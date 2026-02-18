Dinamo și U Craiova, sancționate A venit decizia Comisiei de Disciplină, după incidentele de la derby-ul de pe Arenă

Comisia de Disciplină a FRF a comunicat sancțiunile după meciul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, din etapa #26

În finalul partidei, în momentul când Ștefan Baiaram ieșea de pe teren, jucătorul Craiovei a fost scuipat de un fan advers. Atacantul a reacționat la rândul său și l-a scuipat pe acel suporter.

Înainte de acest moment, Istvan Kovacs, arbitrul meciului, fusese lovit de un obiect aruncat din tribună, de dimensiunea unui telefon.

Sancțiuni pentru Dinamo și U Craiova, după meciul direct

Clubul gazdă a primit o amendă de 3.300 de euro, iar cel oaspete aproximativ 1.000 de euro.

„SC Dinamo 1948 SA vs. Universitatea Craiova – Incidente - În temeiul art. 82.1 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 16.875 lei.

În temeiul art. 82.2 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. b din RD, se sancționează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, notează lpf.ro.

Articolele citate, din Regulamentul Disciplinar, sunt legate de răspunderea cluburilor gazdă și oaspete pentru comportamentul neregulamentar al spectatorilor, plus introducerea de obiecte interzise, inclusiv materiale explozive, fumigene și aruncarea acestora în teren sau spre alți spectatori.

FOTO Ștefan Baiaram fusese deja suspendat două etape după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport