Pancu, „pașaport” românesc la Istanbul! FOTO. Blocaj total până la un nume! Cum a intrat GOLAZO.ro într-un muzeu închis înainte de Turcia - România

Echipa GOLAZO.ro a ajuns la Istanbul și a vrut să viziteze Muzeul Beșiktaș, dar a aflat că acesta era închis în săptămâna meciului cu România.

Totul s-a schimbat în clipa în care turcii au auzit numele lui Daniel Pancu: tonul a devenit imediat mai cald, iar oficialii lui Beșiktaș au fost surprinzător de ospitalieri.

În interior, jurnaliștii români au descoperit colțul special dedicat „Panterei din Kadikoy”, românul care are locul lui în istoria lui Beșiktaș.

Echipa GOLAZO.ro a ajuns marți, la prânz, în metropola de pe Bosfor, acolo unde România va întâlni joi naționala Turciei, în primul baraj pentru Cupa Mondială din vară.

Prima oprire: stadionul lui Beșiktaș. Prima surpriză: într-un oraș în care regulile sunt stricte în săptămâna meciului, un singur nume a schimbat instantaneu tonul discuției. Daniel Pancu.

După sosirea la Istanbul, reporterii GOLAZO.ro au mers direct spre arena lui Beșiktaș, pentru primul contact cu atmosfera dinaintea partidei de joi. Au încercuit de două-trei ori stadionul, au intrat apoi în magazinul oficial al clubului și acolo au observat și intrarea spre Muzeul Beșiktaș.

Planul era simplu: o vizită rapidă prin istoria unuia dintre cele mai mari cluburi din Turcia. Numai că răspunsul primit la început a fost clar: muzeul era închis.

Oamenii din magazin ne-au explicat că Federația Turcă de Fotbal a oprit orice activitate de acest tip în săptămâna meciului cu România. Cu alte cuvinte, nicio vizită, nicio excepție, nicio șansă.

Tot ei au venit însă și cu o variantă: să fie contactați oficialii clubului Beșiktaș. Poate există, totuși, o șansă.

Am luat-o la pas până la intrarea spre sediul clubului. Acolo accesul este păzit strict, într-un sistem care amintește de filtrele din aeroporturi. Nimeni nu intră fără aprobare, fără verificări și fără ca totul să fie controlat dintr-un centru de comandă.

Dialogul cu unul dintre oamenii de ordine s-a legat greu. A fost nevoie de explicații, insistență și răbdare, dată și de bariera lingvistică. Noi nu știm turcă, el nu știe engleză. Până la urmă, mesajul a ajuns unde trebuia.

În momentul în care oficialii lui Beșiktaș au aflat că echipa GOLAZO.ro a venit din România pentru meciul de joi, dar vrea să vadă și o parte din istoria clubului, tonul a devenit mai deschis.

Apoi a venit detaliul care a schimbat complet atmosfera: Daniel Pancu.

Din clipa în care numele lui a fost rostit, oamenii din jur au devenit vizibil mai calzi, mai atenți, mai ospitalieri. Un muzeu închis în mod normal în acea perioadă s-a deschis special pentru noi. La Istanbul, Pancu încă înseamnă ceva. Și nu puțin.

GOLAZO.ro a intrat astfel într-un muzeu care se întinde pe două etaje și care adună o parte importantă din palmaresul și identitatea lui Beșiktaș. Trofee, fotografii, obiecte istorice, tricouri și momente-cheie din viața clubului sunt expuse într-un spațiu generos, construit ca o declarație de identitate pentru alb-negri.

În centrul unuia dintre niveluri există însă un colț care spune și o poveste românească.

Un spațiu special este dedicat celebrului meci cu Fenerbahce, câștigat de Beșiktaș în deplasare, scor 4-3, într-o seară din 2005 rămasă legendară în fotbalul turcesc.

Acolo sunt expuse mănușile cu care Daniel Pancu a apărat în ultimele minute ale acelui derby, dar și tricoul de colecție scos ulterior pentru fanii lui Beșiktaș. Pentru câteva minute, muzeul s-a deschis special datorită unui nume românesc care încă provoacă respect și emoție pe malul Bosforului.

La Beșiktaș, Daniel Pancu nu este doar un fost jucător. Este „Pantera din Kadikoy”, porecla pe care și-a câștigat-o după meciul memorabil din 17 aprilie 2005, încheiat 4-3 pentru Beșiktaș.

Atunci, în derby-ul cu Fenerbahce, jucat pe stadionul „Șukru Saracoglu”, în cartierul Kadikoy, Pancu a ajuns în poartă în minutul 80, la 3-2 pentru Beșiktaș, și a intrat în istoria clubului.

A fost seara care l-a transformat într-un personaj de legendă pentru suporterii lui Beșiktaș.

Un alt detaliu remarcat în timpul vizitei: Daniel Pancu are un loc clar în istoria expusă a clubului. Numele lui este prezent, asumat, legat de una dintre marile nopți ale lui Beșiktaș.

În schimb, Mircea Lucescu, antrenorul român care a câștigat titlul cu formația de pe malul Bosforului la centenar nu are o zonă dedicată în muzeu. Reprezentanții clubului au explicat că, în afara trofeelor cucerite în mandatul său, nu există nimic separat care să-i fie rezervat tehnicianului român, chiar dacă numele lui rămâne important în istoria fotbalului turcesc.

