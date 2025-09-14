Momente de panică la Miercurea Ciuc VIDEO și FOTO Urgență medicală în tribune la Csikszereda - FCSB

CSIKSZEREDA - FCSB. La pauza meciului de la Miercurea Ciuc, o situație medicală a atras atenția în tribune.

Cadrele medicale au fost nevoie să intervină de urgență, după ce unui suporter i s-a făcut rău.

CSIKSZEREDA - FCSB. Momente de panică la Miercurea Ciuc

Din informațiile GOLAZO.ro, fanul s-ar fi lovit la cap.

Prudenți, medicii de pe ambulanță i-au acordat primul ajutor suporterului.

După câteva minute de îngrijiri la fața locului, acesta a fost dus cu targa la ambulanță și transportat de urgență la spital.

Pe teren, FCSB a reușit să deschidă scorul, la scurt timp după reluarea jocului, prin Malcom Edjouma, cel care a fost aruncat în luptă de Elias Charalambous, la pauza partidei.

VIDEO. Imnul Ținutului Secuiesc a răsunat pe stadion înainte de Csikszereda - FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport