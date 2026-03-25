Cădere în luna meciului cu Turcia ANALIZĂ. Man și Mihăilă, excelenți în februarie, au pierdut momentul de ascensiune. Dureri de cap în barajul de la Istanbul

Dennis Man și Valentin Mihăilă, extremele pe care le voiam în formă maximă la sfârșit de martie, în semifinala barajului cu Turcia, n-au mai fost eficienți în ultimele săptămâni.

Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu i-ar fi vrut pe Dennis Man și pe Valentin Mihăilă acum, cu Turcia, așa cum jucau în februarie la cluburile lor.

Dennis Man: după o perioadă excelentă, 3 meciuri rele la PSV

Man a înscris patru goluri la PSV Eindhoven între 8 februarie și 3 martie, trei reușite în campionat, una în Cupa Olandei.

A fost cel mai bun la PSV, ales fotbalistul lunii în Eredivisie. Vârful sezonului său.

Dennis Man, la PSV, în Eredivisie Foto: Imago

De atunci, a avut trei meciuri în martie în care a suferit, dispărând pe teren.

„Man are mare calitate, dar nu aceeași implicare”

Schimbat de fiecare dată de antrenorul Peter Bosz, de două ori în minutul 75, o dată la pauză.

„Lui Bosz nu i-a plăcut implicarea sa în joc în ultima etapă, aștepta mai mult de la el”, susțin sursele GOLAZO.ro din Țările de Jos.

„Man are mare calitate, dar nu are aceeași implicare în fiecare meci”.

5 este numărul partidelor în care Dennis Man a fost înlocuit după prima repriză în acest sezon la PSV Eindhoven

Și Mihăilă a avut probleme de la începutul lunii

Valentin Mihăilă, situație similară la Rizespor. Excelent puțin mai mult de o lună în Super Lig, 25 ianuarie - 28 februarie, cu patru goluri și o pasă decisivă. După ce marcase doar o dată într-o jumătate de an.

Numărul unu la Rize în acea perioadă, însă forma bună s-a oprit la sfârșitul lunii trecute.

Mihăilă, la Rizespor Foto: Imago

În martie, nu a mai jucat la fel de bine. În ultimele două partide, n-a mai avut efect. Și echipa sa a înscris un singur gol în două partide, la 1-0 cu Antalyaspor și 0-1 cu Trabzonspor.

Așa au venit Man și Mihăilă la lot acum. De aceea i-ar fi vrut Lucescu în februarie.

