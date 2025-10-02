„Un spectacol” Luis Enrique, după Barcelona - PSG: „În repriza a doua am fost mai buni” » Jucătorul remarcat
Luis Enrique. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

„Un spectacol” Luis Enrique, după Barcelona - PSG: „În repriza a doua am fost mai buni” » Jucătorul remarcat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 11:01
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 11:02
  • Barcelona-PSG 1-2. Luis Enrique (55 de ani) a remarcat jocul excelent prestat de cele două echipe în runda #2 din Liga Campionilor.
  • Ibericul a remarcat și un jucător de la echipa lui Hansi Flick (60 de ani), despre care a spus că e cel mai bun din lume, alături de Vitinha (25 de ani).

Ferran Torres a deschis scorul în minutul 19, după o pasă foarte bună dată de Marcus Rashford. PSG a restabilit egalitatea în minutul 38, grație golului marcat de Mayulu.

Golul victoriei pentru campioana Europei a venit în ultimul minut de joc (90), Goncalo Ramos trecându-și și el numele pe lista marcatorilor.

Luis Enrique: „Sunt foarte puține echipe cu o identitate atât de clară precum PSG și Barcelona”

Antrenorul lui PSG a observat că cele două echipe nu au jucat doar pentru a înscrie, ci și pentru a face spectacol.

„Pentru mine, Barça este în mod clar una dintre favoritele la câștigarea Ligii Campionilor. Joacă un fotbal fantastic, nivelul lor este extrem de ridicat, iar aceasta este doar începutul competiției.

Când vezi două echipe care nu recurg la faulturi și care doar încearcă să joace fotbal este un spectacol minunat.

Sunt foarte puține echipe cu o identitate atât de clară precum PSG și Barcelona.

Am făcut un meci excelent. La început a fost dificil, pentru că ei aveau posesia mingii. Împotriva unei echipe de calibrul Barcelonei, primele 20 de minute au fost dificile pentru noi. Odată cu golul nostru, am căpătat încredere și am reușit să echilibrăm meciul.

În repriza a doua am jucat mai bine și am fost mai buni decât ei. Sunt foarte mulțumit. Nu contează cine joacă și ce probleme avem. Este o victorie importantă, întotdeauna este dificil să joci împotriva Barcelonei”, a declarat Luis Enrique, potrivit as.com.

Luis Enrique a remarcat un jucător de la Barcelona: „Am vorbit mult despre el”

Tehnicianul iberic a rămas plăcut impresionat de Pedri, mijlocașul Barcelonei, pe care l-a lăudat și înainte de meci.

„Am vorbit mult despre Pedri în vestiar, dar a fost foarte greu să-l oprim. Pedri și Vitinha sunt, pentru mine, cei mai buni doi jucători din lume. E frumos să joci împotriva acestor jucători. Barcelona are o echipă grozavă, cu mulți tineri”.

Întrebat dacă PSG va fi în top 8 la finalul grupei XXL din Liga Campionilor, antrenorul francezilor a spus:

„Depinde de calendar. Al nostru este foarte dificil. Putem câștiga, dar putem și pierde. Toate echipele cu care jucăm au un nivel ridicat.

Avem un calendar dificil, dar acum nu mă preocupă acest lucru. Mi-a plăcut mentalitatea pe care am demonstrat-o ca echipă”.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Bayern26
2Real Madrid26
3PSG26
4Inter26
5Arsenal26
6Qarabag26
7Borussia Dortmund24
8Manchester City24
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Tottenham24
10Atletico Madrid23
11Newcastle23
12Marseille23
13Club Brugge23
14Sporting23
15Frankfurt23
16Barcelona23
17Liverpool23
18Chelsea23
19Napoli23
20Union Saint Gilloise23
21Galatasaray23
22Atalanta23
23Juventus22
24Bodo/Glimt22
Zona echipelor eliminate⤵️
25Leverkusen22
26Villarreal21
27PSV21
28Copenhaga21
29Olympiacos21
30Monaco21
31Slavia Praga21
32Pafos21
33Benfica20
34Athletic Bilbao20
35Ajax20
36Kairat Almaty20

Liga Campionilor barcelona PSG Luis Enrique pedri
