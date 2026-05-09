„E ca o finală de Mondial”  Denis Alibec cere susținere înaintea ultimului meci din play-out: „Farul nu merită să fie în B”
Foto: Sport Pictures
Superliga

„E ca o finală de Mondial” Denis Alibec cere susținere înaintea ultimului meci din play-out: „Farul nu merită să fie în B”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 21:13
  • Oțelul - Farul 3-2. Denis Alibec (35 de ani), atacantul „marinarilor”, a vorbit despre înfrângerea suferită în etapa #8 din play-out.
  • Alibec a subliniat și importanța ultimului meci din această ediție de campionat, cu Metaloglobus, vital pentru menținerea în Liga 1.

Oțelul a condus cu scorul de 3-0, iar Farul a reușit să înscrie două goluri, unul dintre ele fiind marcat de Alibec, din lovitură liberă.

Cu toate acestea, constănțenii au pierdut meciul și se află într-o situație delicată în play-out, fiind aproape să încheie campionatul pe loc de baraj.

Medalie mondială doar cu abonament Federația explică de ce meciurile României de la Mondiale n-au fost transmise la TV
Citește și
Medalie mondială doar cu abonament Federația explică de ce meciurile României de la Mondiale n-au fost transmise la TV
Citește mai mult
Medalie mondială doar cu abonament Federația explică de ce meciurile României de la Mondiale n-au fost transmise la TV

Oțelul - Farul 3-2. Denis Alibec: „Este ca o finală de Mondial pentru noi”

Denis Alibec cere susținerea tuturor înaintea ultimului meci din play-out, cu Metaloglobus, care poate fi decisiv pentru menținerea în Liga 1.

„Chiar nu știu ce să vă mai zic. Iar pierdem, iar 3-0 pentru ei, nu știu, chiar n-am cuvinte. Vreau doar să spun, să le transmit suporterilor că avem nevoie de ei.

Mai este un meci (n.r. cu Metaloglobus), trebuie să fim toți împreună, pentru că echipa asta nu cred că merită să fie în B. Acum trei ani am luat campionatul și uitați-vă unde suntem acum. Avem nevoie de toată lumea, conducere, jucători, suporteri. Trebuie să o scoatem la capăt.

Așa a fost și anul trecut, dacă vă aduceți aminte. Și cei de la Sepsi au fost la fel, la un pas de play-off, după care au retrogradat.

Nu vrem să avem aceeași soartă, de aceea ultimul meci este vital. Este ca o finală de Mondial pentru noi”, a declarat Denis Alibec la Prima Sport.

Suporterii sunt supărați, vă dați seama. Îi înțelegem și noi, dar trebuie să ne înțeleagă și ei pentru că suntem în cel mai greu moment din ultimii 10 ani. Nu-mi este teamă de retrogradare pentru că știu că putem să rămânem în Liga 1 Denis Alibec, atacant la Farul

În urma acestui rezultat, Farul se află pe locul 12, cu 25 de puncte, dar poate cădea pe locul 13 dacă Petrolul o învinge pe FC Botoșani duminică.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB736
8UTA Arad836*
9FC Botoșani732
10Oțelul Galați832*
11Csikszereda830
12Farul Constanța825*
13Petrolul Ploiești724
14Hermannstadt721*
15Unirea Slobozia721*
16Metaloglobus București712
*beneficiază de rotunjire

Citește și

Medalie mondială doar cu abonament Federația explică de ce meciurile României de la Mondiale n-au fost transmise la TV
Alte sporturi
20:15
Medalie mondială doar cu abonament Federația explică de ce meciurile României de la Mondiale n-au fost transmise la TV
Citește mai mult
Medalie mondială doar cu abonament Federația explică de ce meciurile României de la Mondiale n-au fost transmise la TV
A debutat la 14 ani! FOTO. Jucătorul lui CS Dinamo a doborât un record la primul meci în Liga 2
Liga 2
19:12
A debutat la 14 ani! FOTO. Jucătorul lui CS Dinamo a doborât un record la primul meci în Liga 2
Citește mai mult
A debutat la 14 ani! FOTO. Jucătorul lui CS Dinamo a doborât un record la primul meci în Liga 2

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
otelul galati farul constanta liga 1 Denis Alibec play-out
Știrile zilei din sport
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
Campionate
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Citește mai mult
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Superliga
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Citește mai mult
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Alte sporturi
21:39
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Citește mai mult
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Superliga
19:21
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Citește mai mult
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
22:07
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
21:25
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Top stiri
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Alte sporturi
17:15
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Citește mai mult
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Superliga
19:14
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Citește mai mult
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Stranieri
19:03
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Citește mai mult
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
B365
08.05
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
Citește mai mult
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!

Echipe/Competiții

fcsb 16 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 42 rapid 35 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share