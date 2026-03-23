Merih Demiral FOTO: IMAGO
Nationala

Probleme pentru Montella Selecționerul Turciei pierde unul dintre pilonii apărării, înainte de barajul cu România

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 23.03.2026, ora 17:59
Actualizat: 23.03.2026, ora 17:59
  • Merih Demiral (28 de ani), fundașul central al naționalei Turciei, s-a accidentat și este incert pentru partida din barajul de calificare la Campionatul Mondial din vara acestui an.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Cu doar trei zile înainte de baraj, turcii anunță că șansele ca Demiral să poată evolua împotriva României sunt mici. Fundașul lui Al-Ahli a fost unul dintre pilonii apărării lui Montella în ultimii ani.

Absență importantă în lotul Turciei, înainte de meciul cu România

Merih Demiral a ajuns în cantonamentul naționalei Turciei, acolo unde staff-ul medical a constatat că acesta încă are probleme, după perioada lungă în care nu a putut juca nici pentru Al-Ahli, ca urmare a unei accidentări serioase pe care a suferit-o la finalul lunii ianuarie.

Conform haberler.com, șansele ca Demiral să poată juca împotriva României sunt mici, iar o decizie finală în privința sa va fi luată după ce staff-ul medical va efectua mai multe verificări suplimentare.

Ca urmare a acestei situații, staff-ul lui Montella analizează în aceste momente mai multe variante de înlocuitori, o decizie finală urmând a fi luată în perioada imediat următoare.

61 de meciuri
a jucat Merih Demiral în tricoul naționalei Turciei, de la debutul din anul 2018

Primul meci jucat de Merih Demiral la naționala Turciei a fost un amical împotriva Ucrainei, scor 0-0, partidă disputată pe 20 noiembrie 2018.

În acel moment, selecționer al naționalei Turciei era chiar Mircea Lucescu, actualul antrenor al naționalei României.

Merih Demiral are un singur meci jucat în ultimele două luni

În acest an, fundașul lui Al Ahli a jucat doar șase partide, el fiind accidentat o lungă perioadă de timp. La meciul cu Al-Khaleej, de pe 20 ianuarie, Demiral a jucat doar 12 minute, fiind înlocuit după ce a suferit o leziune musculară.

Revenit pe teren pe 26 februarie, la meciul cu Al-Riyadh, Demiral a jucat 62 de minute, acuzând din nou probleme medicale.

De această dată, s-a speculat că acesta a suferit o ruptură de tendon adductor, dar clubul Al-Ahli a comunicat ulterior că nu este vorba despre o accidentare atât de gravă.

La ultimele trei meciuri jucate de Al Ahli, cu Al Ittihad, Al Qadsia și Al Hilal, Merih Demiral a fost lăsat în afara lotului.

14 milioane de euro
este cota lui Merih Demiral, conform Transfermarkt

turcia Campionatul Mondial romania baraj Merih Demiral
Top stiri
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Diverse
23.03
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Citește mai mult
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Superliga
23.03
Ce urmează la Rapid Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Citește mai mult
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Nationala
23.03
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Citește mai mult
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
B365
23.03
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
Citește mai mult
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share