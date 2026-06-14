U Cluj nu se mai oprește! Vicecampioana României a anunțat al cincilea transfer din această vară
Foto: Facebook/U Cluj
Superliga

U Cluj nu se mai oprește! Vicecampioana României a anunțat al cincilea transfer din această vară

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 16:14
  • Universitatea Cluj a oficializat, duminică, transferul fundașului dreapta Friday Adams (23 de ani).
  • Nigerianul a jucat în ultimele trei sezoane la FC Botoșani.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Vicecampioana României continuă să aducă întăriri pentru sezonul viitor. Este al cincilea transfer efectuat în această vară!

Confundat cu Ronaldinho! FOTO: Cine e artistul american care i-a derutat pe comentatori și pe microbiști. A sărbătorit euforic golul lui Vinicius
Citește și
Confundat cu Ronaldinho! FOTO: Cine e artistul american care i-a derutat pe comentatori și pe microbiști. A sărbătorit euforic golul lui Vinicius
Citește mai mult
Confundat cu Ronaldinho! FOTO: Cine e artistul american care i-a derutat pe comentatori și pe microbiști. A sărbătorit euforic golul lui Vinicius

U Cluj l-a transferat pe Friday Adams

„Bine ai venit, Friday Adams!

Friday Adams (23 de ani) completează mercato-ul foarte activ al «studenților». Jucătorul de bandă, care poate evolua atât în defensivă, cât și în linia mediană, vine liber de contract de la FC Botoșani, unde a jucat în ultimele trei sezoane”, a transmis U Cluj pe Facebook.

Adams și-a început cariera în țara natală, la academia Ikon Allah Kaduna. Evoluțiile sale au atras atenția mai multor cluburi, iar în 2021 a fost transferat de rușii de la Vista.

După doar un sezon, nigerianul a plecat la FC Noah, pentru care a strâns 35 de prezențe în sezonul 2022-2023 și a contribuit cu două goluri și o pasă decisivă.

În 2023, după experiența din Armenia, a sosit la FC Botoșani, acolo unde a evoluat în ultimele trei sezoane și pentru care a jucat 81 de meciuri, a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive.

450.000 de euro
este cota de piață a lui Friday Adams, conform Transfermarkt

Este al cincilea transfer oficializat de U Cluj în această perioadă de mercato. Pe lângă Adams, au mai fost aduși:

  • Pedro Pinho
  • Marius Ștefănescu
  • Florent Poulolo
  •  Neofytos Michail

U Cluj își cunoaște cei 6 posibili adversari din primul tur al Europa League

„Șepcile roșii” vor avea o misiune dificilă încă din primul tur, urmând să întâlnească un adversar puternic, în condițiile în care Universitatea Cluj nu este cap de serie.

  • Ferencvaros (Ungaria)
  • ⁠Qarabag (Azerbaidjan)
  • ⁠Dinamo Kiev (Ucraina)
  • ⁠Hajduk Split (Croația)
  • ⁠CSKA Sofia (Bulgaria)
  • ⁠Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

Tragerea la sorți va avea loc pe 18 iunie, iar partidele se vor disputa pe 9, respectiv 16 iulie.

Citește și

Confundat cu Ronaldinho! FOTO: Cine e artistul american care i-a derutat pe comentatori și pe microbiști. A sărbătorit euforic golul lui Vinicius
Campionatul Mondial
15:37
Confundat cu Ronaldinho! FOTO: Cine e artistul american care i-a derutat pe comentatori și pe microbiști. A sărbătorit euforic golul lui Vinicius
Citește mai mult
Confundat cu Ronaldinho! FOTO: Cine e artistul american care i-a derutat pe comentatori și pe microbiști. A sărbătorit euforic golul lui Vinicius
Rar se vede așa ceva! FOTO: Minutul 87 din Brazilia - Maroc: puștiul-minune Bouaddi  a uimit cu un gest aproape nemaivăzut
Campionatul Mondial
14:41
Rar se vede așa ceva! FOTO: Minutul 87 din Brazilia - Maroc: puștiul-minune Bouaddi a uimit cu un gest aproape nemaivăzut
Citește mai mult
Rar se vede așa ceva! FOTO: Minutul 87 din Brazilia - Maroc: puștiul-minune Bouaddi  a uimit cu un gest aproape nemaivăzut

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
transfer liga 1 u cluj friday adams
Știrile zilei din sport
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Campionatul Mondial
14.06
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Citește mai mult
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Superliga
14.06
Matei Ilie a plecat de la CFR Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Citește mai mult
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
Campionatul Mondial
14.06
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
Citește mai mult
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de  violențe și focuri de armă în Times Square
Baschet
14.06
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de violențe și focuri de armă în Times Square
Citește mai mult
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de  violențe și focuri de armă în Times Square
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:40
Olanda - Japonia 2-2 Spectacol total în repriza secundă de la Dallas! Dublă revenire a niponilor » Noaptea continuă cu alte două partide interesante
Olanda - Japonia 2-2 Spectacol total în repriza secundă de la Dallas! Dublă revenire a niponilor » Noaptea continuă cu alte două partide interesante
22:41
Blănuță, pe lista neagră Decizia luată de clubul ucrainean în privința atacantului + Ce club din Liga 1 a intrat pe fir pentru transfer
Blănuță, pe lista neagră Decizia luată de clubul ucrainean în privința atacantului + Ce club din Liga 1 a intrat pe fir pentru transfer
22:33
Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania
Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania
22:52
Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB
Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Top stiri
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Campionatul Mondial
14.06
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Citește mai mult
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Campionatul Mondial
14.06
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Citește mai mult
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
Opinii
14.06
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
Citește mai mult
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”
B365
14.06
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”
Citește mai mult
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 20 rapid 3 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
15.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share