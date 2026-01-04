Tyson Fury revine în ring  Pugilistul britanic a făcut anunțul: „M-am întors. Încă lovesc”

Tyson Fury (37 de ani), pugilistul britanic retras în urmă cu un an, a anunțat că va reveni în ring, în cursul acestui an.

E a treia oară când britanicul alege să revină după ce își anunțase retragerea.

Tyson Fury a luptat, pentru ultima dată, în decembrie 2024, când a fost învins de ucraineanul Oleksandr Usyk.

Tyson Fury revine în ring: „ M-am întors”

După peste un an de absență din activitate, Tyson Fury e gata să revină în ring

Zvonurile legate de o revenire în activitate a lui Tyson Fury au apărut după ce, luna trecută, a publicat mai multe imagini în care se antrena în Thailanda.

Britanicul a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, în care își anunță revenirea în circuit.

„2026 este anul acela. Întoarcerea Mac-ului. Am lipsit o vreme, dar m-am întors acum.

Am 37 de ani și încă mai lovesc. Nu e nimic mai bun de făcut decât să lovesc bărbații în față și să fiu plătit pentru asta ”, a scris Tyson Fury, pe Instagram.

Deși era preconizată o revenire în ring împotriva lui Anthony Joshua, lupta nu ar mai putea avea loc, după ce Joshua a fost implicat într-un accident rutier în Nigeria, scrie bbc.com.

34 de victorii are Fury la profesioniști, 24 prin KO, plus o remiză și două înfrângeri, ambele în fața lui Usyk

Tyson Fury și-a anunțat de trei ori retragerea din boxul profesionist

Tyson Fury s-a retras, pentru prima dată, în noiembrie 2013, la numai 25 de ani.

Britanicul a anunțat că va ieși din circuit după ce meciul său cu David Haye a fost anulat pentru a doua oară, susținând că nu va mai concura vreodată.

Totuși, la numai 4 luni distanță, Tyson Fury l-a învins pe americanul Joey Abell.

În 2016, la câteva luni după ce reușise marea surpriză și îl învinsese pe Wladimir Klitschko într-un meci pentru centurile WBA, IBF, WBO și IBO, britanicul a anunțat că se retrage pentru a se concentra asupra sănătății sale mintale. Revanșa cu Klitschko n-a mai avut loc și a renunțat la toate centurile.

Tyson Fury a stat departe de ring timp de 3 ani, revenind în 2019: „Credeți că veți scăpa de «Gipsy King» așa ușor!!! Sunt aici să rămân”, a transmis sportivul, potrivit espn.com.

De asemenea, la începutul anului trecut, după lupta pierdută împotriva lui Oleksandr Usyk, Fury a anunțat din nou că se retrage.

Citește și

