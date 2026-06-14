Sare în ajutorul lui U Cluj  Echipa dispusă să îi închirieze stadionul vicecampioanei pentru meciurile din Europa League
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

Sare în ajutorul lui U Cluj Echipa dispusă să îi închirieze stadionul vicecampioanei pentru meciurile din Europa League

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 16:43
  • Laszlo Dioszegi (54 de ani), patronul celor de la Sepsi, este dispus să le închirieze stadionul celor de la U Cluj pentru a disputa meciurile de pe teren propriu din preliminariile Europa League.
  • Cluj Arena este indisponibilă în perioada 6-9 august, atunci când găzduiește festivalul Untold.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sâmbătă, Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a precizat că este în căutarea unui stadion pe care să-l închirieze, iar una dintre variantele sale este arena din Sfântu Gheorghe.

I s-a interzis să mai iasă din țară! Incredibil cum a ajuns să joace Balogun pentru SUA. Azi e golgheterul Mondialului
Citește și
I s-a interzis să mai iasă din țară! Incredibil cum a ajuns să joace Balogun pentru SUA. Azi e golgheterul Mondialului
Citește mai mult
I s-a interzis să mai iasă din țară! Incredibil cum a ajuns să joace Balogun pentru SUA. Azi e golgheterul Mondialului

Laszlo Dioszegi: „Suntem dispuși să închiriem stadionul”

Patronul celor de la Sepsi a declarat că este dispus să o ajute pe U Cluj și să îi închirieze stadionul pentru meciurile din preliminariile Europa League.

„N-a discutat nimeni cu noi. Dacă ne caută, e normal să ajutăm. Noi am fi ajutat și UTA și altă echipă care ar fi venit să joace la noi.

E normal să ajungem la o înțelegere, suntem dispuși să închiriem stadionul”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform sport.ro.

La Sibiu este un semn de întrebare. Au intervenit asupra gazonului şi nu ştim dacă vom putea juca. La Arad nu este stadionul omologat pentru meciuri de cupe europene. (n.r. care sunt variantele?) Sfântu Gheorghe, Ploieşti şi Bucureşti. Radu Constantea, președinte U Cluj
Stadionul celor de la Sepsi. Foto: Imago Stadionul celor de la Sepsi. Foto: Imago
Stadionul celor de la Sepsi. Foto: Imago

U Cluj își cunoaște cei 6 posibili adversari din primul tur al Europa League

„Șepcile roșii” vor avea o misiune dificilă încă din primul tur, urmând să întâlnească un adversar puternic, în condițiile în care Universitatea Cluj nu este cap de serie.

  • Ferencvaros (Ungaria)
  • ⁠Qarabag (Azerbaidjan)
  • ⁠Dinamo Kiev (Ucraina)
  • ⁠Hajduk Split (Croația)
  • ⁠CSKA Sofia (Bulgaria)
  • ⁠Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

Tragerea la sorți va avea loc pe 18 iunie, iar partidele se vor disputa pe 9, respectiv 16 iulie.

Citește și

I s-a interzis să mai iasă din țară! Incredibil cum a ajuns să joace Balogun pentru SUA. Azi e golgheterul Mondialului
Campionatul Mondial
16:15
I s-a interzis să mai iasă din țară! Incredibil cum a ajuns să joace Balogun pentru SUA. Azi e golgheterul Mondialului
Citește mai mult
I s-a interzis să mai iasă din țară! Incredibil cum a ajuns să joace Balogun pentru SUA. Azi e golgheterul Mondialului
Nu l-au uitat pe Diogo Jota  Portughezii îi vor aduce un omagiu fostului jucător la meciurile de la CM 2026 
Campionatul Mondial
16:10
Nu l-au uitat pe Diogo Jota Portughezii îi vor aduce un omagiu fostului jucător la meciurile de la CM 2026
Citește mai mult
Nu l-au uitat pe Diogo Jota  Portughezii îi vor aduce un omagiu fostului jucător la meciurile de la CM 2026 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
STADION u cluj europa league sepsi sfantu gheorghe laszlo dioszegi
Știrile zilei din sport
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Campionatul Mondial
14.06
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Citește mai mult
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Superliga
14.06
Matei Ilie a plecat de la CFR Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Citește mai mult
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
Campionatul Mondial
14.06
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
Citește mai mult
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de  violențe și focuri de armă în Times Square
Baschet
14.06
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de violențe și focuri de armă în Times Square
Citește mai mult
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de  violențe și focuri de armă în Times Square
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:40
Olanda - Japonia 2-2 Spectacol total în repriza secundă de la Dallas! Dublă revenire a niponilor » Noaptea continuă cu alte două partide interesante
Olanda - Japonia 2-2 Spectacol total în repriza secundă de la Dallas! Dublă revenire a niponilor » Noaptea continuă cu alte două partide interesante
22:41
Blănuță, pe lista neagră Decizia luată de clubul ucrainean în privința atacantului + Ce club din Liga 1 a intrat pe fir pentru transfer
Blănuță, pe lista neagră Decizia luată de clubul ucrainean în privința atacantului + Ce club din Liga 1 a intrat pe fir pentru transfer
22:33
Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania
Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania
22:52
Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB
Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Top stiri
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Campionatul Mondial
14.06
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Citește mai mult
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Campionatul Mondial
14.06
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Citește mai mult
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
Opinii
14.06
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
Citește mai mult
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”
B365
14.06
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”
Citește mai mult
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 20 rapid 3 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
15.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share