„E ca o finală de Mondial”  Denis Alibec cere susținere înaintea ultimului meci din play-out: „Farul nu merită să fie în B”

Oțelul - Farul 3-2. Denis Alibec (35 de ani), atacantul „marinarilor”, a vorbit despre înfrângerea suferită în etapa #8 din play-out.

Alibec a subliniat și importanța ultimului meci din această ediție de campionat, cu Metaloglobus, vital pentru menținerea în Liga 1.

Oțelul a condus cu scorul de 3-0, iar Farul a reușit să înscrie două goluri, unul dintre ele fiind marcat de Alibec, din lovitură liberă.

Cu toate acestea, constănțenii au pierdut meciul și se află într-o situație delicată în play-out, fiind aproape să încheie campionatul pe loc de baraj.

Oțelul - Farul 3-2 . Denis Alibec: „Este ca o finală de Mondial pentru noi”

Denis Alibec cere susținerea tuturor înaintea ultimului meci din play-out, cu Metaloglobus, care poate fi decisiv pentru menținerea în Liga 1.

„Chiar nu știu ce să vă mai zic. Iar pierdem, iar 3-0 pentru ei, nu știu, chiar n-am cuvinte. Vreau doar să spun, să le transmit suporterilor că avem nevoie de ei.

Mai este un meci (n.r. cu Metaloglobus), trebuie să fim toți împreună, pentru că echipa asta nu cred că merită să fie în B. Acum trei ani am luat campionatul și uitați-vă unde suntem acum. Avem nevoie de toată lumea, conducere, jucători, suporteri. Trebuie să o scoatem la capăt.

Așa a fost și anul trecut, dacă vă aduceți aminte. Și cei de la Sepsi au fost la fel, la un pas de play-off, după care au retrogradat.

Nu vrem să avem aceeași soartă, de aceea ultimul meci este vital. Este ca o finală de Mondial pentru noi ”, a declarat Denis Alibec la Prima Sport.

Suporterii sunt supărați, vă dați seama. Îi înțelegem și noi, dar trebuie să ne înțeleagă și ei pentru că suntem în cel mai greu moment din ultimii 10 ani. Nu-mi este teamă de retrogradare pentru că știu că putem să rămânem în Liga 1 Denis Alibec, atacant la Farul

În urma acestui rezultat, Farul se află pe locul 12, cu 25 de puncte, dar poate cădea pe locul 13 dacă Petrolul o învinge pe FC Botoșani duminică.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 7 32 10 Oțelul Galați 8 32* 11 Csikszereda 8 30 12 Farul Constanța 8 25* 13 Petrolul Ploiești 7 24 14 Hermannstadt 7 21* 15 Unirea Slobozia 7 21* 16 Metaloglobus București 7 12 *beneficiază de rotunjire

