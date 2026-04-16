Revolta piticilor uimește Europa U Cluj, posibilă campioană în România, se înscrie în trendul surprinzător al acestui sezon în multe dintre campionate
Surprize în campionatele Europei


alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 14:14
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 19:25
  • U Cluj nu ar fi singura echipă care ar bifa primul titlu din istoria clubului dacă va termina Liga 1 pe primul loc. Care sunt alte echipe în această situație pe continent
  • Ca niciodată, în foarte multe campionate bune, dar din afara Top 10, se prefigurează surprize de proporții în privința campioanei

U Cluj a devenit favorită în Liga 1 pentru a cuceri titlul de campioană, după ce a spulberat-o pe Universitatea Craiova, scor 4-0, și a urcat pe primul loc, cu 6 etape înainte de final.

Clujenii n-au câștigat niciodată titlul și ar fi o surpriză colosală dacă s-ar impune în fața unor nume de mare tradiție și cu multe campionate în CV: FCSB, Dinamo, Rapid, CFR, Craiova.

Un posibil triumf al Universității Cluj s-ar înscrie în ceea ce Europa fotbalistică pare să propună în acest sezon, la nivelul campionatelor bune, dar care sunt în afara Top 10.

Și anume: apariția unor nume mici și foarte mici de formații care sunt acum pe pe primul loc și care, ținând cont că mai sunt puține etape până la final, au șanse mari de a cuceri titlul.

În privința Top 10, lucrurile sunt clare. Numele imense vor fi campioane:

  • ANGLIA: Arsenal sau Manchester City
  • SPANIA: Barcelona
  • ITALIA: Inter
  • GERMANIA: Bayern Munchen 
  • FRANȚA: PSG 
  • PORTUGALIA: FC Porto sau Sporting
  • OLANDA: PSV
  • BELGIA: St. Gilloise sau FC Brugge
  • TURCIA: Galatasaray sau Fenerbahce
  • CEHIA: Slavia Praga sau Sparta Praga

În schimb, în celelalte campionate, dar nu cele foarte mici sau care nu reprezintă nimic la nivelul cupelor europene, se anunță surprize colosale. În frunte cu ceea ce se prefigurează în Liga 1:

ROMÂNIA

  • Lider e U Cluj, 3 puncte peste U Craiova, cu 6 etape înainte de final
  • U Cluj n-a câștigat niciodată titlul

AZERBAIDJAN

  • Lider e Sabah Baku, 10 puncte peste Qarabag, care are un meci în minus, mai sunt 6 etape
  • Sabah Baku n-a câștigat niciodată titlul

BULGARIA

  • Lider e Levski Sofia, 10 puncte peste Ludogoreț, mai sunt 6 etape
  • Levski n-a mai luat titlul din 2009

ELVEȚIA

  • Thun e lider, 11 puncte și un meci în minus față de St. Gallen, mai sunt 5 etape
  • Thun n-a luat niciodată titlul

DANEMARCA

  • Aarhus e lider, 5 puncte avans față de Midtjylland, cu 6 etape rămase de jucat
  • Aarhus a luat ultimul tilu în 1986

SCOȚIA

  • Hearts e lider, 1 punct peste Rangers, 3 peste Celtic, cu 5 etape rămase de jucat
  • Hearts n-a mai luat titlu din 1960

UCRAINA

  • LNZ Cherkasy e pe primul loc, la egalitate cu Șahtior, mai sunt 7 etape
  • Cherkasy n-a luat niciodată  titlu

UNGARIA

  • Gyor e pe primul loc, la egalitate cu Ferencvaros, cu 4 etape înainte de final, meciul direct fiind duminică, la Gyor
  • Ultima dată când Gyor a luat titlu a fost în 2013
14 ani consecutivi
titlul în Bulgaria a fost cucerit de Ludogoreț (2012-2025), care e acum pe cale să fie detronată. În Ungaria, ultimele 7 ediții de campionat au fost adjudecate de Ferencvaros

În afara acestor exemple, sunt deja 3 echipe care au cucerit titlul în acest sezon și au bifat surprize imense:

SUEDIA

  • Mjallby, echipă dintr-un sat de pescari de sub 2.000 de locuitori, a câștigat titlul în fața lui Malmo, IFK Goteborg și altor nume importante

NORVEGIA

  • Viking a detronat-o pe Bodo Glimt, care a jucat optimi de finală în Champions League. Viking nu mai câștigase campionatul de 35 de ani

BELARUS

  • În premieră, titlul a fost cucerit de Vitebsk.

Top stiri
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Superliga
10:46
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Citește mai mult
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Superliga
00:18
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Citește mai mult
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala
16.04
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Citește mai mult
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
B365
16.04
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Citește mai mult
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 14 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share