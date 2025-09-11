Cicliștii schimbă regulile  Au amenințat cu abandonul, din cauza manifestațiilor pro-Palestina: „Sunt în pericol”» Decizia organizatorilor
Cicliști în Turul Spaniei (Foto: IMAGO)
Ciclism

Cicliștii schimbă regulile Au amenințat cu abandonul, din cauza manifestațiilor pro-Palestina: „Sunt în pericol”» Decizia organizatorilor

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 16:38
alt-text Actualizat: 11.09.2025, ora 16:39
  • Etapa 18 din Turul Spaniei a fost scurtată din „motive de siguranță”, după ce manifestanți pro-palestinieni au perturbat aproape fiecare rundă a competiției.
  • Cicliștii au amenințat că se vor opri: „O cursă de biciclete nu este locul potrivit pentru demonstrații”.

Cicliștii din La Vuelta se tem pentru siguranța lor. Organizatorilor le e frică să nu rămână fără competiție. În loc de 27,2 km, rutierii vor parcurge doar 12,2 km joi, în etapa de contratimp de la Valladolid.

Etapă scurtată în Turul Spaniei, după ce cicliștii au amenințat că vor abandona

Decizia scurtării etapei a venit după ce Pascal Chanteur, oficial al sindicatului cicliștilor (CPA), a afirmat că guvernul spaniol nu face nimic pentru a asigura siguranța participanților din Turul Spaniei.

„Cicliștii sunt sub tensiune, nervoși și speriați. Problema israeliano-palestiniană este extrem de gravă, este dramatică, dar o cursă de biciclete nu este cu siguranță locul potrivit pentru demonstrații.

A-i lua pe cicliști ostatici nu este modalitatea corectă de a putea afirma o poziție, care, la urma urmei, poate fi înțeleasă de toată lumea.

Cicliștii au precizat clar că nu mai pot concura în condiții bune în această Vuelta. Sănătatea și integritatea lor sunt în pericol.

Dacă ar exista mai exista un asemenea incident, s-ar putea lua decizii mult mai grave, cum ar fi oprirea clară și definitivă a Turului Spaniei”, a avertizat Chanteur, potrivit franceinfo.fr.

Am decis că, dacă va exista un incident, vom încerca să neutralizăm cursa pentru că, în cele din urmă, cursa spre o linie de sosire nedefinită nu este un sport corect. Din păcate, suntem prinși în mijlocul a ceva care poate nici nu ne implică cu adevărat. În acest moment, suntem doar un fel de pioni într-un joc de șah foarte mare care, din păcate, ne afectează. Jack Haig, ciclist al echipei Bahrain Victorious

1.500 de polițiști suplimentari vor fi desfășurați pe parcursul weekendului, cea mai mare desfășurare de forțe de securitate publică în Madrid de la organizarea summitului NATO în capitala spaniolă în 2022, scrie abc.net.au.

Autoritățile spaniole au afirmat că au încercat să găsească un echilibru între siguranța evenimentului și dreptul cetățenilor de a protesta.

israel Turul Spaniei palestina la vuelta fasia gaza protest
