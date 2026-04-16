Părăsește FRF după 22 de ani Cel mai longeviv antrenor, dat afară de Gică Hagi! Ce schimbări mai face noul selecționer

Gică Hagi (61 de ani) urmează să preia echipa națională în următoarele zile, iar fostul antrenor al Farului a stabilit deja staff-ul cu care va lucra în noul mandat.

Comitetul Executiv al FRF se va reuni astăzi, după amânarea din data de 8 aprilie pentru decesul lui Mircea Lucescu, însă ședința va reprezenta doar o formalitate, fiind deja clar că „Regele” va fi noul selecționer.

Florin Constantinovici, îndepărtat de Gigă Hagi din staff-ul naționalei

Deși urmează să fie anunțat oficial vineri, iar o altă prezentare este programată pentru luni, Hagi a venit deja cu primele schimbări la nivel de staff.

Florin Constantinovici (58 de ani), antrenor secund, și Leontin Toader (61 de ani), antrenorul de portari, vor părăsi echipa națională, în timp ce Jerry Gane va rămâne în staff-ul noului selecționer, potrivit digisport.ro.

Constantinovici este cel longeviv antrenor din cadrul FRF. A fost „secund” la naționala U21 în perioada 2004-2019, iar apoi la prima reprezentativă.

Înlocuitorii celor doi vor fi Cătălin Anghel (51 de ani), cel care i-a fost „secund” lui Gică Hagi la Farul, respectiv Ștefan Preda (55 de ani), antrenor de portari, cu care a lucrat tot la clubul constănțean.

Gică Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare și 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

