Susținere maximă pentru Bergodi FOTO. Mesajele afișate de fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Oțelul Galați, din Cupa României
Mesajul de susținere al fanilor celor de la U Cluj pentru Cristiano Bergodi
Cupa Romaniei

Alexandru Smeu , Raed Krishan
Publicat: 11.02.2026, ora 20:46
Actualizat: 11.02.2026, ora 21:24
  • Fanii celor de la U Cluj au afișat două bannere de susținere pentru Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul „șepcilor roșii” înaintea meciului cu Oțelul Galați, din etapa #3 a Cupei României.

Totul vine ca urmare a incidentelor în care tehnicianul italian a fost implicat la finalul derby-ului cu CFR Cluj (2-3).

Atunci, Bergodi a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii formației antrenate de Daniel Pancu.

Fanii lui U Cluj, mesaje de susținere pentru Cristiano Bergodi

Astăzi, Comisia de Disciplină a amânat pentru săptămâna viitoare decizia în cazul incidentelor din Gruia, deoarece antrenorul italian nu s-a putut prezenta la audieri.

Motivul a fost meciul pe care echipa sa îl are programat împotriva celor de la Oțelul Galați, în Cupa României.

Pentru a-și arătat susținerea față de tehnician, fanii „șepcilor roșii” au afișat un banner cu un mesaj în limba italiană, înaintea partidei: „Bergodi, hai il nostro rispetto” (n.r. „Bergodi, ai respectul nostru”) și unul în limba română: „Mister, suntem alături de tine”.

U Cluj - Otelul FOTO Sportpictures.jpg
U Cluj - Otelul FOTO Sportpictures.jpg

U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+21 Foto
Totodată, în minutul 16 al duelului de pe Cluj Arena, spectatorii prezenți în tribune au început să-i scandeze numele antrenorului de 61 de ani.

„Bergodi, Bergodi” s-a auzit timp de câteva secunde pe stadionul de 30.335 de locuri.

De menționat faptul că Bergodi nu este prezent pe banca tehnică a „studenților”, deoarece a văzut direct cartonașul roșu în urma incidentelor de la derby-ul cu CFR.

Cristiano Bergodi a explicat de ce n-a răspuns mesajului trimis de Andrei Cordea, care i-a cerut scuze

Contactat de GOLAZO.ro pentru a afla dacă a vorbit cu fotbalistul de la CFR Cluj, după ce acesta i-a trimis un mesaj în care i-a cerut iertare, Bergodi a spus:

„Am preferat să rămân tăcut, deoarece Comisia de Disciplină trebuie să-și facă treaba și nu vreau să se interpreteze nimic din ceea ce spun sau din ce scriu.

Există multe speculații cu privire la anumite incidente. Știu ce am auzit în acele momente și asta îmi e de ajuns.

Am vrut doar să înțeleg motivul anumitor ofense, fără să atac pe nimeni. Comisia va decide și apoi voi avea timp să răspund politicos la mesaj, fără nicio problemă.

Vreau să fiu clar: nu am jignit un jucător în viața mea!”, a declarat Bergodi pentru GOLAZO.ro.

FOTO. Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U Cluj 3-2

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg

Galerie foto (22 imagini)

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
VIDEO. Primele declarații ale lui Andrei Cordea, după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină

otelul galati CFR Cluj Cristiano Bergodi u cluj FANI
