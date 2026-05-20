„Lăutari! Cântă fiecare cum apucă” Valeriu Iftime râde de FCSB înaintea barajului pentru Europa + Ce spune despre Marius Baciu

Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani, i-a ironizat pe jucătorii de la FCSB, echipă pe care moldovenii o vor întâlni în semifinala barajului pentru Conference League.

FCSB - FC Botoșani se va juca pe 24 mai, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înainte de partida extrem de importantă pentru echipa sa, Iftime a comentat situația de la FCSB și a vorbit despre instalarea lui Marius Baciu ca antrenor.

Valeriu Iftime râde de fotbaliștii de la FCSB: „Lăutari. Cântă fiecare cum apucă”

După ce a criticat gruparea bucureșteană de mai multe ori în acest sezon, Valeriu Iftime nu s-a abținut nici înaintea meciului direct de la baraj.

„Apropo de ce spune domnul Becali, că invocă tot timpul că Dumnezeu îi ajută. Dumnezeu nu mai ajută FCSB-ul. Iar la ce fotbaliști are FCSB... Să se lupte cu mine, cu Csikszereda și Slobozia?

Gigi Becali mă poate scoate la baraj pentru că are fotbaliști buni.

Ei sunt fotbaliști foarte buni, dar sunt lăutari acum. Cântă fiecare cum apucă. Dacă îi pui să cânte Enescu s-ar putea să se încurce. Dacă le dai o lăutărească s-ar putea să mă bată.

100% am încredere că pot să le fac viața grea și că pot să-i bat. Dacă eram acasă eram mai drăcoși... Dar am jucat prost câteva meciuri, puteam termina în fața lor”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

Valeriu Iftime, despre numirea lui Marius Baciu: „E sacrificat de la început”

Finanțatorul de la Botoșani a comentat și numirea lui Marius Baciu în funcția de antrenor principal al campioanei din sezonul trecut al Ligii 1.

„M-a surprins alegerea domnului Becali. Nu mai știam dacă Baciu antrenează sau nu. Aici este o discuție interminabilă cu antrenorul la FCSB.

Eu cred că Marius Baciu este un om ok, știu cine a fost ca fotbalist, dar nu știu mare lucru despre performanțele sale în antrenorat.

Din păcate, văzând istoricul celor de la FCSB, pare că este sacrificat de la început. Nu știu ce poate face un antrenor până duminică.

FCSB are un lot bun, iar cu un antrenor bun poate face minuni. Fără un antrenor, se vor bate cu mine și cu Csikszereda”, a mai spus Iftime.

