Probleme pentru Montella  Selecționerul Turciei pierde unul dintre pilonii apărării , înainte de barajul cu România 

Merih Demiral (28 de ani), fundașul central al naționalei Turciei, s-a accidentat și este incert pentru partida din barajul de calificare la Campionatul Mondial din vara acestui an.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Cu doar trei zile înainte de baraj, turcii anunță că șansele ca Demiral să poată evolua împotriva României sunt mici. Fundașul lui Al-Ahli a fost unul dintre pilonii apărării lui Montella în ultimii ani.

Absență importantă în lotul Turciei, înainte de meciul cu România

Merih Demiral a ajuns în cantonamentul naționalei Turciei, acolo unde staff-ul medical a constatat că acesta încă are probleme, după perioada lungă în care nu a putut juca nici pentru Al-Ahli, ca urmare a unei accidentări serioase pe care a suferit-o la finalul lunii ianuarie.

Conform haberler.com, șansele ca Demiral să poată juca împotriva României sunt mici, iar o decizie finală în privința sa va fi luată după ce staff-ul medical va efectua mai multe verificări suplimentare.

Ca urmare a acestei situații, staff-ul lui Montella analizează în aceste momente mai multe variante de înlocuitori, o decizie finală urmând a fi luată în perioada imediat următoare.

61 de meciuri a jucat Merih Demiral în tricoul naționalei Turciei, de la debutul din anul 2018

Primul meci jucat de Merih Demiral la naționala Turciei a fost un amical împotriva Ucrainei, scor 0-0, partidă disputată pe 20 noiembrie 2018.

În acel moment, selecționer al naționalei Turciei era chiar Mircea Lucescu, actualul antrenor al naționalei României.

Merih Demiral are un singur meci jucat în ultimele două luni

În acest an, fundașul lui Al Ahli a jucat doar șase partide, el fiind accidentat o lungă perioadă de timp. La meciul cu Al-Khaleej, de pe 20 ianuarie, Demiral a jucat doar 12 minute, fiind înlocuit după ce a suferit o leziune musculară.

Revenit pe teren pe 26 februarie, la meciul cu Al-Riyadh, Demiral a jucat 62 de minute, acuzând din nou probleme medicale.

De această dată, s-a speculat că acesta a suferit o ruptură de tendon adductor, dar clubul Al-Ahli a comunicat ulterior că nu este vorba despre o accidentare atât de gravă.

La ultimele trei meciuri jucate de Al Ahli, cu Al Ittihad, Al Qadsia și Al Hilal, Merih Demiral a fost lăsat în afara lotului.

14 milioane de euro este cota lui Merih Demiral, conform Transfermarkt

