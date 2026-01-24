„A vrut să-mi arate cine e șeful” Leo Grozavu, furios pe arbitrajul din Bănie: „Se repezea la noi de zici că voia să ne bată!” +10 foto
Leo Grozavu și Marcel Bîrsan foto: Sport Pictures
Superliga

„A vrut să-mi arate cine e șeful” Leo Grozavu, furios pe arbitrajul din Bănie: „Se repezea la noi de zici că voia să ne bată!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 22:38
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 23:55
  • U Craiova - FC Botoșani 2-0. Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor, l-a atacat dur pe arbitrul Marcel Bîrsan, care i-a arătat cartonașul galben încă din minutul 6.

Botoșani a ajuns la trei eșecuri consecutive în Liga 1, iar lupta pentru accederea în play-off devine tot mai dificilă pentru formația lui moldoveană.

„Frică mare” Iftime se teme după startul ratat de 2026 al Botoșaniului: „Dacă nu batem Galațiul, nu merităm play-off-ul”
Citește și
„Frică mare” Iftime se teme după startul ratat de 2026 al Botoșaniului: „Dacă nu batem Galațiul, nu merităm play-off-ul”
Citește mai mult
„Frică mare” Iftime se teme după startul ratat de 2026 al Botoșaniului: „Dacă nu batem Galațiul, nu merităm play-off-ul”

Leo Grozavu: „Marcel Bîrsan a vrut să-mi arate cine e șeful”

Antrenorul va fi suspendat runda viitoare cu Oțelul, după ce a fost avertizat de „centralul” Marcel Bîrsan în startul partidei.

„Cartonaș galben, ce pot să spun? (n.r. - râde ironic) Ce e de spus? Mi-a explicat, ce să-mi explice? În minutul 3… Nu poți, dacă spui ceva, imediat, a vrut să-mi arate cine e șeful. Are domnul Bîrsan vreo 100 de meciuri, toate arbitrate la Craiova, și la început se repezea la noi de zici că voia să ne bată.

«Da, domnu' Bîrsan, aveți dreptate, sunteți directorul lumii, nu putem să spunem nimic». Ce să facem, asta este. Comunicare, vorbim, mă pui la punct. Asta e, nu putem dialoga, unii vin ca polițiștii și ne pun pumnul în gură. Nu contează, chiar nu am nimic de comentat”, a declarat Leo Grozavu, la Digi Sport.

Leo Grozavu: „Ar trebui să se întâmple ceva cu fotbalul românesc”

Mai departe, Grozavu a vorbit și despre evoluția echipei sale, dar și despre condițiile dificile de antrenament din Românie pe timpul iernii.

„Sunt condiții improprii de a te antrena, chiar nu putem să o facem în momentul de față. Când te antrenezi pe teren mic e foarte greu să poți să duci un meci întreg împotriva unei echipe precum Craiova, care are alt nivel.

O primă repriză bună, în care nu s-au apropiat periculos de poarta noastră. În a doua am cedat inițiativa inexplicabil și cu ce am venit de pe margine nu am reușit să facem față ritmului. Craiova a dominat jocul, teritorial, și în repriza secundă, la posesie, au condus jocul, dar nu și-au creat ocazii clare. Anestis mai apăra câte un șut în alte meciuri, acum nu a făcut-o.

Din păcate, o nesincronizare la primul gol, mult prea ușor a pătruns în partea dreapta și a venit o centrare pe bara a doua, unde nu am fost să blocăm. Iar golul doi nici nu merită comentat. Ăsta a fost jocul, nu înseamnă că Craiova nu a meritat sau că nu a fost superioară, dar nu și-a creat situații clare de gol.

La finalul celor 30 de etape se va trage linie. Dacă vom demonstra că putem ajunge în primele 6, e bine. Dacă nu, ne vom bate cum ne-am bătut și în ultimii ani pentru a rămâne în prima ligă”, a spus Grozavu.

„Nu ne putem antrena în condițiile astea”

Apoi, Grozavu a vorbit și despre condițiile precare de antrenament pe care echipa sa le înfruntă iarna:

„Au spus-o și alții înaintea mea, v-o spun și eu. În momentul în care vine toamna e foarte greu să mai putem ține același nivel. Cât timp jucăm pe terenuri pe care se poate juca fotbal, ne putem antrena… În ianuarie, să joci la minus nu știu câte grade și să nu te poți antrena deloc. Nu e numai problema noastră, Craiova poate că are alte condiții, FCSB la fel, dar sunt câteva echipe.

Sigur, aici ar trebui să se întâmple ceva cu fotbalul românesc. Să înțeleagă toți cei care au puterea să înțeleagă și să decidă, chiar dacă putem pune la dispoziție niște terenuri de joc cât de cât acceptabile sau decente, terenuri de antrenament nu avem! Și e foarte greu, trebuie să te antrenezi ca să poți juca. Nu merge să joci și să nu te antrenezi”.

Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova)
Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova)

Galerie foto (10 imagini)

Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Leo Grozavu, despre conflictul cu Felgueiras: „Nu mă întrebați chestii de genul ăsta”

Grozavu a fost întrebat și despre conflictul de la finalul meciului, cu Mario Felguiras, oficialul oltenilor, însă a refuzat să ofere prea multe detalii.

„Nu mă întrebați chestii de genul ăsta, a fost un joc deschis, o echipă bună, Craiova, care se va lupta pentru campionat. Noi ne luptăm până în ultima clipă să intrăm în primele șase pentru a ne realiza obiectivul de a ne salva de la retrogradare, până la urmă ăsta este. Dar cu mijloacele noastre, am spus, în ultimii ne-am tot chinuit și acum am ridicat puțin capul, dar în alte condiții.

Foarte prost terenul de la Botoșani, a și nins, nu va fi un teren bun, dar nu sunt eu în măsură să vorbesc. Când am spus de terenul de la Miercurea Ciuc că nu trebuia să se dispute un joc de prima ligă pe un asemenea teren, nu aveam ceva cu gazdele noastre.

Și la Botoșani vor fi condiții de iarnă, vitrege, nu cred că va crește fotbalul românesc cu asemenea suprafețe, asemenea stadioane, care nu pot face față în luna ianuarie. Trebuie să ne așteptăm la lucrurile astea”, a încheiat antrenorul.

Mario Felgueiras, scandal la finalul meciului U Craiova - Botoșani. Foto Captură Prima Sport
Mario Felgueiras, scandal la finalul meciului U Craiova - Botoșani. Foto Captură Prima Sport

Galerie foto (28 imagini)

Mario Felgueiras, scandal la finalul meciului U Craiova - Botoșani. Foto Captură Prima Sport Mario Felgueiras, scandal la finalul meciului U Craiova - Botoșani. Foto Captură Prima Sport Mario Felgueiras, scandal la finalul meciului U Craiova - Botoșani. Foto Captură Prima Sport Mario Felgueiras, scandal la finalul meciului U Craiova - Botoșani. Foto Captură Prima Sport Mario Felgueiras, scandal la finalul meciului U Craiova - Botoșani. Foto Captură Prima Sport
+28 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Gafă de zile mari FOTO. Cel mai simplu gol, după eroarea incredibilă a lui Andrei Miron cu U Craiova! Etim a rămas singur cu portarul
Superliga
22:35
Gafă de zile mari FOTO. Cel mai simplu gol, după eroarea incredibilă a lui Andrei Miron cu U Craiova! Etim a rămas singur cu portarul
Citește mai mult
Gafă de zile mari FOTO. Cel mai simplu gol, după eroarea incredibilă a lui Andrei Miron cu U Craiova! Etim a rămas singur cu portarul
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Stranieri
21:59
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Citește mai mult
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Universitatea Craiova liga 1 fc botosani Marcel Bîrsan leo grozavu
Știrile zilei din sport
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Superliga
24.01
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Citește mai mult
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Superliga
24.01
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Citește mai mult
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Stranieri
24.01
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Citește mai mult
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Stranieri
24.01
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Citește mai mult
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:27
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
09:21
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
10:17
„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu, despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB
„Acum chiar au soluții” Ilie Dumitrescu , despre lupta la titlu în Liga 1: „Echipa a crescut de la an la an” + Ce spune despre FCSB
10:10
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
24.01
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
24.01
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
24.01
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
24.01
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic

Echipe/Competiții

fcsb 82 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 38 rapid 16 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share