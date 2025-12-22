U Craiova - Csikszereda 5-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, s-a enervat după victoria zdrobitoare care i-a dus pe olteni pe primul loc.

Formația din Bănie și-a revenit după eliminarea dramatică din Conference League, a profitat de eșecurile suferite de Dinamo și Rapid (0-2 cu UTA, respectiv 1-2 cu FCSB) și a reușit să urce pe primul loc.

„Nimeni nu câștigă campionatul și nimeni nu retrogradează în decembrie, așa că trebuie să continuăm să muncim. Cu tot respectul pentru celelalte echipe, cred că am suferit mult în unele meciuri și, în opinia mea, rezultatele au fost nedrepte, din cauza multor situații.

Cred că am făcut o treabă bună. Nu este ușor. Am jucat nouă meciuri în ultima lună. Deplasări, meciuri, suferință, victorii, înfrângeri, nu este ușor. De aceea trebuie să păstrăm echilibrul. Este foarte important.

Nu suntem cei mai slabi pentru că am pierdut în minutul 102. Și nu suntem cei mai buni acum pentru că suntem pe primul loc în clasament. Așa că trebuie să continuăm să muncim și să o luăm meci cu meci”, a spus Coelho, la Digi Sport.

Coelho s-a enervat la interviu: „De ce mă întrebi asta?”

Pe finalul interviului, Coelho s-a enervat în momentul în care a fost întrebat de Steven Nsimba, fotbalist care nu a fost folosit nici în meciul cu AEK, dar nici în partida din Superliga.

„Nu este accidentat, este normal ca și alți jucători să joace. N-a jucat la Atena, dar a jucat înainte, nu? Assad, Etim și ceilalți, nu trebuie să joace și ei? Când joacă, nu mă întrebați de ce joacă.

Deci de ce mă întrebați de ce nu joacă? Trebuie să punem 11 jucători pe teren, iar el e pe bancă. Toți jucătorii care sunt pe bancă sunt pregătiți să joace”, a spus Coelho.

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid București 21 39 3 FC Botoșani 21 38 4 Dinamo București 21 38 5 FC Argeș 21 34 6 Oțelul Galați 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA Arad 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul Ploiești 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus București 21 11

