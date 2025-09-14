Momente de panică la Miercurea Ciuc  VIDEO și FOTO Urgență medicală în tribune la Csikszereda - FCSB +7 foto
Un spectator a avut nevoie de îngrijiri medicale la meciul Csikszereda - FCSB/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Momente de panică la Miercurea Ciuc VIDEO și FOTO Urgență medicală în tribune la Csikszereda - FCSB

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 22:37
  • CSIKSZEREDA - FCSB. La pauza meciului de la Miercurea Ciuc, o situație medicală a atras atenția în tribune.

Cadrele medicale au fost nevoie să intervină de urgență, după ce unui suporter i s-a făcut rău.

CSIKSZEREDA - FCSB. Momente de panică la Miercurea Ciuc

Din informațiile GOLAZO.ro, fanul s-ar fi lovit la cap.

Prudenți, medicii de pe ambulanță i-au acordat primul ajutor suporterului.

După câteva minute de îngrijiri la fața locului, acesta a fost dus cu targa la ambulanță și transportat de urgență la spital.

Csikszereda - FCSB, urgență medicală în tribune FOTO GOLAZO (5).jpg
Csikszereda - FCSB, urgență medicală în tribune FOTO GOLAZO (5).jpg

Csikszereda - FCSB, urgență medicală în tribune FOTO GOLAZO (1).jpg Csikszereda - FCSB, urgență medicală în tribune FOTO GOLAZO (2).jpg Csikszereda - FCSB, urgență medicală în tribune FOTO GOLAZO (3).jpg Csikszereda - FCSB, urgență medicală în tribune FOTO GOLAZO (4).jpg Csikszereda - FCSB, urgență medicală în tribune FOTO GOLAZO (5).jpg
Pe teren, FCSB a reușit să deschidă scorul, la scurt timp după reluarea jocului, prin Malcom Edjouma, cel care a fost aruncat în luptă de Elias Charalambous, la pauza partidei.

Csikszereda - FCSB, meci FOTO GOLAZO (2).jpg
Csikszereda - FCSB, meci FOTO GOLAZO (2).jpg

Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (1).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (2).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (3).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (4).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (5).jpg
