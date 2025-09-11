FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români +57 foto
Ultrașii români au aprins torțe în tribune și la meciul Cipru - România (2-2), disputat la Nicosia
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români

  • Federația Română de Fotbal este abonată la amenzi.
  • FIFA a penalizat FRF și după meciurile din iunie cu Austria și Cipru, pentru torțele aprinse de ultrași.

Federația Română de Fotbal (FRF) a fost vizată din nou de sancțiunile Comisiei de Disciplină a FIFA, după incidentele provocate de suporteri la meciurile disputate de România în luna iunie, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

În total, FRF a fost amendată cu 71.500 de euro după partidele cu Austria și Cipru.

FRF, amendată de FIFA cu peste 120.000 de euro după primele patru meciuri din preliminariile CM 2026

Astfel, FRF a ajuns la un total de 124.300 de euro în amenzi aplicate de FIFA, după doar patru meciuri.

După partida Austria – România (2-1), disputată pe 7 iunie, FRF a primit o amendă de 76.000 de dolari, aproximativ 65.000 de euro, ca urmare a aprinderii de torțe și a altor materiale pirotehnice, dar și pentru probleme de ordine și disciplină semnalate în jurul stadionului.

Trei zile mai târziu, la confruntarea România – Cipru (2-0, 10 iunie), forul mondial a aplicat o nouă sancțiune, în valoare de 8.000 de dolari, circa 6.850 de euro, pentru folosirea de obiecte pirotehnice și transmiterea unor mesaje necorespunzătoare pentru un eveniment sportiv.

Astfel, numai în luna iunie, FRF a cumulat amenzi în valoare de 71.500 de euro.

S-a activat și amenda suspendată din martie

Mai grav pentru FRF este faptul că incidentele din iunie duc automat la activarea amenzii de 21.300 de euro, care fusese suspendată pe o perioadă de șase luni după meciul cu Bosnia și Herțegovina (0-1), din 21 martie, de pe Arena Națională.

Acea sancțiune condiționată devenea aplicabilă doar în cazul unor noi incidente, situație care s-a confirmat.

Astfel, la totalul amenzilor de 71.500 de euro aplicate în iunie, se adaugă și cei 21.300 de euro, ceea ce ridică nota de plată a FRF la 92.800 de euro.

FIFA a amendat FRF și după meciurile din martie

FIFA sancționase deja FRF la debutul campaniei de calificare cu o amenzi în valoare totală de aproximativ 31.500 de euro:

  • 3.730 de euro după România – Bosnia și Herțegovina și obligativitatea de a închide 15% din peluze la următorul meci de acasă, pentru folosirea de materiale pirotehnice, discriminare (rasism), probleme de securitate în organizarea meciului și aruncare de obiecte în teren.
  • 27.700 de euro după San Marino – România (24 martie, Serravalle), pentru folosirea de materiale pirotehnice.
  • Tot atunci, FRF a anunțat că a fost dictată și o amendă de 20.000 CHF (21.300 de euro), suspendată pentru următoarele 6 luni, adică aplicabilă doar în eventualitatea unor noi incidente la următoarele partide disputate de echipa națională.

Fanii români nu se dezmint: au aprins torțe și la Nicosia

Partida cu Cipru (2-2), disputat pe 9 septembrie, la Nicosia, a adus din nou imagini cu torțe aprinse de suporterii români în tribune.

FRF se așteaptă la noi sancțiuni financiare și, eventual, la măsuri disciplinare mai severe.

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026
CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg

Galerie foto (16 imagini)

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

FRF FIFA suporteri amenzi preliminarii cm 2026
