățenie”

Naționala României se pregătește de barajul cu Turcia, primul pas spre calificarea la CM 2026

Meciul se joacă la Istanbul, joi de la ora 19:00, pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro

Federația Română de Fotbal a anunțat azi că va lua măsuri în privința suporterilor care postează derapaje pe paginile oficiale ale echipei naționale, într-un moment în care fotbaliștii au nevoie de încredere și susținere.

Anunțul FRF: „Suntem aliniați politicilor FIFA și UEFA”

„Să ții cu echipa națională înseamnă, de fapt, să ții cu tine.

Înseamnă să speri, să rămâi aproape în momentele grele și să înlocuiești critica distructivă cu susținerea autentică. Performanța nu se construiește prin atacuri, ci prin respect. Iar tricolorii au nevoie în aceste zile de liniște și încredere.

De astăzi, facem curățenie în "casa virtuală a tricolorilor", vom arăta toleranță zero pentru hărțuire, abuz sau atacuri gratuite la adresa jucătorilor și staff-ului.

Blocare imediată pentru limbaj indecent, injurii sau aluzii xenofobe. Ascunderea comentariilor bazate pe ironii și critici lipsite de fundament, care nu construiesc nimic.

Suntem aliniați politicilor FIFA și UEFA pentru un fotbal sigur și respectuos. Suntem o echipă, pe teren, în tribune, dar și în mediul online!”, scrie pe pagina echipei naționale.

