Arena Beșiktaș pe care vor juca „tricolorii” joi seară Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Aici jucăm cu Turcia la ea acasă FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro îți prezintă arena Beșiktaș văzută din dronă. Cum arată gazonul la Istanbul!

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 16:03
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 16:07
  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți vor oferi cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.
  • Am filmat și fotografiat cu ajutorul dronei stadionul de 110 milioane de euro și 42.000 de locuri de pe malul Bosforului. Cum arată suprafața de joc. 
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV. 

Pe malul Bosforului, la 2,2 kilometri de Piața Taksim și centrul orașului, e zona Dolmabahce în Istanbul.

O zonă istorică. Se află aici palatul, moscheea și turnul cu ceas, toate purtând acest nume, Dolmabahce.

Colțul de suflet al lui Lucescu GOLAZO.ro a vizitat biserica românilor din Istanbul, recuperată și refăcută de selecționer: „Ne rugăm pentru el"
Colțul de suflet al lui Lucescu GOLAZO.ro a vizitat biserica românilor din Istanbul, recuperată și refăcută de selecționer: „Ne rugăm pentru el"
Colțul de suflet al lui Lucescu GOLAZO.ro a vizitat biserica românilor din Istanbul, recuperată și refăcută de selecționer: „Ne rugăm pentru el”

Aproape de ele, arena lui Beșiktaș, o frumoasă îmbinare a trecutului cu viitorul.

Mircea Lucescu și „tricolorii” au cel mai important meci joi, pe acest stadion.

Arena lui Beșiktaș, văzută din dronă

Din față, arată ca un colosseum, așa au impus urbaniștii metropolei, pentru a se păstra imaginea istoriei. Coloanele protejează și ascund tribunele moderne.

De sus, din dronă, se vede și mai frumos, chiar dacă marți a fost o zi întunecată la Istanbul, cu nori, ploaie și doar 9 grade Celsius.

Așa arată stadionul pe care se va juca Turcia - România Foto: GOLAZO.ro

Pe acoperiș pot fi observate în primul rând numele Beșiktaș și vulturul simbol al clubului. Dar și Tupraș, sponsorul arenei și al alb-negrilor, una dintre marile companii petroliere ale Turciei. Acesta este Tupraș Stadyumu.

Terenul e în stare foarte bună. Cu iarba puțin măcinată, tocită

Și gazonul arată foarte bine privit de sus. Nu perfect, dar bun pentru acest moment al sezonului, intrat în ultima sa parte.

Terenul e uniform, verde, cu iarba puțin măcinată, uzată, tocită, de sutele de minute în care crampoanele au răscolit-o de-a lungul stagiunii.

Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Aici îi vor înfrunta Man, Bîrligea, Mihăilă și coechipierii lor pe Calhanoglu, Guler, Yildiz și naționala Semilunii.

Toată esplanada de-a lungul Bosforului: palatul, moscheea și turnul cu ceas

Dincolo de „Beșiktaș Stadium” sau „Tupraș Stadyumu”, priveliștea e superbă.

Esplanada de-a lungul Bosforului, palatul, turnul cu ceas și moscheea Dolmabahce.

110 milioane de euro
a costat arena lui Beșiktaș, inaugurată în urmă cu un deceniu la Istanbul

Exact în această zonă a antrenat Mircea Lucescu (2002-2004) și a jucat Daniel Pancu (2002-2006), dar pe altă arenă, Inonu, casa legendară a lui Beșiktaș timp de 66 de ani (1947-2013).

Bijuteria actuală a fost inaugurată pe 11 aprilie 2016. Încă puțin și se împlinesc zece ani.

Pancu, „pașaport" românesc la Istanbul! FOTO. Blocaj total până la un nume! Cum a intrat GOLAZO.ro într-un muzeu închis înainte de Turcia - România
Pancu, „pașaport" românesc la Istanbul! FOTO. Blocaj total până la un nume! Cum a intrat GOLAZO.ro într-un muzeu închis înainte de Turcia - România
Pancu, „pașaport" românesc la Istanbul! FOTO. Blocaj total până la un nume! Cum a intrat GOLAZO.ro într-un muzeu închis înainte de Turcia - România
Pe urmele lui Lucescu și Pancu FOTO+VIDEO. Reportaj de la locul unde românii au scris deja istorie: cum ajungi și ce trebuie să știi despre arena lui Beșiktaș
Pe urmele lui Lucescu și Pancu FOTO+VIDEO. Reportaj de la locul unde românii au scris deja istorie: cum ajungi și ce trebuie să știi despre arena lui Beșiktaș
Pe urmele lui Lucescu și Pancu FOTO+VIDEO. Reportaj de la locul unde românii au scris deja istorie: cum ajungi și ce trebuie să știi despre arena lui Beșiktaș

turcia echipa nationala a romaniei romania istanbul baraj cm 2026 Beșiktaș Stadium
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nu te supăra, frate! VIDEO. Jocul preferat de „tricolori" în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Nu te supăra, frate! VIDEO. Jocul preferat de „tricolori" în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
„Avem valoarea de a domina" VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca"
„Avem valoarea de a domina" VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca"
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
„Meciul cu România e ca o finală" Montella: „Să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim" » Demisionează dacă pierde?
„Meciul cu România e ca o finală" Montella: „Să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim" » Demisionează dacă pierde?
„Trei luni am fost în depresie" Simona Halep, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: „O dramă totală" » Cum a intimidat-o Serena Williams
„Trei luni am fost în depresie" Simona Halep, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: „O dramă totală" » Cum a intimidat-o Serena Williams
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool 
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool
FOTO | Petiția "Faceți ceva cu autobuzul 290!", trimisă de bucureșteni din cartierele Colentina și Tei la TPBI, STB, PMB și Ciucu. De ce sunt oamenii disperați
FOTO | Petiția "Faceți ceva cu autobuzul 290!", trimisă de bucureșteni din cartierele Colentina și Tei la TPBI, STB, PMB și Ciucu. De ce sunt oamenii disperați
