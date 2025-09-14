Aur pentru Sabrina Voinea! Gimnasta română a obținut cel mai bun rezultat la sol, la Cupa Mondială de la Paris

- Sabrina Maneca-Voinea (18 ani) a cucerit medalia de aur la Cupa Mondială de la Paris.
- Sportiva româncă s-a clasat pe prima poziție la sol, fiind notată cu 13.800.
World Challenge Cup Paris este penultima etapă a competiției, unde România a avut trei reprezentante.
Sabrina Voinea a cucerit medalia de aur la Cupa Mondială de la Paris
Sabrina Maneca-Voinea a obținut medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris. Această a fost notată cu 13.800, punctaj care i-a asigurat prima poziție. În calificări, ea a primit nota 13.666.
Podiumul a fost completat de Angelina Melnikova cu 13.400 puncte și de Tanskanen Kaia, cu 13.366.
La probele de bârnă și sărituri, Sabrina nu s-a calificat în ultimul act.
România a mai avut alte două reprezentante în competiția de la Paris. Este vorba de Bianca Vişovan, care a obținut nota 12.416 la sărituri şi de Miruna Botez, cu 11.233 la bârnă şi 12.033 la sol, informează news.ro.