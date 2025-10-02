Tyson Fury, răspuns pentru critici  Cum a reacționat la  comentariile negative după anunțul logodnei fiicei sale de 16 ani
Tyson Fury. Foto: IMAGO
Tyson Fury, răspuns pentru critici Cum a reacționat la comentariile negative după anunțul logodnei fiicei sale de 16 ani

Publicat: 02.10.2025, ora 11:41
  • Tyson Fury (37 de ani), boxer profesionist, a reacționat după ce în mediul online au apărut mai multe critici legate de logodna fiicei sale, Venezuela (16 ani).

Fiica fostului campion mondial la categoria grea a fost cerută în căsătorie chiar la aniversarea a 16 ani, care a avut loc în weekend.

Mama tinerei, Paris Fury, a împărtășit momentul și pe Instagram și i-a felicitat pe Venezuela și pe viitorul ei soț, Noah Price (18 ani), care e boxer amator.

Tyson Fury, reacție la criticile apărute după anunțul logodnei fiicei sale de 16 ani

După ce Paris Fury a distribuit momentul pe Instagram au apărut foarte multe critici. Mai multe persoane au spus că fiica lui Tyson Fury este prea tânără să se căsătorească și, momentan, ar trebui să se axeze pe studii.

Chiar dacă nu a vorbit public despre logodna fiicei sale, Tyson Fury a repostat un video cu un discurs despre relații.

Sportivul a distribuit o postare a lui Halim Erbasi, un influencer care postează conținut religios:

„Acum 50 de ani, oamenii se căsătoreau la 18 ani și rămâneau împreună până la moarte. Acum, oamenii așteaptă până la 30 de ani pentru a se căsători și se despart după 3 ani.

Înainte, cuplurile nu aveau nimic, dar construiau totul împreună. Acum, au totul, dar nu pot construi nimic împreună.

Bunicii noștri împărțeau o cameră mică și o numeau Paradis. Noi avem case cu 5 dormitoare și le numim închisori.

Singura diferență între atunci și acum e că acum numim înțelegerea un aranjament, iar atunci când fugim spunem că plecăm să ne regăsim pe noi înșine.

Cine ne-a convins că dragostea expiră? Că e instantă compatibilitatea? Că o căsătorie ar trebui să fie ca un film Disney în fiecare zi?

Dacă ne punem întrebări s-ar putea să încetăm să ne așteptăm la perfecțiune și să începem să construim o legătură.

Mă întreb, am devenit atât de setați să căutăm acel cineva încât am uitat să devenim acel cineva?”.

Familia Fury locuiește în Marea Britanie, acolo unde vârsta legală pentru căsătorie este de 18 ani.

Până atunci, nici măcar consimțământul părinților sau al instanței nu poate permite unei persoane sub 18 ani să se căsătorească.

Familia Fury are 7 copii: Venezuela, Prince John James, 14 ani, Prince Tyson II, 8 ani, Valencia, 7 ani, Prince Adonis Amaziah, 5 ani, Athena, 4 ani, și Rico, 2 ani.

Fiica lui Tyson Fury, Venezuela, a fost cerută în căsătorie

Momentul a fost transmis de mama Venezuelei, Paris Fury, pe Instagram:

„Felicitări @venezuelafuryofficial și @7noahprice pentru logodna voastră. Amândoi sunteți tineri, dar când știi, știi! Încă sunt șocată, dar foarte fericită pentru voi doi. Eu și tatăl tău nu am putea fi mai mândri”, a transmis soția lui Tyson.

Și Tyson și Paris Fury s-au căsătorit de tineri. Aceștia aveau 21, respectiv 19 ani.

Cei doi și-au reînnoit jurămintele în 2024.

