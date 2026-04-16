Revolta piticilor uimește Europa U Cluj, posibilă campioană în România, se înscrie în trendul surprinzător al acestui sezon în multe dintre campionate

U Cluj nu ar fi singura echipă care ar bifa primul titlu din istoria clubului dacă va termina Liga 1 pe primul loc. Care sunt alte echipe în această situație pe continent

Ca niciodată, în foarte multe campionate bune, dar din afara Top 10, se prefigurează surprize de proporții în privința campioanei

U Cluj a devenit favorită în Liga 1 pentru a cuceri titlul de campioană, după ce a spulberat-o pe Universitatea Craiova, scor 4-0, și a urcat pe primul loc, cu 6 etape înainte de final.

Clujenii n-au câștigat niciodată titlul și ar fi o surpriză colosală dacă s-ar impune în fața unor nume de mare tradiție și cu multe campionate în CV: FCSB, Dinamo, Rapid, CFR, Craiova.

Un posibil triumf al Universității Cluj s-ar înscrie în ceea ce Europa fotbalistică pare să propună în acest sezon, la nivelul campionatelor bune, dar care sunt în afara Top 10.

Și anume: apariția unor nume mici și foarte mici de formații care sunt acum pe pe primul loc și care, ținând cont că mai sunt puține etape până la final, au șanse mari de a cuceri titlul.

În privința Top 10, lucrurile sunt clare. Numele imense vor fi campioane:

ANGLIA: Arsenal sau Manchester City

Arsenal sau Manchester City SPANIA: Barcelona

Barcelona ITALIA: Inter

Inter GERMANIA: Bayern Munchen

Bayern Munchen FRANȚA: PSG

PSG PORTUGALIA: FC Porto sau Sporting

FC Porto sau Sporting OLANDA: PSV

PSV BELGIA: St. Gilloise sau FC Brugge

St. Gilloise sau FC Brugge TURCIA: Galatasaray sau Fenerbahce

Galatasaray sau Fenerbahce CEHIA: Slavia Praga sau Sparta Praga

În schimb, în celelalte campionate, dar nu cele foarte mici sau care nu reprezintă nimic la nivelul cupelor europene, se anunță surprize colosale. În frunte cu ceea ce se prefigurează în Liga 1:

ROMÂNIA

Lider e U Cluj, 3 puncte peste U Craiova, cu 6 etape înainte de final

U Cluj n-a câștigat niciodată titlul

AZERBAIDJAN

Lider e Sabah Baku, 10 puncte peste Qarabag, care are un meci în minus, mai sunt 6 etape

Sabah Baku n-a câștigat niciodată titlul

BULGARIA

Lider e Levski Sofia, 10 puncte peste Ludogoreț, mai sunt 6 etape

Levski n-a mai luat titlul din 2009

ELVEȚIA

Thun e lider, 11 puncte și un meci în minus față de St. Gallen, mai sunt 5 etape

Thun n-a luat niciodată titlul

DANEMARCA

Aarhus e lider, 5 puncte avans față de Midtjylland, cu 6 etape rămase de jucat

Aarhus a luat ultimul tilu în 1986

SCOȚIA

Hearts e lider, 1 punct peste Rangers, 3 peste Celtic, cu 5 etape rămase de jucat

Hearts n-a mai luat titlu din 1960

UCRAINA

LNZ Cherkasy e pe primul loc, la egalitate cu Șahtior, mai sunt 7 etape

Cherkasy n-a luat niciodată titlu

UNGARIA

Gyor e pe primul loc, la egalitate cu Ferencvaros, cu 4 etape înainte de final, meciul direct fiind duminică, la Gyor

Ultima dată când Gyor a luat titlu a fost în 2013

14 ani consecutivi titlul în Bulgaria a fost cucerit de Ludogoreț (2012-2025), care e acum pe cale să fie detronată. În Ungaria, ultimele 7 ediții de campionat au fost adjudecate de Ferencvaros

În afara acestor exemple, sunt deja 3 echipe care au cucerit titlul în acest sezon și au bifat surprize imense:

SUEDIA

Mjallby, echipă dintr-un sat de pescari de sub 2.000 de locuitori, a câștigat titlul în fața lui Malmo, IFK Goteborg și altor nume importante

NORVEGIA

Viking a detronat-o pe Bodo Glimt, care a jucat optimi de finală în Champions League. Viking nu mai câștigase campionatul de 35 de ani

BELARUS

În premieră, titlul a fost cucerit de Vitebsk.

