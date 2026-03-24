România va întâlni Turcia la Istanbul pe stadionul lui Beșiktaș, actualul Tupraș Stadyumu, arena ridicată pe locul vechiului Inonu, unul dintre stadioanele simbol ale fotbalului turc. Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde vă oferă cele mai noi informații

Pentru suporterii români, locul are o semnificație aparte: Mircea Lucescu și Daniel Pancu au lăsat urme serioase în istoria clubului.

„Tricolorii” nu vor fi singuri la ora meciului: sunt așteptați ceva mai mult de 2.500 de români, răspândiți în toate zonele stadionului, nu doar în sectorul din peluză.

Stadionul cu acoperiș asemănător cu cel al Arenei Naționale a fost ținta unui atentat. Ce s-a întâmplat după meciul lui Beșiktaș.

GOLAZO.ro a văzut arena unde se află și acum mănușile de portar originale purtate de Daniel Pancu în 2005, care l-au transformat în „Pantera din Kadikoy”.

Turcia - România se joacă pe un stadion cu o moștenire cu greutate

Naționala României ajunge la Istanbul pentru un meci important, dar și pentru o seară într-un loc care are greutate. Tupraș Stadyumu, stadionul de azi al lui Beșiktaș, nu este doar o arenă modernă, ci continuarea unei povești vechi, scrise pe același loc unde a existat Inonu, una dintre adresele clasice ale fotbalului turc.

Vechea arenă, inaugurată în 1947, a fost, timp de zeci de ani, casa lui Beșiktaș și locul marilor seri ale clubului. Acolo s-au jucat derby-uri, meciuri europene și s-a construit o parte importantă din identitatea uneia dintre cele mai populare echipe din Turcia.

Stadionul a trecut prin modernizări succesive înainte ca vechea construcție să fie înlocuită de actuala arenă, inaugurată în 2016, cu o capacitate de aproximativ 42.000 de locuri. Beșiktaș prezintă oficial atât istoria vechiului Inonu, cât și noua arenă ridicată pe aceeași amprentă.

Bosfor, Dolmabahce și senzația unui meci trăit în oraș

Farmecul acestui stadion vine și din locul în care se află. Nu e o arenă construită la marginea orașului, între parcări și șosele largi. Este, din contră, prinsă în țesătura Istanbulului, aproape de Bosfor, lângă Palatul Dolmabahce, între Kabataș, Beșiktaș și urcarea spre Piața Taksim.

Asta schimbă complet senzația unei zile de meci. Nu mergi spre stadion printr-o zonă fără identitate, ci printr-un decor care are viață proprie: vaporașe, tramvaie, străzi aglomerate, terase, poliție, suporteri și acel zgomot permanent al Istanbulului. În ciuda zilei ploioase pe care am prins-o.

Arena e modernă, clar desenată, spectaculoasă prin poziționare, dar rămâne perfect legată de spiritul locului. Tocmai de aici vine autenticitatea ei: e un stadion actual, dar încă foarte din peisaj, „Istanbulabil”.

Nu mai e arena pe care o știau Lucescu și Pancu. Au rămas mănușile „Panterei”

Lucescu a antrenat doi ani echipa „vulturilor” din Istanbul, între 2002 și 2004, a cucerit titlul de campion la primul sezon cu alb-negrii, dar nu mai este aceeași arenă. Nu mai e „Inonu” pe care îl știa el.

Nu mai e nici „Inonu” pe care a jucat și Daniel Pancu (2002-2006), rămas în legenda clubului sub numele de „Pantera din Kadikoy”, pentru că a apărat în 2005 poarta echipei sale în ultimul sfert de oră la un derby câștigat cu 4-3 pe terenul lui Fenerbahce.

„Inonu”, casa cunoscută a lui Beșiktaș timp de 66 de ani, a fost demolată în 2013 și înlocuită în 2016 cu noul stadion, „Tupraș Stadyumu”. Unde se dispută acum semifinala barajului pentru calificarea la Mondial.

Au rămas totuși pe „Tupraș”, în muzeul clubului, mănușile de portar originale purtate de Pancu în derby-ul din 2005 și un tricou realizat special pentru acel moment unic dedicat „Panterei”. România ajunge acum la Tupraș Stadyumu și intră într-un loc unde fotbalul românesc a lăsat deja o amprentă.

110 milioane de euro a costat arena lui Beșiktaș, inaugurată pe 11 aprilie 2016

Acoperișul stadionului Beșiktaș seamănă cu cel al Arenei Naționalei

Dacă ar fi să-l traduci pentru un cititor român, stadionul lui Beșiktaș ar semăna cel mai ușor, ca idee de arenă modernă, la interior, cu Arena Națională. Dar ca atmosferă și decor urban, e mai special: nu stă singur, rupt de tot, ci chiar în inima orașului, cu Bosforul aproape și cu agitația Istanbulului curgând până la porțile stadionului.

În plus, a păstrat vechea arhitectură la exterior, tocmai pentru a nu sparge peisajul orașului. S-a spus „nu” arhitecturii moderne, s-a păstrat luxul doar pentru interior.

Aici a avut loc Supercupa Europei în 2019 (Liverpool - Chelsea 2-2, 5-4 la penaltyuri) și tot aici se vor desfășura finala Europa League din acest sezon, pe 20 mai, și ultimul act de Conference, anul viitor, pe 2 iunie.

Privită de sus, seamănă cu Arena Națională, mai ales acoperișul, în valuri. Coloanele însă care susțin construcția nu mai sunt precum ale Arenei noastre.

Tocmai apropierea de zona istorică Dolmabahce a făcut ca fațada stadionului Beșiktaș să amintească de trecut.

Așa au impus urbaniștii metropolei și astfel au apărut coloanele care te duc cu gândul la un colosseum roman.

La fel, urbaniștii au cerut ca tribuna Eski Acik să nu fie demolată din vechiul „Inonu”, datorită turnurilor considerate monumente istorice. Eski Acik a fost reamenajată și integrată în noua arenă ultramodernă.

42.684 de locuri este capacitatea stadionului Beșiktaș. Arena Națională este mai mare: 55.643 de locuri

Atentat la opt luni după inaugurarea arenei

Stadionul lui Beșiktaș rămâne în istorie și pentru un episod dramatic, tragic. Pe 10 decembrie 2016, la numai opt luni după inaugurare, două bombe au fost detonate în afara arenei într-un atac terorist.

Un atentat produs la 19:30, nu mult timp după încheierea meciului Beșiktaș - Bursaspor 2-1, în Super Lig.

Teroriștii kamikaze au detonat cele două mașini în care erau sperând ca numărul victimelor să fie mare la sfârșitul partidei. Dar cei mai mulți dintre spectatori părăsiseră deja acea zonă. Primul autoturism a explodat în apropierea unui autobuz al forțelor speciale ale poliției turce. Al doilea după ce un agent îi făcuse semn șoferului să oprească.

46 de persoane au fost ucise (38 de polițiști, 8 civili), 136 fiind rănite

Peste 2.500 de români. În tot stadionul, nu doar într-o peluză

Joi seară, în tribune, România va avea susținere serioasă. Oficial, pentru sectorul oaspeților au fost puse la dispoziție 2.130 de bilete, dar tabloul de ansamblu va fi mai mare decât atât. La Istanbul sunt așteptați ceva mai mult de 2.500 de români, iar un detaliu important este că ei nu vor fi prezenți doar în peluza rezervată fanilor veniți organizat.

Români vor fi în toate zonele stadionului, în mai multe sectoare, ceea ce înseamnă că atmosfera tricoloră nu se va concentra doar într-un colț al arenei. Într-un stadion care se aprinde repede, asta poate conta inclusiv vizual: tricolorul nu va sta într-un singur loc, ci se va vedea răspândit în tribune.

Vreme bună de meci: răcoare, dar fără scenariul de ploaie

Pentru suporteri, mai e o veste bună. La Istanbul nu va fi foarte cald, însă prognoza arată mai bine decât părea inițial. Ploaia anunțată în primele scenarii se retrage, iar temperatura maximă din oraș va fi în jur de 13-14 grade.

Cu alte cuvinte, va fi o seară de fotbal în registrul clasic de primăvară: răcoare, dar bună de mers spre stadion, bună de stat prin zonă înainte de meci și, mai ales, fără perspectiva unei ploi care să strice atmosfera.

Cum ajungi la stadion din zonele importante ale Istanbulului

Tupraș Stadyumu este foarte aproape de Kabatas și Dolmabahce, iar asta îl face ușor de accesat din multe dintre zonele importante ale orașului.

Din zona Marelui Bazar cea mai simplă variantă este tramvaiul T1 din stația Beyazit-Kapalicarși până la Kabatas, apoi mers pe jos aproximativ 10-15 minute spre stadion.

Din Piața Taksim, cea mai rapidă rută este funicularul F1 Taksim-Kabataș. Drumul este foarte scurt, iar apoi continui pe jos spre arenă.

Din Sultanahmet, Eminonu sau Sirkeci, tot linia T1 până la Kabataș rămâne varianta cea mai clară.

Din Karakoy sau Galata poți merge fie cu tramvaiul una-două stații, fie pe jos, pe un traseu foarte frumos, pe lângă apă, spre Dolmabahce.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport