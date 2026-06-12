Continuă schimbările la Dinamo După înlocuirea antrenorilor, clubul vine cu modificări și în alte departamente ale staff-ului » Cine va sta în spatele lui Nuno Campos +13 foto
Jucători Dinamo. Foto: Sport Pictures
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Continuă schimbările la Dinamo După înlocuirea antrenorilor, clubul vine cu modificări și în alte departamente ale staff-ului » Cine va sta în spatele lui Nuno Campos

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 18:51
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 20:21
  • Dinamo l-a instalat pe portughezul Nuno Campos, însă va avea modificări în întreg staff-ului odată aducerea noului tehnician.
  • Cosmin Bujor nu va mai continua pe postul de analist video, iar locul său va fi luat de alți doi oameni din spatele clubului.
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Nuno Campos a sosit duminică în România, unde va prelua locul lăsat liber de Zeljko Kopic, iar staff-ului pe care îl va aduce cu el i se vor alătura și alți responsabili din club.

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Andrei Bendeac și Iulian Militaru se vor ocupa de analiza video la Dinamo

Cosmin Bujor își va încheia activitatea de analist video începută în vara lui 2024, odată cu plecarea tehnicianului croat, iar locul său va fi luat de Andrei Bendeac și Iulian Militaru.

Cei doi vor avea responsabilități atât în analiza adversarilor, cât și în evaluarea performanțelor propriei echipe, informează dinamo1948.club.

Totodată, pentru analiza în timp real a meciurilor, unul dintre antrenorii secunzi va comunica cu staff-ul tehnic, în colaborare și cu viitorii analiști.

Bendeac și Militaru nu sunt noi în „familia” Dinamo. Aceștia și-au început activitatea în cadrul departamentului de scouting ca voluntari, în 2024, iar apoi au fost aleși pentru a face parte din departamentele de analiză și performanță.

Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu

Galerie foto (13 imagini)

Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
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Care va fi staff-ul portughezului Nuno Campos

  • Antrenori secunzi: Gonçalo Gil Da Silva Cruz și João Pedro Pereira Machado Bagão
  • Antrenor cu portarii: Jorge Felipe Peralta Mesa,
  • Preparator fizic: Brian van der Steen, care va prelua rolul de preparator fizic

„Secunzii” au făcut parte din staff-ul lui Campos și în Ungaria, iar preparatorul ar urma să colaboreze cu Mădălin Udrea, cel care a făcut parte din staff-ul lui Dinamo atât în perioada lui Ovidiu Burcă, cât și sub comanda lui Zeljko Kopic.

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