„A vrut să-mi arate cine e șeful” Leo Grozavu, furios pe arbitrajul din Bănie: „Se repezea la noi de zici că voia să ne bată!”

U Craiova - FC Botoșani 2-0. Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor, l-a atacat dur pe arbitrul Marcel Bîrsan, care i-a arătat cartonașul galben încă din minutul 6.

Botoșani a ajuns la trei eșecuri consecutive în Liga 1, iar lupta pentru accederea în play-off devine tot mai dificilă pentru formația lui moldoveană.

Leo Grozavu: „Marcel Bîrsan a vrut să-mi arate cine e șeful”

Antrenorul va fi suspendat runda viitoare cu Oțelul, după ce a fost avertizat de „centralul” Marcel Bîrsan în startul partidei.

„Cartonaș galben, ce pot să spun? (n.r. - râde ironic) Ce e de spus? Mi-a explicat, ce să-mi explice? În minutul 3… Nu poți, dacă spui ceva, imediat, a vrut să-mi arate cine e șeful. Are domnul Bîrsan vreo 100 de meciuri, toate arbitrate la Craiova, și la început se repezea la noi de zici că voia să ne bată.

«Da, domnu' Bîrsan, aveți dreptate, sunteți directorul lumii, nu putem să spunem nimic». Ce să facem, asta este. Comunicare, vorbim, mă pui la punct. Asta e, nu putem dialoga, unii vin ca polițiștii și ne pun pumnul în gură. Nu contează, chiar nu am nimic de comentat”, a declarat Leo Grozavu, la Digi Sport.

Leo Grozavu: „Ar trebui să se întâmple ceva cu fotbalul românesc”

Mai departe, Grozavu a vorbit și despre evoluția echipei sale, dar și despre condițiile dificile de antrenament din Românie pe timpul iernii.

„Sunt condiții improprii de a te antrena, chiar nu putem să o facem în momentul de față. Când te antrenezi pe teren mic e foarte greu să poți să duci un meci întreg împotriva unei echipe precum Craiova, care are alt nivel.

O primă repriză bună, în care nu s-au apropiat periculos de poarta noastră. În a doua am cedat inițiativa inexplicabil și cu ce am venit de pe margine nu am reușit să facem față ritmului. Craiova a dominat jocul, teritorial, și în repriza secundă, la posesie, au condus jocul, dar nu și-au creat ocazii clare. Anestis mai apăra câte un șut în alte meciuri, acum nu a făcut-o.

Din păcate, o nesincronizare la primul gol, mult prea ușor a pătruns în partea dreapta și a venit o centrare pe bara a doua, unde nu am fost să blocăm. Iar golul doi nici nu merită comentat. Ăsta a fost jocul, nu înseamnă că Craiova nu a meritat sau că nu a fost superioară, dar nu și-a creat situații clare de gol.

La finalul celor 30 de etape se va trage linie. Dacă vom demonstra că putem ajunge în primele 6, e bine. Dacă nu, ne vom bate cum ne-am bătut și în ultimii ani pentru a rămâne în prima ligă”, a spus Grozavu.

„Nu ne putem antrena în condițiile astea”

Apoi, Grozavu a vorbit și despre condițiile precare de antrenament pe care echipa sa le înfruntă iarna:

„Au spus-o și alții înaintea mea, v-o spun și eu. În momentul în care vine toamna e foarte greu să mai putem ține același nivel. Cât timp jucăm pe terenuri pe care se poate juca fotbal, ne putem antrena… În ianuarie, să joci la minus nu știu câte grade și să nu te poți antrena deloc. Nu e numai problema noastră, Craiova poate că are alte condiții, FCSB la fel, dar sunt câteva echipe.

Sigur, aici ar trebui să se întâmple ceva cu fotbalul românesc. Să înțeleagă toți cei care au puterea să înțeleagă și să decidă, chiar dacă putem pune la dispoziție niște terenuri de joc cât de cât acceptabile sau decente, terenuri de antrenament nu avem! Și e foarte greu, trebuie să te antrenezi ca să poți juca. Nu merge să joci și să nu te antrenezi”.

Leo Grozavu, despre conflictul cu Felgueiras: „Nu mă întrebați chestii de genul ăsta”

Grozavu a fost întrebat și despre conflictul de la finalul meciului, cu Mario Felguiras, oficialul oltenilor, însă a refuzat să ofere prea multe detalii.

„Nu mă întrebați chestii de genul ăsta, a fost un joc deschis, o echipă bună, Craiova, care se va lupta pentru campionat. Noi ne luptăm până în ultima clipă să intrăm în primele șase pentru a ne realiza obiectivul de a ne salva de la retrogradare, până la urmă ăsta este. Dar cu mijloacele noastre, am spus, în ultimii ne-am tot chinuit și acum am ridicat puțin capul, dar în alte condiții.

Foarte prost terenul de la Botoșani, a și nins, nu va fi un teren bun, dar nu sunt eu în măsură să vorbesc. Când am spus de terenul de la Miercurea Ciuc că nu trebuia să se dispute un joc de prima ligă pe un asemenea teren, nu aveam ceva cu gazdele noastre.

Și la Botoșani vor fi condiții de iarnă, vitrege, nu cred că va crește fotbalul românesc cu asemenea suprafețe, asemenea stadioane, care nu pot face față în luna ianuarie. Trebuie să ne așteptăm la lucrurile astea”, a încheiat antrenorul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport