Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți vor oferi cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Am filmat și fotografiat cu ajutorul dronei stadionul de 110 milioane de euro și 42.000 de locuri de pe malul Bosforului. Cum arată suprafața de joc.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Pe malul Bosforului, la 2,2 kilometri de Piața Taksim și centrul orașului, e zona Dolmabahce în Istanbul.

O zonă istorică. Se află aici palatul, moscheea și turnul cu ceas, toate purtând acest nume, Dolmabahce.

Aproape de ele, arena lui Beșiktaș, o frumoasă îmbinare a trecutului cu viitorul.

Mircea Lucescu și „tricolorii” au cel mai important meci joi, pe acest stadion.

Arena lui Beșiktaș, văzută din dronă

Din față, arată ca un colosseum, așa au impus urbaniștii metropolei, pentru a se păstra imaginea istoriei. Coloanele protejează și ascund tribunele moderne.

De sus, din dronă, se vede și mai frumos, chiar dacă marți a fost o zi întunecată la Istanbul, cu nori, ploaie și doar 9 grade Celsius.

Așa arată stadionul pe care se va juca Turcia - România

Pe acoperiș pot fi observate în primul rând numele Beșiktaș și vulturul simbol al clubului. Dar și Tupraș, sponsorul arenei și al alb-negrilor, una dintre marile companii petroliere ale Turciei. Acesta este Tupraș Stadyumu.

Terenul e în stare foarte bună.

Și gazonul arată foarte bine privit de sus. Nu perfect, dar bun pentru acest moment al sezonului, intrat în ultima sa parte.

Terenul e uniform, verde, cu iarba puțin măcinată, uzată, tocită, de sutele de minute în care crampoanele au răscolit-o de-a lungul stagiunii.

Aici îi vor înfrunta Man, Bîrligea, Mihăilă și coechipierii lor pe Calhanoglu, Guler, Yildiz și naționala Semilunii.

Toată esplanada de-a lungul Bosforului: palatul, moscheea și turnul cu ceas

Dincolo de „Beșiktaș Stadium” sau „Tupraș Stadyumu”, priveliștea e superbă.

Esplanada de-a lungul Bosforului, palatul, turnul cu ceas și moscheea Dolmabahce.

110 milioane de euro a costat arena lui Beșiktaș, inaugurată în urmă cu un deceniu la Istanbul

Exact în această zonă a antrenat Mircea Lucescu (2002-2004) și a jucat Daniel Pancu (2002-2006), dar pe altă arenă, Inonu, casa legendară a lui Beșiktaș timp de 66 de ani (1947-2013).

Bijuteria actuală a fost inaugurată pe 11 aprilie 2016. Încă puțin și se împlinesc zece ani.

