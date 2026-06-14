Sare în ajutorul lui U Cluj  Echipa dispusă să îi închirieze stadionul vicecampioanei pentru meciurile din Europa League

Laszlo Dioszegi (54 de ani), patronul celor de la Sepsi, este dispus să le închirieze stadionul celor de la U Cluj pentru a disputa meciurile de pe teren propriu din preliminariile Europa League.

este dispus să le închirieze stadionul celor de la U Cluj pentru a disputa meciurile de pe teren propriu din preliminariile Europa League. Cluj Arena este indisponibilă în perioada 6-9 august, atunci când găzduiește festivalul Untold.

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Sâmbătă, Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a precizat că este în căutarea unui stadion pe care să-l închirieze, iar una dintre variantele sale este arena din Sfântu Gheorghe.

Laszlo Dioszegi: „Suntem dispuși să închiriem stadionul”

Patronul celor de la Sepsi a declarat că este dispus să o ajute pe U Cluj și să îi închirieze stadionul pentru meciurile din preliminariile Europa League.

„N-a discutat nimeni cu noi. Dacă ne caută, e normal să ajutăm. Noi am fi ajutat și UTA și altă echipă care ar fi venit să joace la noi.

E normal să ajungem la o înțelegere, suntem dispuși să închiriem stadionul”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform sport.ro.

La Sibiu este un semn de întrebare. Au intervenit asupra gazonului şi nu ştim dacă vom putea juca. La Arad nu este stadionul omologat pentru meciuri de cupe europene. (n.r. care sunt variantele?) Sfântu Gheorghe, Ploieşti şi Bucureşti. Radu Constantea, președinte U Cluj

Stadionul celor de la Sepsi. Foto: Imago

U Cluj își cunoaște cei 6 posibili adversari din primul tur al Europa League

„Șepcile roșii” vor avea o misiune dificilă încă din primul tur, urmând să întâlnească un adversar puternic, în condițiile în care Universitatea Cluj nu este cap de serie.

Ferencvaros (Ungaria)

⁠Qarabag (Azerbaidjan)

⁠Dinamo Kiev (Ucraina)

⁠Hajduk Split (Croația)

⁠CSKA Sofia (Bulgaria)

⁠Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

Tragerea la sorți va avea loc pe 18 iunie, iar partidele se vor disputa pe 9, respectiv 16 iulie.

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