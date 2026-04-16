Jude Bellingham și Alvaro Arbeloa. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

„Abuz de autoritate” Slavko Vincic, pus la zid de Arbeloa după eliminarea lui Camavinga » Reacția specialiștilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 11:17
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 11:17
  • Bayern - Real Madrid 4-3. Alvaro Arbeloa (43 de ani) a reacționat dur la finalul partidei de pe Allianz Arena.

„Galacticii” au ratat pentru al doilea an consecutiv calificarea în semifinale, iar tehnicianul spaniol consideră că eliminarea lui Camavinga a schimbat radical soarta partidei.

Bayern - Real Madrid 4-3. Alvaro Arbeloa: „Total inexplicabil și nedrept”

Introdus în minutul 62 în locul lui Brahim Diaz, Eduardo Camavinga a fost eliminat pentru două cartonașe galbene văzute într-un interval de 8 minute.

Primul în minutul 78 pentru fault, iar al doilea pentru întârzierea reluării jocului.

„Este o acțiune pe care nimeni nu o înțelege. Cum poți elimina un jucător pentru așa ceva într-un meci ca acesta? Este clar că șansele s-au încheiat în acel moment și este ceva total inexplicabil și nedrept.

Suntem foarte afectați pentru că egalul (n.r. era 4-4 la general) ne-a scăpat într-un mod pe care nu l-am mai putut controla și îmi pare foarte rău pentru jucătorii mei și pentru efortul pe care l-au depus.

Sunt foarte mândru de ei, de fani, de toți cei care au venit până aici, de cei de acasă și de club”, a spus Arbeloa la conferință, potrivit realmadrid.com.

Eliminarea lui Camavinga FOTO Captură Prima Sport (4).png
Eliminarea lui Camavinga FOTO Captură Prima Sport (4).png

Galerie foto (11 imagini)

Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (1).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (2).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (3).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (4).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (5).png
+11 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat care e situația din vestiar și starea jucătorilor după acest eșec, Arbeloa a transmis:

„Sunt foarte afectați, mai ales din cauza felului în care au pierdut. Vreau să-i felicit și pe cei de la Bayern pentru meciul excelent pe care l-au făcut. Dar ne-ar fi plăcut să ne învingă într-un mod diferit față de cum s-a întâmplat, cu o eliminare inexplicabilă pe care nimeni nu o înțelege.

Și cred că de aceea există acest sentiment de nedreptate și furie pe care îl au jucătorii mei, văzând cum munca, efortul și sacrificiul lor de pe teren au fost anulate de o acțiune precum cea a arbitrului”.

Dacă există un lucru care doare la această înfrângere, este că nu vom câștiga trofeul cu numărul 16 anul acesta și, mai ales, felul în care s-a întâmplat. Alvaro Arbeloa, antrenor Real Madrid

Alfonso Perez Burrull: „Este aproape un abuz de autoritate”

Fostul arbitru spaniol a analizat și el faza din finalul meciului de la Munchen și consideră că eliminarea lui Camavinga nu este justificată.

„Este absolut disproporționat să elimini un jucător pentru o astfel de acțiune. Ține mingea doar trei secunde, iar arbitrul trebuie să fie mult mai echilibrat, având în vedere miza meciului și, mai ales, impactul asupra jocului.

Este aproape un abuz de autoritate”, a declarat Alfonso Pérez Burrull, conform marca.com.

Un alt fost oficial, Iturralde Gonzalez, a făcut și el o radiografie a fazei din finalul meciului:

„Nu faci asta la nivelul ăsta, omule... Mai întâi comite un fault, dar apoi primește un cartonaș galben pentru că a ținut mingea în mână. Camavinga nu ar trebui să facă asta, dar la nivelul ăsta nu poți să-i dai cuiva un cartonaș galben pentru așa ceva.

Dacă ai mingea în mână, conform regulamentului, poți primi un cartonaș galben. Dar intervine și bunul simț aici. La nivelul ăsta nu poți lăsa pe cineva în zece oameni pentru așa ceva. Camavinga nu ar fi trebuit să facă asta, e adevărat și asta.

Și e ceva și mai grav: dacă arăți un al doilea cartonaș galben, arăți imediat cartonașul roșu, dar el s-a întors și apoi și-a dat seama că era al doilea și s-a dus să arate și cartonașul roșu. Din limbajul corpului său, se pare că nu știa că era al doilea. Și cred că dacă ar fi știut, nu l-ar fi arătat pentru așa ceva”, a spus și Iturralde Gonzalez, pentru as.com.

Real Madrid Liga Campionilor bayern munchen arbitraj alvaro arbeloa slavko vincic
Top stiri
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Superliga
10:46
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Citește mai mult
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Superliga
00:18
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Citește mai mult
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala
16.04
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Citește mai mult
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
B365
16.04
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Citește mai mult
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 14 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share