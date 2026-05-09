Scene ca-n America de Sud FOTO. Imagini senzaționale în debutul partidei dintre U Cluj și Rapid » Meciul a fost întrerupt 5 minute

U Cluj - Rapid. Debutul partidei din etapa #8 din play-off-ul Ligii 1 a fost unul spectaculos, după ce fanii aflați pe stadion au aruncat cu role de hârtie pe teren.

Jocul a fost oprit timp de câteva minute de arbitrul Rareș Vidican, pentru a putea fi curățată suprafața de joc

Meciul de pe Cluj Arena este unul foarte important pentru echipa antrenată de Cristiano Bergodi. „Șepcile roșii” au nevoie de o victorie pentru a păstra șansele la titlu.

Imediat după fluierul de start al lui Rareș Vidican, fanii prezenți pe Cluj Arena au început să arunce cu role de hârtie, care au acoperit marginea terenului.

Hârtiile au ajuns și pe gazon, iar „centralul” partidei a oprit jocul pentru a fi curățate. Imaginile surprinse de camerele TV au arătat cum zona din spatele porții celor de la U Cluj a devenit albă.

Atât jucătorii celor de la U Cluj, cât și cei ai Rapidului, s-au apucat de strâns rolele de hârtie de la marginea terenului alături de angajații gazdelor, pentru ca jocul să poată fi reluat.

După ce terenul a fost curățat, Rareș Vidican a permis reluarea partidei, după aproximativ 5 minute de așteptare.

După ce au terminat spectacolul, fanii Universității au început să cânte cu mult entuziasm pentru favoriții lor, care se luptă la titlu și sunt în finala Cupei României.

În ultimul act al competiției, echipa antrenată de Cristiano Bergodi va da peste U Craiova, pe 13 mai, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

U Cluj - Rapid, echipele de start

U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Capradossi, Miguel Silva - Nistor, Codrea, Bic - Macalou, Postolachi, Stanojev

Rezerve : Gertmonas, Coșa, Coubiș, Chipciu, Simion, Murgia, Drammeh, Pall, Gheorghiță, Mendy, Trică, Lukic

: Gertmonas, Coșa, Coubiș, Chipciu, Simion, Murgia, Drammeh, Pall, Gheorghiță, Mendy, Trică, Lukic Antrenor : Cristiano Bergodi

Rapid : Aioani - Onea, Ciobotariu, Kramer, Sălceanu - Moruțan, Keita, Christensen - Hazrollaj, Burmaz, Paraschiv

Rezerve : Briciu, Șimonia, Todoran, Costache, Borza, Grameni, Pîrvu, Grosu, Koljic

: Briciu, Șimonia, Todoran, Costache, Borza, Grameni, Pîrvu, Grosu, Koljic Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Radu Ghinguleac, Alexandru Corb. VAR: Sorin Costreie. AVAR: Andrei Chivulete

Rareș Vidican. Radu Ghinguleac, Alexandru Corb. Sorin Costreie. Andrei Chivulete Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)

