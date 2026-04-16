„Abuz de autoritate” Slavko Vincic, pus la zid de Arbeloa după eliminarea lui Camavinga » Reacția specialiștilor

Bayern - Real Madrid 4-3. Alvaro Arbeloa (43 de ani) a reacționat dur la finalul partidei de pe Allianz Arena.

„Galacticii” au ratat pentru al doilea an consecutiv calificarea în semifinale, iar tehnicianul spaniol consideră că eliminarea lui Camavinga a schimbat radical soarta partidei.

Bayern - Real Madrid 4-3 . Alvaro Arbeloa: „Total inexplicabil și nedrept”

Introdus în minutul 62 în locul lui Brahim Diaz, Eduardo Camavinga a fost eliminat pentru două cartonașe galbene văzute într-un interval de 8 minute.

Primul în minutul 78 pentru fault, iar al doilea pentru întârzierea reluării jocului.

„Este o acțiune pe care nimeni nu o înțelege. Cum poți elimina un jucător pentru așa ceva într-un meci ca acesta? Este clar că șansele s-au încheiat în acel moment și este ceva total inexplicabil și nedrept.

Suntem foarte afectați pentru că egalul (n.r. era 4-4 la general) ne-a scăpat într-un mod pe care nu l-am mai putut controla și îmi pare foarte rău pentru jucătorii mei și pentru efortul pe care l-au depus.

Sunt foarte mândru de ei, de fani, de toți cei care au venit până aici, de cei de acasă și de club”, a spus Arbeloa la conferință, potrivit realmadrid.com.

Întrebat care e situația din vestiar și starea jucătorilor după acest eșec, Arbeloa a transmis:

„Sunt foarte afectați, mai ales din cauza felului în care au pierdut. Vreau să-i felicit și pe cei de la Bayern pentru meciul excelent pe care l-au făcut. Dar ne-ar fi plăcut să ne învingă într-un mod diferit față de cum s-a întâmplat, cu o eliminare inexplicabilă pe care nimeni nu o înțelege.

Și cred că de aceea există acest sentiment de nedreptate și furie pe care îl au jucătorii mei, văzând cum munca, efortul și sacrificiul lor de pe teren au fost anulate de o acțiune precum cea a arbitrului”.

Dacă există un lucru care doare la această înfrângere, este că nu vom câștiga trofeul cu numărul 16 anul acesta și, mai ales, felul în care s-a întâmplat. Alvaro Arbeloa, antrenor Real Madrid

Alfonso Perez Burrull: „Este aproape un abuz de autoritate”

Fostul arbitru spaniol a analizat și el faza din finalul meciului de la Munchen și consideră că eliminarea lui Camavinga nu este justificată.

„Este absolut disproporționat să elimini un jucător pentru o astfel de acțiune. Ține mingea doar trei secunde, iar arbitrul trebuie să fie mult mai echilibrat, având în vedere miza meciului și, mai ales, impactul asupra jocului.

Este aproape un abuz de autoritate” , a declarat Alfonso Pérez Burrull, conform marca.com.

Un alt fost oficial, Iturralde Gonzalez, a făcut și el o radiografie a fazei din finalul meciului:

„Nu faci asta la nivelul ăsta, omule... Mai întâi comite un fault, dar apoi primește un cartonaș galben pentru că a ținut mingea în mână. Camavinga nu ar trebui să facă asta, dar la nivelul ăsta nu poți să-i dai cuiva un cartonaș galben pentru așa ceva.

Dacă ai mingea în mână, conform regulamentului, poți primi un cartonaș galben. Dar intervine și bunul simț aici. La nivelul ăsta nu poți lăsa pe cineva în zece oameni pentru așa ceva. Camavinga nu ar fi trebuit să facă asta, e adevărat și asta.

Și e ceva și mai grav: dacă arăți un al doilea cartonaș galben, arăți imediat cartonașul roșu, dar el s-a întors și apoi și-a dat seama că era al doilea și s-a dus să arate și cartonașul roșu. Din limbajul corpului său, se pare că nu știa că era al doilea. Și cred că dacă ar fi știut, nu l-ar fi arătat pentru așa ceva”, a spus și Iturralde Gonzalez, pentru as.com.

