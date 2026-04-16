Revolta piticilor uimește Europa U Cluj, posibilă campioană în România, se înscrie în trendul surprinzător al acestui sezon în multe dintre campionate

- U Cluj nu ar fi singura echipă care ar bifa primul titlu din istoria clubului dacă va termina Liga 1 pe primul loc. Care sunt alte echipe în această situație pe continent
- Ca niciodată, în foarte multe campionate bune, dar din afara Top 10, se prefigurează surprize de proporții în privința campioanei
U Cluj a devenit favorită în Liga 1 pentru a cuceri titlul de campioană, după ce a spulberat-o pe Universitatea Craiova, scor 4-0, și a urcat pe primul loc, cu 6 etape înainte de final.
Clujenii n-au câștigat niciodată titlul și ar fi o surpriză colosală dacă s-ar impune în fața unor nume de mare tradiție și cu multe campionate în CV: FCSB, Dinamo, Rapid, CFR, Craiova.
Un posibil triumf al Universității Cluj s-ar înscrie în ceea ce Europa fotbalistică pare să propună în acest sezon, la nivelul campionatelor bune, dar care sunt în afara Top 10.
Și anume: apariția unor nume mici și foarte mici de formații care sunt acum pe pe primul loc și care, ținând cont că mai sunt puține etape până la final, au șanse mari de a cuceri titlul.
În privința Top 10, lucrurile sunt clare. Numele imense vor fi campioane:
- ANGLIA: Arsenal sau Manchester City
- SPANIA: Barcelona
- ITALIA: Inter
- GERMANIA: Bayern Munchen
- FRANȚA: PSG
- PORTUGALIA: FC Porto sau Sporting
- OLANDA: PSV
- BELGIA: St. Gilloise sau FC Brugge
- TURCIA: Galatasaray sau Fenerbahce
- CEHIA: Slavia Praga sau Sparta Praga
În schimb, în celelalte campionate, dar nu cele foarte mici sau care nu reprezintă nimic la nivelul cupelor europene, se anunță surprize colosale. În frunte cu ceea ce se prefigurează în Liga 1:
ROMÂNIA
- Lider e U Cluj, 3 puncte peste U Craiova, cu 6 etape înainte de final
- U Cluj n-a câștigat niciodată titlul
AZERBAIDJAN
- Lider e Sabah Baku, 10 puncte peste Qarabag, care are un meci în minus, mai sunt 6 etape
- Sabah Baku n-a câștigat niciodată titlul
BULGARIA
- Lider e Levski Sofia, 10 puncte peste Ludogoreț, mai sunt 6 etape
- Levski n-a mai luat titlul din 2009
ELVEȚIA
- Thun e lider, 11 puncte și un meci în minus față de St. Gallen, mai sunt 5 etape
- Thun n-a luat niciodată titlul
DANEMARCA
- Aarhus e lider, 5 puncte avans față de Midtjylland, cu 6 etape rămase de jucat
- Aarhus a luat ultimul tilu în 1986
SCOȚIA
- Hearts e lider, 1 punct peste Rangers, 3 peste Celtic, cu 5 etape rămase de jucat
- Hearts n-a mai luat titlu din 1960
UCRAINA
- LNZ Cherkasy e pe primul loc, la egalitate cu Șahtior, mai sunt 7 etape
- Cherkasy n-a luat niciodată titlu
UNGARIA
- Gyor e pe primul loc, la egalitate cu Ferencvaros, cu 4 etape înainte de final, meciul direct fiind duminică, la Gyor
- Ultima dată când Gyor a luat titlu a fost în 2013
În afara acestor exemple, sunt deja 3 echipe care au cucerit titlul în acest sezon și au bifat surprize imense:
SUEDIA
- Mjallby, echipă dintr-un sat de pescari de sub 2.000 de locuitori, a câștigat titlul în fața lui Malmo, IFK Goteborg și altor nume importante
NORVEGIA
- Viking a detronat-o pe Bodo Glimt, care a jucat optimi de finală în Champions League. Viking nu mai câștigase campionatul de 35 de ani
BELARUS
- În premieră, titlul a fost cucerit de Vitebsk.