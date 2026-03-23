„Nimic nu poate justifica asta” Ionuț Radu, mesaj după ce s-a accidentat înainte de baraj: „Ne vom folosi de această frustrare”

Ionuț Radu (28 de ani), portarul de la Celta Vigo, a postat un mesaj după accidentarea de la meciul cu Alaves, scor 3-4, din cauza căreia va rata semifinala barajului pentru CM 2026.

Ionuț Radu a suferit o leziune musculară la gamba dreaptă în timpul ultimului meci la echipa de club.

A fost un meci de coșmar pentru român, a cărui formație s-a văzut învinsă după ce a condus cu 3-0. În minutul 60, Radu a aterizat prost pe piciorul drept și a avut nevoie de îngrijiri medicale. La finalul partidei, acesta a fost dus pe brațe la vestiare.

Ionuț Radu, primul mesaj după accidentarea care l-a scos din cărți pentru barajul cu Turcia: „Ne vom folosi de această frustrare"

La o zi după accidentare, Radu a postat un mesaj pe Instagram pentru fanii echipei sale.

„Nimic nu poate fi spus pentru a justifica blackout-ul de ieri. Trebuie doar să ne prezentăm scuzele și să lăsăm acest meci în urma noastră. Ne vom folosi de această frustrare ca să ne alimentăm în lupta de la următoarele partide.

Urmează să efectuez o serie de teste medicale în zilele următoare pentru a determina gravitatea accidentării mele. Mulțumesc pentru mesajele de susținere”.

La scurt timp după ce Radu s-a accidentat, Mircea Lucescu a luat decizia să-l cheme în locul său pentru meciul cu Turcia pe Laurențiu Popescu (29 de ani) de la U Craiova.

Astfel, România va aborda semifinala barajului CM 2026 cu un debutant între buturi, Aioani, Căbuz sau Popescu.

Dacă vor trece de Turcia, „tricoloriI” vor evolua în meciul decisiv pentru turneul final cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia, meci care ar avea loc tot în deplasare.

