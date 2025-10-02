„N-am fost la nivelul lui PSG” Hansi Flick, categoric după primul eșec al Barcelonei în această ediție de Liga Campionilor

BARCELONA - PSG 1-2. Hansi Flick (60 de ani), antrenorul catalanilor, și-a exprimat dezamăgirea cu privire la evoluția formației sale.

Flick a recunoscut superioritatea celor de la PSG și faptul că Barcelona nu a fost la nivelul campioanei Europei.

Hansi Flick: „ N-am fost la nivelul lui PSG”

„În prima repriză am jucat mult mai bine decât în a doua. În partea secundă, eram obosiți și am cedat. PSG este o echipă extraordinară, ei au jucat un fotbal fantastic, iar noi nu am jucat la nivelul nostru maxim. Acest lucru este necesar în Champions League. Trebuie să trecem peste seara asta.

Cred că astăzi n-am fost la nivelul lui PSG. Dar eu cred în echipa mea, lucrăm pentru a reveni la cel mai înalt nivel.

Am pierdut, dar vom continua să ne antrenăm, să ne îmbunătățim și vom reuși”, a declarat Hansi Flick, citat de sport.es.

Hansi Flick: „Unii jucători erau foarte obosiți”

Antrenorul Barcelonei a explicat că unul dintre principalele motive pentru care formația sa a fost dominată copios în repriza secundă a fost cauzată de starea de oboseală a mai multor jucători, în special Pedri și Frenkie De Jong.

„Pedri și Frenkie de Jong au jucat multe minute, este important să fie odihniți. Cred că în repriza a doua s-a văzut că unii jucători erau foarte obosiți.

Toți au dat totul pe teren. La 1-1 trebuie să te aperi mai bine. Vom învăța pentru următoarele meciuri”, a concluzionat Flick.

Barcelona rămâne cu victoria din prima rundă, 2-1 pe terenul lui Newcastle.

Următorul meci al catalanilor în Liga Campionilor este programat pe 21 octombrie, acasă, împotriva celor de la Olympiacos.

Va fi ultima partidă înainte de primul El Clasico al sezonului.

