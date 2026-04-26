Nebunie absolută în Ucraina FOTO+VIDEO: Dinamo Kiev, condusă cu 1-4 la pauză, a învins cu 6-5 în deplasare!

- Dinamo Kiev, locul 3 în Ucraina, la 10 puncte de liderul Shakhtar, a revenit incredibil după ce Krivbas a avut 4-1 la pauză.
- Venezueleanul Mendoza, omul meciului. „Poker” pentru Krivbas.
- Vladislav Blănuță nu a fost nici astăzi în lotul lui Dinamo Kiev.
O partidă cum nu s-a mai văzut în fotbalul ucrainean. Rarisimă și în fotbalul mondial.
Un meci schimbător ca vremea la Krivoi Rog. A început pe soare și s-a terminat pe o ploaie torențială.
Mendoza i-a înscris 4 goluri într-o repriză lui Dinamo Kiev
La pauză, echipa locală Krivbas o conducea pe Dinamo Kiev cu un neverosimil 4-1.
Extrema venezueleană Gleiker Mendoza a deschis scorul pe contraatac (minutul 13). Șutul său i-a dat mâinile peste cap portarului Neșceret.
Galerie foto (11 imagini)
Oaspeții au egalat rapid (Ponomarenko, 15), dar același Mendoza a mai punctat de trei ori consecutiv (29, 34, 45+2). L-a învins surprinzător de ușor pe Neșceret.
Dinamo Kiev, 5 goluri după pauză. Călcâiul câștigător al lui Iarmolenko
După pauză, Dinamo Kiev a revenit uluitor, egalând la patru.
- Myhavko (48), Voloshin (64) și Buialski (69). 4-4!
Krivbas a reacționat. Zaderaka a punctat pentru 5-4 și credea că a câștigat.
Kievenii au reușit să întoarcă scorul. Veteranul Andrei Iarmolenko, 36 de ani, a marcat de două ori (76, 87).
Ultimul gol, cu călcâiul din centrul careului. Scor final: Krivbas - Dinamo Kiev 5-6.
Vladislav Blănuță a lipsit și astăzi din lotul lui Dinamo. Nu a mai jucat din 9 noiembrie 2025.