Florin Constantinovici. Foto: Sport Pictures
Nationala

Părăsește FRF după 22 de ani Cel mai longeviv antrenor, dat afară de Gică Hagi! Ce schimbări mai face noul selecționer

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 14:03
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 14:06
  • Gică Hagi (61 de ani) urmează să preia echipa națională în următoarele zile, iar fostul antrenor al Farului a stabilit deja staff-ul cu care va lucra în noul mandat.

Comitetul Executiv al FRF se va reuni astăzi, după amânarea din data de 8 aprilie pentru decesul lui Mircea Lucescu, însă ședința va reprezenta doar o formalitate, fiind deja clar că „Regele” va fi noul selecționer.

Florin Constantinovici, îndepărtat de Gigă Hagi din staff-ul naționalei

Deși urmează să fie anunțat oficial vineri, iar o altă prezentare este programată pentru luni, Hagi a venit deja cu primele schimbări la nivel de staff.

Florin Constantinovici (58 de ani), antrenor secund, și Leontin Toader (61 de ani), antrenorul de portari, vor părăsi echipa națională, în timp ce Jerry Gane va rămâne în staff-ul noului selecționer, potrivit digisport.ro.

Constantinovici este cel longeviv antrenor din cadrul FRF. A fost „secund” la naționala U21 în perioada 2004-2019, iar apoi la prima reprezentativă.

Înlocuitorii celor doi vor fi Cătălin Anghel (51 de ani), cel care i-a fost „secund” lui Gică Hagi la Farul, respectiv Ștefan Preda (55 de ani), antrenor de portari, cu care a lucrat tot la clubul constănțean.

Gică Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare și 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

Echipa Nationala selectioner gica hagi Florin Constantinovici staff tehnic
Top stiri
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Superliga
10:46
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Citește mai mult
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Superliga
00:18
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Citește mai mult
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala
16.04
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Citește mai mult
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
B365
16.04
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Citește mai mult
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 14 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share