U Cluj nu se mai oprește! Vicecampioana României a anunțat al cincilea transfer din această vară

Universitatea Cluj a oficializat, duminică, transferul fundașului dreapta Friday Adams (23 de ani).

Nigerianul a jucat în ultimele trei sezoane la FC Botoșani.

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Vicecampioana României continuă să aducă întăriri pentru sezonul viitor. Este al cincilea transfer efectuat în această vară!

U Cluj l-a transferat pe Friday Adams

„Bine ai venit, Friday Adams!

Friday Adams (23 de ani) completează mercato-ul foarte activ al «studenților». Jucătorul de bandă, care poate evolua atât în defensivă, cât și în linia mediană, vine liber de contract de la FC Botoșani, unde a jucat în ultimele trei sezoane”, a transmis U Cluj pe Facebook.

Adams și-a început cariera în țara natală, la academia Ikon Allah Kaduna. Evoluțiile sale au atras atenția mai multor cluburi, iar în 2021 a fost transferat de rușii de la Vista.

După doar un sezon, nigerianul a plecat la FC Noah, pentru care a strâns 35 de prezențe în sezonul 2022-2023 și a contribuit cu două goluri și o pasă decisivă.

În 2023, după experiența din Armenia, a sosit la FC Botoșani, acolo unde a evoluat în ultimele trei sezoane și pentru care a jucat 81 de meciuri, a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive.

450.000 de euro este cota de piață a lui Friday Adams, conform Transfermarkt

Este al cincilea transfer oficializat de U Cluj în această perioadă de mercato. Pe lângă Adams, au mai fost aduși:

Pedro Pinho

Marius Ștefănescu

Florent Poulolo

Neofytos Michail

U Cluj își cunoaște cei 6 posibili adversari din primul tur al Europa League

„Șepcile roșii” vor avea o misiune dificilă încă din primul tur, urmând să întâlnească un adversar puternic, în condițiile în care Universitatea Cluj nu este cap de serie.

Ferencvaros (Ungaria)

⁠Qarabag (Azerbaidjan)

⁠Dinamo Kiev (Ucraina)

⁠Hajduk Split (Croația)

⁠CSKA Sofia (Bulgaria)

⁠Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

Tragerea la sorți va avea loc pe 18 iunie, iar partidele se vor disputa pe 9, respectiv 16 iulie.

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