Filipe Coelho. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„De ce mă întrebi asta?" Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc

Publicat: 22.12.2025, ora 22:48
Actualizat: 22.12.2025, ora 23:22
  • U Craiova - Csikszereda 5-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, s-a enervat după victoria zdrobitoare care i-a dus pe olteni pe primul loc.

Formația din Bănie și-a revenit după eliminarea dramatică din Conference League, a profitat de eșecurile suferite de Dinamo și Rapid (0-2 cu UTA, respectiv 1-2 cu FCSB) și a reușit să urce pe primul loc.

U Craiova - Csikszereda 5-0. Filipe Coelho: „Nu suntem cei mai buni pentru că suntem pe primul loc”

„Nimeni nu câștigă campionatul și nimeni nu retrogradează în decembrie, așa că trebuie să continuăm să muncim. Cu tot respectul pentru celelalte echipe, cred că am suferit mult în unele meciuri și, în opinia mea, rezultatele au fost nedrepte, din cauza multor situații.

Cred că am făcut o treabă bună. Nu este ușor. Am jucat nouă meciuri în ultima lună. Deplasări, meciuri, suferință, victorii, înfrângeri, nu este ușor. De aceea trebuie să păstrăm echilibrul. Este foarte important.

Nu suntem cei mai slabi pentru că am pierdut în minutul 102. Și nu suntem cei mai buni acum pentru că suntem pe primul loc în clasament. Așa că trebuie să continuăm să muncim și să o luăm meci cu meci”, a spus Coelho, la Digi Sport.

Coelho s-a enervat la interviu: „De ce mă întrebi asta?”

Pe finalul interviului, Coelho s-a enervat în momentul în care a fost întrebat de Steven Nsimba, fotbalist care nu a fost folosit nici în meciul cu AEK, dar nici în partida din Superliga.

„Nu este accidentat, este normal ca și alți jucători să joace. N-a jucat la Atena, dar a jucat înainte, nu? Assad, Etim și ceilalți, nu trebuie să joace și ei? Când joacă, nu mă întrebați de ce joacă.

Deci de ce mă întrebați de ce nu joacă? Trebuie să punem 11 jucători pe teren, iar el e pe bancă. Toți jucătorii care sunt pe bancă sunt pregătiți să joace”, a spus Coelho.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid București2139
3FC Botoșani2138
4Dinamo București2138
5FC Argeș2134
6Oțelul Galați2133
7U Cluj2133
8UTA Arad2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul Ploiești2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus București2111

Universitatea Craiova liga 1 csikszereda Filipe Coelho
