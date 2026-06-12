Tranzacție de top în Liga 1? Tatăl lui Lisav Eissat ar plănui preluarea unui club important, alături trei politicieni români! Stadiul discuțiilor + Principalele dificultăți

Aviv Eissat, tatăl jucătorului Lisav Eissat (21 de ani), care a bifat prezențe la naționala României în ultimul an, intenționează să preia UTA Arad.

Tranzacția ar urma să aibă loc cu ajutorul a trei politicieni importanți, printre care fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu (74 de ani).

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UTA Arad se confruntă cu multiple probleme financiare, aflându-se în concordat preventiv încă de anul trecut, iar acum soluția ar putea veni chiar din partea omului de afaceri israelian.

Aviv Eissat ar putea prelua UTA Arad, alături de trei politicieni importanți

Tatăl fundașului de la Maccabi Haifa a vizitat recent orașul Arad, alături de Florin Manea, impresarul lui Lisav.

Acesta ar plănui să achiziționeze clubul arădean, al cărui finanțator actual este Alexandru Meszar, iar tranzacția ar putea avea loc cu ajutorul unor politicieni importanți, informează gsp.ro.

Numele acestora? Fostul primar al Aradului, Gheorghe Falcă, fostul președinte ANAF, Sorin Blejnar, precum și fostul premier Călin Popescu Tăriceanu.

Aviv Eissat este implicat în mai multe domenii, printre care fabricarea și distribuirea de echipamente militare, dar și în zona imobiliară, și ar fi avut deja primele discuții cu Primăria Arad, dar și Alexandru Meszar.

„Au fost doar niște prime întâlniri, tratativele sunt la nivel incipient, fiindcă lucrurile sunt mai complicate.

În primul rând este vorba despre datoriile pe care clubul le are, numai la stat acestea fiind de aproximativ 6 milioane de euro. Acestea ar fi cele mai presante de acoperit. Iar dacă domnul Aviv ar veni să investească, să preia UTA, ar trebui că în primul rând să achite aceste restanțe financiare către ANAF.

Apoi ar urma și alte sume, pentru investiții. Nu e însă exclus ca, în funcție de cât de repede se mișcă lucrurile, domnul Aviv Eissat să preia UTA chiar și din sezonul care urmează”, a transmis surse apropiate ale clubului.

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